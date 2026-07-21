Uniformes do AC Milan 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular da temporada 2026/27 traz de volta as grossas listras vermelhas e pretas — marcantes, largas e inconfundíveis — que percorrem toda a superfície da camisa, tanto na frente quanto nas costas, complementadas pelo retorno dos shorts brancos e das meias pretas. Um visual que sempre se destacou por si só.

Não se trata apenas de listras; elas são a marca distintiva do AC Milan. Cada detalhe reforça essa identidade. A inscrição “De Milão para o Mundo” presta homenagem aos milhões de torcedores em todo o mundo, capazes de fazer com que o clube se sinta em casa em todos os continentes. Na parte de trás do pescoço, um selo de cera consagra o emblema rossonero: a essência do AC Milan, impressa em cada camisa como sua assinatura autêntica, uma mensagem atemporal transmitida de pais para filhos.

A réplica do uniforme custa 85 libras, enquanto a versão autêntica está disponível por 125 libras.



