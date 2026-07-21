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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes do AC Milan 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Camisas de futebol
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Campeonato Italiano

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do AC Milan para a temporada 2026-27.

Tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do AC Milan para a temporada 2026-27, incluindo designs que vazaram, combinações de cores e datas previstas de lançamento.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do AC Milan para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração para o design e onde os torcedores podem comprá-los

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Uniforme titular do AC Milan 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular da temporada 2026/27 traz de volta as grossas listras vermelhas e pretas — marcantes, largas e inconfundíveis — que percorrem toda a superfície da camisa, tanto na frente quanto nas costas, complementadas pelo retorno dos shorts brancos e das meias pretas. Um visual que sempre se destacou por si só.

    Não se trata apenas de listras; elas são a marca distintiva do AC Milan. Cada detalhe reforça essa identidade. A inscrição “De Milão para o Mundo” presta homenagem aos milhões de torcedores em todo o mundo, capazes de fazer com que o clube se sinta em casa em todos os continentes. Na parte de trás do pescoço, um selo de cera consagra o emblema rossonero: a essência do AC Milan, impressa em cada camisa como sua assinatura autêntica, uma mensagem atemporal transmitida de pais para filhos.

    A réplica do uniforme custa 85 libras, enquanto a versão autêntica está disponível por 125 libras.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Uniforme de visitante do AC Milan 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante do AC Milan para a temporada 2026-27 é um clássico branco, a cor das grandes ocasiões. É uma mentalidade que transforma cada revés em um novo ponto de partida, uma ideia que os torcedores do AC Milan resumiram em uma única frase: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene” (Depois de Istambul, há sempre Atenas). Impressas na parte de trás da gola, essas poucas palavras conectam aqueles que viveram a luz de Atenas após a escuridão de Istambul às novas gerações que agora levam adiante esse legado.



  • Terceiro uniforme do AC Milan 2026-27, data de lançamento e preço

    O terceiro vazamento sobre o uniforme aponta para uma direção ousada e moderna. Espera-se que uma base em cinza carvão escuro domine o visual, combinada com logotipos em um vermelho-rosado marcante, criando um acabamento contemporâneo de alto contraste.

    Elementos de design, como a marca centralizada e os detalhes vermelhos sutis na gola e nas mangas, contribuem para a sensação futurista, ao mesmo tempo em que fazem referência à paleta de cores tradicional do Milan.

    Assim como em todos os vazamentos iniciais, o posicionamento final dos logotipos e dos detalhes dos acabamentos ainda pode sofrer alterações antes do lançamento.



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