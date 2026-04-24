Uniformes do Arsenal para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

A máquina de marketing do Arsenal já está a todo vapor antes da temporada 2026-27, com os primeiros detalhes dos uniformes da próxima temporada começando a surgir. O GOAL analisa tudo o que foi revelado até agora — desde designs e combinações de cores que vazaram até preços esperados e datas de lançamento —, trazendo a você um panorama completo do que os Gunners poderão vestir na próxima temporada.

É a sua chance de ver o que jogadores como Declan Rice e Eberechi Eze usarão no Emirates e fora de casa a partir de agosto.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.