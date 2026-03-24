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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes da Copa do Mundo de 2026: Argentina, Brasil, Portugal, Inglaterra e todas as camisas das principais seleções reveladas

CULTURE
Camisas de futebol
Copa do Mundo

Mostrar o seu apoio ao time a tempo para um verão de futebol

Com o inverno se aproximando para muitos de nós ao redor do mundo, só nos resta sonhar com um verão de futebol. Aguardem, pois não falta muito para a Copa do Mundo de 2026 chegar e dar início às partidas em 11 de junho, com Estados Unidos, México e Canadá empenhados em organizar a melhor edição da competição até hoje.

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Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender o título da Copa do Mundo, conquistado no Catar 2022. Foi a terceira conquista da Copa do Mundo para a seleção, quando Lionel Messi e companhia finalmente colocaram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para um visual renovado em campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou uniformes de casa para 22 nações, incluindo a atual campeã Alemanha, Espanha, Bélgica, o co-anfitrião México e muitas outras. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada nação e as retrata com uma estética modernista e voltada para o futuro.

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A ousada coleção de camisas reflete a essência de cada nação por meio de combinações de cores e padrões que celebram aspectos fundamentais de sua identidade. Desde suas ricas histórias até paisagens famosas, arquitetura tradicional e designs icônicos de uniformes do passado, cada camisa tem como objetivo unir os torcedores em torno de uma paixão comum pela sua nação.

Em 20 de março de 2026, a adidas revelou os uniformes oficiais de visitante para todas as 25 federações parceiras. Inspirando-se na cultura única de cada nação, as camisas de visitante reinterpretam a estética clássica da adidas na Copa do Mundo – como padrões geométricos e linhas verticais estilizadas – em um estilo moderno e contemporâneo que ressoa tanto entre os torcedores quanto entre os atletas. 

PUMA WC kits PUMA

A história da adidas com o futebol é profunda, desde o desempenho em campo até a influência cultural nas ruas. Deixando sua marca no maior palco do futebol mundial pela primeira vez em 36 anos, o Trefoil da adidas – símbolo de originalidade da marca – está estampado no lado direito do peito de cada camisa.  Cada camisa presta homenagem à cultura do futebol dos anos 90, foi repensada para as exigências atuais e foi criada com orgulho para a cultura e a comunidade de atletas e torcedores que as usarão. 

O último grande lançamento de uniformes foi feito pela Nike em 20 de março de 2026, que revelou os uniformes de casa e de fora das federações com uma profunda exploração da herança, cultura e identidade de cada equipe, trazendo uma sensação marcante de otimismo e inspiração voltada para o futuro. 

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Outro elemento central dessa visão é a tecnologia de resfriamento de alto desempenho Aero-FIT da Nike, que utiliza design computacional e um processo de tricô altamente especializado, com pontos específicos, para ajudar os atletas a se manterem frescos nas condições extremas previstas para o torneio deste verão.

A PUMA seguiu o exemplo em 24 de março de 2026, revelando os uniformes de suas seleções que disputarão a Copa do Mundo, explorando identidade e tradição — e nós estamos aqui para admirar os designs deslumbrantes. Cada design foi criado para capturar a cultura, o caráter e o espírito da nação que representa, projetado para o mais alto nível do esporte, mas enraizado na mesma emoção que move o futebol onde quer que seja jogado.

Seja assistindo em casa, organizando uma festa para assistir com amigos ou viajando para ver a Copa do Mundo ao vivo, você precisa estar à altura do evento. Deixe a GOAL detalhar o lançamento completo, para que você possa se equipar para o grande torneio:

Loja: Uniformes da Copa do Mundo de 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argélia I Página inicial

    Inspirada nas dunas de areia do deserto argelino, a camisa titular da Argélia apresenta um design gráfico dinâmico com listras em bege e branco, com um acabamento em verde vibrante na gola e nos ombros. Essa representação das dunas ondulantes, ícone do país, conecta a equipe à sua terra natal, juntamente com a palavra “Argélia”, que aparece em árabe na parte de trás do pescoço.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Argélia I (Fora de casa)

    Inspirada nas cores vibrantes dos desertos rochosos e dos oásis exuberantes espalhados pela Argélia, a camisa de visitante apresenta listras verticais verdes intercaladas sobre um verde escuro marcante, refletindo as paisagens únicas e a paleta de cores tradicional do país. A palavra “ALGERIA” está orgulhosamente inscrita em árabe na parte de trás do pescoço, ligando a equipe à sua terra natal nesta jornada pela Copa do Mundo.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Página inicial

    As tradicionais listras verticais da Argentina em azul-celeste e branco ganham um visual mutante, com um efeito de desvanecimento em três cores exclusivo, que remete aos tons de azul das três camisas vencedoras das Copas do Mundo anteriores – 1978, 1986 e 2022. Na parte de trás do pescoço, há uma inscrição personalizada com a data “1896” – em homenagem à data de fundação da AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (Fora de casa)

