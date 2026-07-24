Uniformes do Arsenal para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

A Adidas e o Arsenal revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, com o novo modelo prestando homenagem a um marco importante na história dos Gunners. A camisa comemora os 20 anos desde que o Arsenal se mudou para o Emirates Stadium, combinando a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua moderna casa.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro do lançamento, destacando a conexão entre os jogadores do Arsenal e a torcida em todo o mundo. O vídeo que acompanha o lançamento apresenta estrelas como Martin Ødegaard e Alessia Russo ao lado de torcedores do norte de Londres e de outras regiões, refletindo sobre as memórias compartilhadas criadas no Emirates Stadium nas últimas duas décadas.

A mais recente camisa titular do Arsenal, da adidas, mantém intacto o icônico visual vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que introduz novos detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado durante toda a temporada 2026-27, enquanto a equipe de Mikel Arteta busca disputar os principais títulos mais uma vez.

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Loja: Uniformes do Arsenal 2026-27



