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Uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27.

Os estilos clássico e retrô têm dominado as primeiras especulações, já que os uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026–27, que vazaram, estão causando entusiasmo entre os torcedores. Para alguns, isso não é nenhuma surpresa, já que a adidas é responsável pelo design dos uniformes do Bayern há mais de 50 anos.

Além do entusiasmo dos torcedores com o esperado retorno à estética clássica, há também uma grande mudança na marca na parte de trás das camisas, com “FC Bayern” sendo usado oficialmente em vez do nome completo “FC Bayern Munchen”.

Observação: Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

  • Uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Os torcedores fanáticos do Bayern que criticaram alguns dos designs experimentais mais recentes das camisas do clube ficarão satisfeitos com o uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, que vazou e deve marcar o retorno às clássicas cores vermelha e dourada.

    Sugere-se que finas listras em tons escuros percorrerão a base vermelha intensa para dar profundidade e textura, com detalhes dourados adicionados na gola e nos punhos. Os logotipos dos patrocinadores adidas e Telekom são supostamente brancos, criando assim um contraste marcante e clean com a base vermelha.

    O Bayern espera que o uso de detalhes dourados se revele um amuleto da sorte, já que eles não são usados em uma camisa titular desde a lendária temporada 2012-13, quando o clube conquistou a tríplice coroa.

    Seguindo a tradição do clube, o Bayern de Munique costuma estrear a camisa titular da próxima temporada durante sua última partida da Bundesliga da temporada anterior/atual na Allianz Arena, que será contra o FC Colônia em 16 de maio. O uniforme também poderá ser usado durante a final da DFB-Pokal (23 de maio) ou da Liga dos Campeões (30 de maio), caso o time se classifique.

    Embora os preços oficiais para 2026-27 ainda estejam pendentes, os atuais uniformes premium da Adidas variam entre € 90 e € 100 para as réplicas e € 135 e € 150 para a versão autêntica (de jogador).

    • Publicidade

  • Uniforme de visitante do Bayern de Munique 2026-27, data de lançamento e preço

    Os fãs do estilo retrô ficarão particularmente encantados ou überglücklich com o esperado uniforme de visitante do Bayern de Munique para a temporada 2026-27.

    O uniforme visitante proposto é predominantemente branco, com azul-marinho e vermelho como cores secundárias, e provavelmente contará com o retorno do icônico trevo da Adidas e do clássico logotipo do Bayern e.V. para um visual tradicional. O clássico emblema do Bayern e.V. (usado pela primeira vez em 1966) aparece em um uniforme pela primeira vez em quase 25 anos.

    Os torcedores poderão adquirir o uniforme de visitante do Bayern a partir do final de julho, após a Copa do Mundo, com a réplica da camisa estimada a custar a partir de € 100.

  • Terceiro uniforme do Bayern de Munique 2026-27: data de lançamento e preço

    Espera-se que o Bayern de Munique mantenha a fórmula predominante de cores: vermelho (titular), claro (visitante) e escuro (terceiro).

    Vazamentos do terceiro uniforme para a temporada 2026-27 parecem mostrar uma base em antracite escuro ou azul-marinho, combinada com detalhes em vermelho marcante e um padrão de pinceladas. Sugere-se que será usado o logotipo padrão “Performance” da adidas, em vez do Trefoil.

    O novo terceiro uniforme do Bayern deve chegar às lojas por volta de agosto, com a réplica custando cerca de € 105 e a versão autêntica (de jogador) entre € 105 e € 140.

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