    A camisa de visitante inspira-se na rica herança artística da Argentina, apresentando um padrão gráfico azul em espiral distinto, inspirado nos motivos tradicionais do país. Toques de branco sobre um fundo preto realçam as linhas estilizadas, as intrincadas espirais florais e as trepadeiras, dando vida ao design com um contraste marcante. Gravado na parte de trás do pescoço está um motivo personalizado “Argentina” situado à frente do Sol de Mayo, o símbolo solar nacional. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Austrália I Página inicial

    O uniforme titular inspira-se diretamente no icônico uniforme da Austrália de 2006 e na lendária era Total 90 da Nike. Os tradicionais amarelo e verde ganham novo fôlego através de um design moderno, incluindo calções verdes com efeito degradê que conferem movimento e profundidade. Este uniforme presta homenagem à trajetória do futebol australiano, ao mesmo tempo em que reforça sua presença contínua no mais alto nível.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Austrália I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante foi inspirado nos amanheceres australianos, representando o impulso para a frente e a possibilidade de levar o futebol australiano para o futuro. Um degradê em tons de coral e verde escuro captura a energia e o avanço, enquanto o emblema da federação em lenticular confere um efeito tridimensional.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Página inicial

    O uniforme titular da Bélgica inspira-se nos famosos vitrais góticos presentes na arquitetura do país. Os símbolos que representam os Red Devils e as Red Flames — apelidos das seleções masculina e feminina — são repetidos nesse estilo sobre o fundo vermelho da camisa. As bordas dos ombros e dos punhos apresentam detalhes em preto e amarelo, remetendo às cores da bandeira do país.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Bélgica I (Fora de casa)

    A camisa de visitante apresenta um padrão que cobre toda a peça em tons de azul claro, rosa e branco, concebido como uma homenagem ao artista belga René Magritte e ao famoso movimento surrealista belga. Linhas e formas sobrepostas criam uma sensação de profundidade e movimento, numa referência divertida à obra de Magritte. Os torcedores também reconhecerão elementos icônicos do escudo nacional, bem como símbolos do futebol, como a bola e as linhas de marcação do campo. Uma variação de sua obra “A Traição das Imagens” – que tradicionalmente traz a frase “Ceci n'est pas une pipe”, significando “Isto não é um cachimbo” – é visível como um detalhe sutil na gola da camisa: “Ceci n'est pas un maillot”, que significa “Isto não é uma camisa”.

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil I Página inicial

    O uniforme titular representa as raízes do futebol da Seleção Brasileira, reinterpretando a identidade nacional por meio do movimento, da energia e da expressão. Elementos inspirados na bandeira do Brasil são distorcidos e transformados em um desenho gráfico em malha de alta tecnologia, transformando um símbolo familiar em uma textura viva que se estende por todo o corpo da camisa. Em vez de um emblema estático, a bandeira se torna algo que se veste, se carrega e com o qual se transpira — simbolizando onze jogadores entrando em campo e encarnando plenamente a nação que representam. Os icônicos amarelo, verde e azul ganham vida através do movimento do tecido de malha, reforçando a identidade visual inconfundível do Brasil.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasil I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo da Jordan Brand para o Brasil traz uma mentalidade de excelência para o campo, inspirando-se nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do Brasil. Com os tons de amarelo e azul tradicionais dos uniformes do futebol brasileiro, o conjunto também incorpora a icônica estampa de elefante da Jordan Brand, criando uma expressão única em campo que une duas culturas distintas de grandeza.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Página inicial do Canadá

    O uniforme titular está firmemente enraizado no DNA do futebol canadense. O design destaca a folha de bordo como símbolo central — em dois tons e centralizada, apontando para o norte como um gesto de ambição coletiva e progresso. Detalhes artesanais inspirados nas roupas de atividades ao ar livre canadenses reforçam a durabilidade e a precisão. O uniforme titular é ousado e inconfundível, expressando unidade, força e orgulho nacional com clareza.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Canadá I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante representa a nova cara do futebol canadense — confiante, sem complexos e moldado pelo recente impulso competitivo. Inspirado em paisagens geladas, um grafismo que lembra gelo rachado captura tanto a tensão quanto a beleza. Uma folha de bordo congelada, gravada como a lâmina de um patim, reforça a tradição do Canadá nos esportes de inverno. Concebido para se tornar um clássico do futuro, o uniforme de visitante transmite intensidade e ímpeto para a frente por meio de uma expressão mais sombria e ousada.

