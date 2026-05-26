Uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 presta homenagem aos designs menos convencionais em tons de bordô e azul do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do acervo que vão da década de 1960 até a década de 2010, o novo design oferece um visual clean e elegante, marcando uma ruptura com os uniformes de casa com mangas raglan que o Villa vem usando na era moderna, geralmente com detalhes dourados.

O lançamento do uniforme é acompanhado por um curta-metragem inspirado no design do uniforme, baseado no icônico formato de documentário no estilo Pathe dos anos 60, imediatamente reconhecível por sua narração tradicional, estrutura dinâmica e estilo. O filme captura a energia positiva em torno do clube, focando nos jogadores se preparando para a próxima temporada no centro de treinamento, apresentando jogadores do time principal, o técnico Unai Emery e lendas do clube, e até mesmo fazendo uma referência apropriada às glórias europeias do passado.

O uniforme estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 28 de maio, com preço inicial da réplica para adultos a partir de cerca de £ 80 e da versão autêntica dos jogadores a partir de £ 110.











