Uniformes do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Os torcedores fanáticos do Bayern que criticaram alguns dos designs experimentais mais recentes das camisas do clube ficarão satisfeitos com o uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, que vazou e deve marcar o retorno às clássicas cores vermelha e dourada.

Sugere-se que finas listras em tons escuros percorrerão a base vermelha intensa para dar profundidade e textura, com detalhes dourados adicionados na gola e nos punhos. Os logotipos dos patrocinadores adidas e Telekom são supostamente brancos, criando assim um contraste marcante e clean com a base vermelha.

O Bayern espera que o uso de detalhes dourados se revele um amuleto da sorte, já que eles não são usados em uma camisa titular desde a lendária temporada 2012-13, quando o clube conquistou a tríplice coroa.

Seguindo a tradição do clube, o Bayern de Munique costuma estrear a camisa titular da próxima temporada durante sua última partida da Bundesliga da temporada anterior/atual na Allianz Arena, que será contra o FC Colônia em 16 de maio. O uniforme também poderá ser usado durante a final da DFB-Pokal (23 de maio) ou da Liga dos Campeões (30 de maio), caso o time se classifique.

Embora os preços oficiais para 2026-27 ainda estejam pendentes, os atuais uniformes premium da Adidas variam entre € 90 e € 100 para as réplicas e € 135 e € 150 para a versão autêntica (de jogador).