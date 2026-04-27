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Uniformes do Barcelona para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Barcelona para a temporada 2026-27.

A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona, tanto dentro quanto fora de campo.

Espera-se que o renovado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 lugares até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. É uma história que parece ter inspirado os designers de uniformes da Nike, com os novos designs vazados sendo divulgados globalmente.

Deixe a GOAL lhe dar todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando eles serão lançados e quanto custarão.

Observação: Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

  • Uniforme titular do Barcelona para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    A camisa titular do Barcelona para a temporada 2026-27 apresenta listras alternadas em azul e vermelho — nada de novo nisso, portanto. No entanto, aparentemente estão sendo usados mais tons de cada cor do que nunca em uma camisa do Barça, com três tons diferentes de vermelho e três tons diferentes de azul em cada listra.

    Os tons de vermelho são “granada profunda”, “vermelho nobre” e “vermelho cardeal”, enquanto os de azul são “azul real”, “azul leal” e “azul vazio”. Sugere-se que esses diferentes tons representem a renovação da fachada do Spotify Camp Nou.

    Tanto o Swoosh da Nike quanto o logotipo centralizado do Spotify, composto apenas pelo ícone, aparecem em dourado. O uniforme completo é complementado por shorts e meias em “azul escurecido”.

    O uniforme titular deve ser lançado oficialmente no final de maio, com as réplicas das camisetas estimadas entre £100 e £110. As versões autênticas “de jogador” devem custar cerca de £140 ou mais.

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  • Uniforme de visitante do Barcelona para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Para o uniforme de visitante da temporada 2026-27, o Barcelona e a Nike mantêm sua parceria com a marca Mamba, de Kobe Bryant, por mais uma temporada. O gigante catalão também parece disposto a manter sua tendência recente de alternar entre tons claros e escuros na parte da frente do uniforme de visitante.

    A camisa dourada clara da temporada atual provavelmente será substituída por uma camisa com base em roxo e preto, inspirada nas cores do antigo clube de Kobe na NBA, o LA Lakers. Segundo relatos, ela oferece uma aparência reflexiva e atraente sob as luzes do estádio.

    Há outras referências a Kobe, com a frase “Deixe o jogo melhor do que você o encontrou” dentro da gola e o logotipo Mamba, que deve substituir o tradicional Swoosh da Nike.

    O novo uniforme alternativo do Barcelona deve chegar às lojas por volta de julho/agosto, e a réplica da camisa poderá estar disponível a partir de cerca de € 105.

  • Terceiro uniforme do Barcelona 2026-27, data de lançamento e preço

    Para a temporada 2026-27, o Barcelona parece prestes a voltar ao verde-menta para seu terceiro uniforme, conhecido como “green frost”, pela primeira vez em seis temporadas. Trata-se de mais um retorno ao “teal” da Kappa, favorito dos torcedores na década de 1990.

    A camisa inteira parece estar coberta por um padrão gráfico desgastado e apresenta um Swoosh da Nike amarelo com contorno laranja. O escudo do clube é monocromático em azul-petróleo e azul-marinho com detalhes em vermelho. Além disso, sugere-se que o tradicional vermelho e azul do Blaugrana serão usados na gola e nos punhos das mangas.

    Os torcedores poderão adquirir o terceiro uniforme do Barcelona a partir de agosto/setembro, e estima-se que a réplica da camisa custe a partir de € 100.

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