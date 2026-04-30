Uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Os estilos clássico e retrô têm dominado as primeiras especulações, já que os uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026–27, que vazaram, estão causando entusiasmo entre os torcedores. Para alguns, isso não é nenhuma surpresa, já que a adidas é responsável pelo design dos uniformes do Bayern há mais de 50 anos.
Além do entusiasmo dos torcedores com o esperado retorno à estética clássica, há também uma grande mudança na marca na parte de trás das camisas, com “FC Bayern” sendo usado oficialmente em vez do nome completo “FC Bayern Munchen”.
Observação: Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.