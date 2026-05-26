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Uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27.

Os primeiros detalhes dos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27 começaram a surgir, com a adidas adotando um estilo ousado e fortemente retrô para a próxima campanha do clube.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 presta homenagem aos designs menos convencionais em tons de bordô e azul do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do acervo que vão da década de 1960 até a década de 2010, o novo design oferece um visual clean e elegante, marcando uma ruptura com os uniformes de casa com mangas raglan que o Villa vem usando na era moderna, geralmente com detalhes dourados. 

    O lançamento do uniforme é acompanhado por um curta-metragem inspirado no design do uniforme, baseado no icônico formato de documentário no estilo Pathe dos anos 60, imediatamente reconhecível por sua narração tradicional, estrutura dinâmica e estilo. O filme captura a energia positiva em torno do clube, focando nos jogadores se preparando para a próxima temporada no centro de treinamento, apresentando jogadores do time principal, o técnico Unai Emery e lendas do clube, e até mesmo fazendo uma referência apropriada às glórias europeias do passado. 

    O uniforme estará disponível para compra a partir de quinta-feira, 28 de maio, com preço inicial da réplica para adultos a partir de cerca de £ 80 e da versão autêntica dos jogadores a partir de £ 110.




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  • Uniforme de visitante do Aston Villa para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Alguns torcedores do Villa não ficaram muito impressionados com o atual uniforme de visitante para a temporada 2025-26 e, embora pareça que o clube manterá a base predominantemente preta, novos detalhes tricolores vibrantes (vermelho-escuro, azul-celeste e amarelo) devem ser introduzidos. Além disso, parece que um emblema com apenas o leão será usado no lugar do emblema completo do uniforme titular.

    Espera-se também que o uniforme de visitante do Aston Villa faça parte da linha “Elite” da adidas, inspirada no estilo retrô. Foi o terceiro uniforme do clube de Birmingham a receber o famoso logotipo Trefoil nesta temporada, mas é o uniforme de visitante que deve receber essa honra na próxima campanha.

    É provável que ele tenha seu tão aguardado lançamento em julho ou no início de agosto, após a Copa do Mundo de 2026. Estima-se que custe entre £110 e £120 para a camisa autêntica de jogador e entre £80 e £85 para a réplica para adultos.

  • Terceiro uniforme do Aston Villa para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    O contraste entre tons escuros e claros do uniforme de visitante e do terceiro uniforme do Aston Villa, que ficou em evidência nesta temporada, deve permanecer.

    Espera-se que o terceiro uniforme tenha uma base branca/azul muito claro com um padrão espiralado incorporado, inspirado nos portões do Villa Park. Sugere-se que o logotipo Trefoil da adidas será substituído pela versão “montanha” com três listras, que ficará posicionada de forma exclusiva acima do escudo colorido do clube, em uma posição centralizada.

    Esperamos um cronograma de lançamento do terceiro uniforme semelhante ao do uniforme de visitante, ou seja, no final de julho/início de agosto, e estima-se que o custo seja a partir de £ 80 para a réplica e a partir de £ 110 para a versão autêntica.