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Uniformes do Arsenal para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Arsenal para a temporada 2026-27.

A máquina de marketing do Arsenal já está a todo vapor antes da temporada 2026-27, com os primeiros detalhes dos uniformes da próxima temporada começando a surgir. O GOAL analisa tudo o que foi revelado até agora — desde designs e combinações de cores que vazaram até preços esperados e datas de lançamento —, trazendo a você um panorama completo do que os Gunners poderão vestir na próxima temporada.

É a sua chance de ver o que jogadores como Declan Rice e Eberechi Eze usarão no Emirates e fora de casa a partir de agosto.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

  • Uniforme titular do Arsenal para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Segundo informações, o uniforme titular do Arsenal para a temporada 2026-27 será lançado no final de maio.

    Embora o tradicional corpo vermelho permaneça, juntamente com o emblema monocromático branco, são esperadas atualizações modernas. Um padrão em forma de raio deve aparecer nas extremidades das mangas e na gola, juntamente com uma alternância de cores vermelho e marrom nas grossas listras da adidas nas mangas.

    Os preços devem ficar em linha com os dos últimos anos, com as réplicas custando cerca de £ 80 e as edições autênticas dos jogadores mais próximas de £ 120. Até o lançamento oficial, é claro, detalhes como os padrões dos tecidos e os acabamentos permanecem não confirmados.

    • Publicidade

  • Uniforme de visitante do Arsenal para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Embora o uniforme titular seja, segundo relatos, uma versão moderna do modelo clássico, os fãs do estilo retrô e aqueles que anseiam por um clássico de culto ficarão encantados com o que parece estar sendo preparado para o uniforme de visitante do Arsenal da temporada 2026-27.

    Espera-se que seja um grande sucesso, inspirado no icônico uniforme JVC da adidas do início dos anos 90, conhecido como “banana machucada”. As cores parecem ter sido invertidas, com o azul-marinho como base e detalhes em amarelo e vermelho vibrantes nesta ocasião.

    Para manter a estética retrô, o retorno do logotipo Trefoil da adidas também seria um toque bacana. Assim como nesta temporada, o logotipo simplificado do canhão pode ser mantido em vez do escudo completo do clube.

    É provável que o tão aguardado lançamento ocorra em julho ou no início de agosto, após a Copa do Mundo de 2026. Estima-se que o custo seja entre £105 e £120 para a camisa autêntica de jogador e entre £80 e £85 para a réplica para adultos.

  • Terceiro uniforme do Arsenal para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Para o terceiro uniforme do Arsenal da temporada 2026-27, é provável que seja adotada uma abordagem mais minimalista e voltada para o estilo de vida. Segundo relatos, ele será amarelo claro com logotipos e detalhes em azul marinho.

    Embora os Gunners não tenham um terceiro uniforme predominantemente amarelo desde a temporada 2012/13, a nova versão tem uma semelhança marcante com o popular uniforme de visitante de 2021/22. Espera-se que os gráficos em forma de raio, um motivo recorrente da Adidas para o clube, sejam novamente incorporados ao padrão.

    Dentre o novo trio de uniformes do Arsenal, espera-se que a terceira versão seja a última a ser lançada, com uma estimativa aproximada de lançamento no final de agosto. Estima-se que o preço da camisa autêntica de jogador seja de cerca de £120 e o da réplica para adultos, de £80.

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