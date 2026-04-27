Uniformes do Barcelona para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona, tanto dentro quanto fora de campo.

Espera-se que o renovado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 lugares até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. É uma história que parece ter inspirado os designers de uniformes da Nike, com os novos designs vazados sendo divulgados globalmente.

Deixe a GOAL lhe dar todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando eles serão lançados e quanto custarão.

Observação: Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.