A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona, tanto dentro quanto fora de campo. Espera-se que o renovado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 lugares até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. Essa história parece ter inspirado os designers de uniformes da Nike, com os novos designs vazados ganhando destaque em todo o mundo.
Deixe a GOAL lhe dar todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando devem ser lançados e quanto custarão.