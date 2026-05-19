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Renuka Odedra

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Uniformes da Juventus para a temporada 2026-27: novos uniformes titular, visitante, alternativo e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para a temporada 2026-27.

A Juventus e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta as clássicas listras em preto e branco, com alguns toques inovadores.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes da Juventus para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que marcou as épocas mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais em “código de barras” da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é ancorado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco impecável, que confere à camisa uma estética sob medida e de alta costura, destinada a causar o mesmo impacto nas ruas de Turim quanto no campo do Allianz Stadium.

    A característica marcante do uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os toques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado cintilante é aplicado ao emblema simplificado da Juventus com o “J”, ao logotipo de desempenho da adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso contra a base monocromática.


  • Uniforme de visitante da Juventus 2026-27, data de lançamento e preço

    Quanto à camisa de visitante que vem sendo especulada, ela gira em torno da linha lifestyle do clube e apresenta uma forte influência da estética vintage. Ela traz de volta o rosa autêntico como cor principal, em homenagem aos primórdios da história da Juventus, antes de adotar as listras pretas e brancas. Combinada com detalhes em preto e off-white, esta camisa está prevista para ser o uniforme oficial da Trefoil nesta temporada, apresentando com destaque o logotipo retrô da adidas Trefoil ao lado de um emblema de zebra estilizado.

    O uniforme de visitante deve ser lançado no final de julho ou início de agosto de 2026.


  • Terceiro uniforme da Juventus 2026-27, data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme apresenta um visual muito mais arrojado e marcante para a temporada 2026-27. Ele tem como base um elegante tom preto e utiliza uma combinação marcante de detalhes em dourado e cinza para criar uma estética de alto contraste. A característica marcante desta camisa é um gráfico intrincado de chamas ardentes estampado na metade inferior da peça. Ao contrário do uniforme de visitante, a terceira camisa volta a apresentar o logotipo moderno de desempenho da adidas, criando um design agressivo e contemporâneo, feito para se destacar tanto sob as luzes do estádio quanto como peça de streetwear.

    O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em agosto de 2026.