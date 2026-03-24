Com o inverno se aproximando para muitos de nós ao redor do mundo, só nos resta sonhar com um verão de futebol. Aguardem, pois não falta muito para a Copa do Mundo de 2026 chegar e dar início às partidas em 11 de junho, com Estados Unidos, México e Canadá empenhados em organizar a melhor edição da competição até hoje.

Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender o título da Copa do Mundo, conquistado no Catar 2022. Foi a terceira conquista da Copa do Mundo para a seleção, quando Lionel Messi e companhia finalmente colocaram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para um visual renovado em campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou uniformes de casa para 22 nações, incluindo a atual campeã Alemanha, Espanha, Bélgica, o co-anfitrião México e muitas outras. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada nação e as retrata com uma estética modernista e voltada para o futuro.

adidas

A ousada coleção de camisas reflete a essência de cada nação por meio de combinações de cores e padrões que celebram aspectos fundamentais de sua identidade. Desde suas ricas histórias até paisagens famosas, arquitetura tradicional e designs icônicos de uniformes do passado, cada camisa tem como objetivo unir os torcedores em torno de uma paixão comum pela sua nação.

Em 20 de março de 2026, a adidas revelou os uniformes oficiais de visitante para todas as 25 federações parceiras. Inspirando-se na cultura única de cada nação, as camisas de visitante reinterpretam a estética clássica da adidas na Copa do Mundo – como padrões geométricos e linhas verticais estilizadas – em um estilo moderno e contemporâneo que ressoa tanto entre os torcedores quanto entre os atletas.

PUMA

A história da adidas com o futebol é profunda, desde o desempenho em campo até a influência cultural nas ruas. Deixando sua marca no maior palco do futebol mundial pela primeira vez em 36 anos, o Trefoil da adidas – símbolo de originalidade da marca – está estampado no lado direito do peito de cada camisa. Cada camisa presta homenagem à cultura do futebol dos anos 90, foi repensada para as exigências atuais e foi criada com orgulho para a cultura e a comunidade de atletas e torcedores que as usarão.

O último grande lançamento de uniformes foi feito pela Nike em 20 de março de 2026, que revelou os uniformes de casa e de fora das federações com uma profunda exploração da herança, cultura e identidade de cada equipe, trazendo uma sensação marcante de otimismo e inspiração voltada para o futuro.

Nike

Outro elemento central dessa visão é a tecnologia de resfriamento de alto desempenho Aero-FIT da Nike, que utiliza design computacional e um processo de tricô altamente especializado, com pontos específicos, para ajudar os atletas a se manterem frescos nas condições extremas previstas para o torneio deste verão.

A PUMA seguiu o exemplo em 24 de março de 2026, revelando os uniformes de suas seleções que disputarão a Copa do Mundo, explorando identidade e tradição — e nós estamos aqui para admirar os designs deslumbrantes. Cada design foi criado para capturar a cultura, o caráter e o espírito da nação que representa, projetado para o mais alto nível do esporte, mas enraizado na mesma emoção que move o futebol onde quer que seja jogado.

Seja assistindo em casa, organizando uma festa para assistir com amigos ou viajando para ver a Copa do Mundo ao vivo, você precisa estar à altura do evento. Deixe a GOAL detalhar o lançamento completo, para que você possa se equipar para o grande torneio:

Loja: Uniformes da Copa do Mundo de 2026