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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Uniformes do Barcelona 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Barcelona para a temporada 2026-27.

A temporada 2026-27 será marcante para o FC Barcelona, tanto dentro quanto fora de campo. Espera-se que o renovado Spotify Camp Nou atinja sua capacidade total de 105.000 lugares até abril de 2027, tornando-se o maior estádio com assentos da Europa. Essa história parece ter inspirado os designers de uniformes da Nike, com os novos designs vazados ganhando destaque em todo o mundo.

Deixe a GOAL lhe dar todos os detalhes sobre os uniformes do Barcelona para 2026-27, quando devem ser lançados e quanto custarão.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Uniforme titular do Barcelona para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Barcelona para a temporada 2026-27 homenageia a tradicional identidade “blaugrana” do clube com um toque arquitetônico criativo, inspirado nos painéis renovados da fachada do Camp Nou. A camisa apresenta o clássico layout do clube, com quatro listras verticais, que remetem ao icônico uniforme titular da temporada 2006/07. No entanto, ela eleva o visual ao introduzir um complexo gradiente de cores em tons semelhantes. O design é emoldurado por detalhes em Blackened Blue escuro nos punhos e por uma gola elegante, de formato semi-hexagonal.



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  • Uniforme de visitante do Barcelona 2026-27, data de lançamento e preço

    Para o uniforme de visitante da temporada 2026-27, o Barcelona e a Nike mantêm sua parceria com a marca Mamba, de Kobe Bryant, pela segunda temporada consecutiva. O gigante catalão também parece disposto a manter sua tendência recente de alternar entre tons claros e escuros na parte da frente do uniforme de visitante.

    A camisa dourada clara da temporada atual provavelmente será substituída por uma camisa com fundo roxo e preto, inspirada nas cores do antigo clube de Kobe na NBA, o LA Lakers. Segundo relatos, ela terá um visual reflexivo e chamativo sob as luzes do estádio.

    Há outras referências a Kobe, com a frase “Deixe o jogo melhor do que você o encontrou” dentro da gola e o logotipo da Mamba, que deve substituir o tradicional Swoosh da Nike.

    O novo uniforme de visitante do Barcelona deve chegar às lojas por volta de julho/agosto, e a réplica da camisa poderá ser encontrada a partir de cerca de €105.

  • Terceiro uniforme do Barcelona 2026-27: data de lançamento e preço

    Para a temporada 2026-27, o Barcelona parece prestes a voltar ao verde-menta para seu terceiro uniforme, conhecido como “green frost”, pela primeira vez em seis temporadas. Trata-se de mais um retorno ao “teal” da Kappa, favorito dos torcedores na década de 1990.

    A camisa inteira está, aparentemente, coberta por um padrão gráfico desgastado e apresenta um Swoosh da Nike amarelo com contorno laranja. O emblema do clube é monocromático em azul-petróleo e azul-marinho, com detalhes em vermelho. Além disso, sugere-se que o tradicional vermelho e azul do Blaugrana serão usados na gola e nos punhos das mangas.

    Os torcedores poderão adquirir o terceiro uniforme do Barcelona a partir de agosto/setembro, e estima-se que a réplica da camisa custe a partir de € 100.