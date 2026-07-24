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Uniformes do Arsenal para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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A Adidas lança o novo e ousado uniforme titular do Arsenal, em homenagem às duas décadas no Emirates

A Adidas e o Arsenal revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, com o novo modelo prestando homenagem a um marco importante na história dos Gunners. A camisa comemora os 20 anos desde que o Arsenal se mudou para o Emirates Stadium, combinando a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua moderna casa.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro do lançamento, destacando a conexão entre os jogadores do Arsenal e a torcida em todo o mundo. O vídeo que acompanha o lançamento apresenta estrelas como Martin Ødegaard e Alessia Russo ao lado de torcedores do norte de Londres e de outras regiões, refletindo sobre as memórias compartilhadas criadas no Emirates Stadium nas últimas duas décadas.

A mais recente camisa titular do Arsenal, da adidas, mantém intacto o icônico visual vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que introduz novos detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado durante toda a temporada 2026-27, enquanto a equipe de Mikel Arteta busca disputar os principais títulos mais uma vez.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Arsenal para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

Loja: Uniformes do Arsenal 2026-27


  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Uniforme titular do Arsenal para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    A nova camisa titular do Arsenal mantém-se fiel à identidade visual clássica do clube, apresentando um corpo em vermelho intenso combinado com mangas em branco brilhante, em uma silhueta familiar e instantaneamente reconhecível. A Adidas incorporou referências sutis ao Emirates Stadium em todo o design, incluindo detalhes em vermelho texturizado pela camisa e uma gola redonda exclusiva inspirada nas linhas curvas do telhado do estádio.

    O uniforme completo de casa é complementado por shorts brancos com detalhes em vermelho e meias vermelhas combinando, criando um visual limpo e equilibrado em campo. A Adidas também equipou a camisa com sua mais recente tecnologia CLIMACOOL+ e tecidos leves de alta tecnologia, projetados para melhorar a circulação de ar, o conforto e a respirabilidade dos jogadores durante partidas de alta intensidade.


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    Uniforme de visitante do Arsenal para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante do Arsenal para a temporada 2026-27 reinterpreta uma das camisetas mais icônicas do futebol, trazendo o espírito de uma das épocas mais marcantes do clube para um novo capítulo dos campeões da Premier League. O design traz o espírito do icônico modelo “Bruised Banana”, usado originalmente entre 1991 e 1993, para a era moderna e surge após a conquista do título da Premier League pelo Arsenal na temporada 2025/26. 

    Com fundo azul-marinho, a camisa apresenta um grafismo ousado e sofisticado, inspirado no padrão geométrico que tornou o design original tão característico. Reinterpretado com um toque contemporâneo, o estampado que cobre toda a peça combina tons de azul-marinho e amarelo, criando uma identidade visual dinâmica que é tipicamente do Arsenal. 


  • Terceiro uniforme do Arsenal para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Para o terceiro uniforme do Arsenal da temporada 2026-27, é provável que seja adotada uma abordagem mais minimalista e voltada para o estilo de vida. Segundo relatos, ele será na cor amarelo claro, com logotipos e detalhes em azul marinho.

    Embora os Gunners não tenham tido um terceiro uniforme predominantemente amarelo desde a temporada 2012/13, a nova versão apresenta uma semelhança marcante com o popular uniforme de visitante de 2021/22. Espera-se que os gráficos em forma de raio, um motivo recorrente da Adidas para o clube, sejam novamente incorporados ao padrão.

    Dentre o novo trio de uniformes do Arsenal, a terceira versão deve ser a última a ser lançada, com uma previsão aproximada para o final de agosto. Estima-se que o preço da camisa autêntica de jogador seja de cerca de £120 e o da réplica para adultos, de £80.


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