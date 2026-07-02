Para o uniforme de visitante da temporada 2026-27, o Barcelona e a Nike mantêm sua parceria com a marca Mamba, de Kobe Bryant, pela segunda temporada consecutiva. O gigante catalão também parece disposto a manter sua tendência recente de alternar entre tons claros e escuros na parte da frente do uniforme de visitante.

A camisa dourada clara da temporada atual provavelmente será substituída por uma camisa com fundo roxo e preto, inspirada nas cores do antigo clube de Kobe na NBA, o LA Lakers. Segundo relatos, ela terá um visual reflexivo e chamativo sob as luzes do estádio.

Há outras referências a Kobe, com a frase “Deixe o jogo melhor do que você o encontrou” dentro da gola e o logotipo da Mamba, que deve substituir o tradicional Swoosh da Nike.

O novo uniforme de visitante do Barcelona deve chegar às lojas por volta de julho/agosto, e a réplica da camisa poderá ser encontrada a partir de cerca de €105.