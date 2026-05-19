Uniformes da Juventus para a temporada 2026-27: novos uniformes titular, visitante, alternativo e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que marcou as épocas mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais em “código de barras” da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é ancorado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco impecável, que confere à camisa uma estética sob medida e de alta costura, destinada a causar o mesmo impacto nas ruas de Turim quanto no campo do Allianz Stadium.

A característica marcante do uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os toques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado cintilante é aplicado ao emblema simplificado da Juventus com o “J”, ao logotipo de desempenho da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso contra a base monocromática.