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Página inicial

    A ave nacional do Chile, o condor, é o destaque principal da camisa titular. Sobre um fundo vermelho tradicional, um padrão estampado em toda a peça lembra as penas da ave, enquanto na parte de trás do pescoço o condor reaparece na forma de um ícone exclusivo. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chile I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo do Chile inspira-se no deserto em flor, um fenômeno raro do Deserto do Atacama. Em homenagem à paisagem natural única do país, flores rosa marcantes aparecem em um estampado gráfico que cobre toda a peça sobre um fundo off-white, com detalhes sutis em marrom representando as fendas de onde elas brotam. O design é finalizado com um motivo em forma de escudo, retirado do emblema da Federação, na parte de trás do pescoço, em preto.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colômbia I Página inicial

    O uniforme titular da Colômbia é inspirado no realismo mágico, um estilo artístico que combina elementos fantásticos com ambientes realistas, frequentemente representados por borboletas amarelas. Ele é combinado com calções azuis e meias vermelhas, criando um visual inconfundivelmente colombiano

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colômbia I (Fora de casa)

    A camisa de visitante celebra a biodiversidade única da Colômbia, combinando a paleta de cores de suas duas costas. O design apresenta um padrão repetitivo em toda a peça que mistura os tons mais escuros de azul do Oceano Pacífico com os mais claros do Mar do Caribe, ganhando vida por meio de linhas verticais escalonadas. Um detalhe em amarelo vivo nas três listras, nos punhos e nos logotipos se repete na palavra “COLOMBIA” na parte de trás do pescoço, evocando um sentimento de orgulho e conexão com sua terra. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Página inicial

    O uniforme titular da Costa Rica apresenta um estampado gráfico vibrante e repetido por toda a peça, composto por elementos como folhas, tucanos e sorrisos em vermelho, azul e rosa — todos elementos visuais que celebram a “Pura Vida”. Esse termo, que pode ser encontrado na parte de trás do pescoço da camisa, representa uma atitude nacional profundamente enraizada, sinônimo de otimismo, gratidão, satisfação e convivência harmoniosa com a natureza. Uma atitude da qual os costarriquenhos se orgulham.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I (Fora de casa)

    Um dinâmico padrão gráfico em azul e fúcsia cobre todo o uniforme alternativo da Costa Rica, incorporando elementos do icônico tucano — uma ave encontrada na Costa Rica — com folhas das vastas florestas tropicais onde vivem. As cores vibrantes e a natureza sociável dessas aves refletem a cultura animada, alegre e amigável do país — personificada na frase “Pura Vida”, gravada na parte de trás do pescoço.

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croácia I Página inicial

    O uniforme titular traz de volta o clássico padrão xadrez da Croácia em uma escala menor e mais refinada, fazendo uma forte referência ao design de 1990, ao mesmo tempo em que o atualiza para o futebol moderno. A execução não é uma réplica direta, mas sim uma reinterpretação fiel que preserva o espírito e o impacto visual do original. O resultado é um uniforme titular que se torna instantaneamente reconhecível, mas contemporâneo — equilibrando a tradição com a precisão orientada para o desempenho e honrando um momento que moldou a história do futebol croata.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croácia I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante apresenta uma versão mais escura e sóbria da mesma identidade. O padrão xadrez característico é mantido e reinterpretado em uma combinação de tons de azul, criando um forte contraste visual ao mesmo tempo em que mantém a continuidade com o uniforme titular. Essa versão mais escura transmite uma presença mais serena e imponente, posicionando o uniforme de visitante como uma contrapartida moderna que complementa o uniforme titular, ao mesmo tempo em que se destaca com confiança por si só.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Away

    O uniforme alternativo de Curaçao celebra a capital, Willemstad, e os edifícios coloridos dos bairros de Punda e Otrobanda. Esses bairros, considerados Patrimônio Mundial da UNESCO, caracterizam-se por fachadas vibrantes e banhadas pela luz do sol, representadas neste design por meio de uma base em amarelo pastel e listras marcantes em rosa, turquesa e laranja. Completando a estética, há detalhes azuis intricados que percorrem as mangas, os punhos e o contorno do logotipo da adidas e do emblema nacional.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Egito I Página inicial

    O simbolismo está profundamente enraizado no uniforme titular do Egito. O vermelho intenso dá lugar a tons mais escuros ao longo do peito, sobrepostos por padrões geométricos angulares que remetem tanto aos antigos hieróglifos quanto à energia elétrica do Cairo moderno. Os detalhes em preto e dourado reforçam o prestígio e a ambição. Com um ar monumental, é perfeito para uma nação cuja história no futebol é tão rica quanto seu legado cultural.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Egito I (Fora de casa)

    Uma abordagem mais suave e contemplativa define o uniforme de visitante. Uma base branca suave é complementada por padrões abstratos em tons semelhantes, areias do deserto, luzes que se refletem e paisagens atemporais retratadas em movimento. A guarnição verde-escura na gola dá equilíbrio ao design, enquanto o efeito geral permanece clean, sóbrio e confiante. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    Inglaterra I Página inicial

    O uniforme titular tem suas raízes na tradição do futebol inglês, reafirmando o icônico visual totalmente branco e, ao mesmo tempo, elevando-o com um toque moderno. Uma iconografia sutil, inspirada na cultura futebolística da Inglaterra, é incorporada diretamente ao tecido, criando profundidade sem sobrecarregar a silhueta clássica. Uma estrela dourada metálica acima do escudo substitui a tradicional versão em tons semelhantes. O uniforme titular transmite uma sensação familiar, mas com uma nova assertividade — honrando a história e, ao mesmo tempo, sinalizando o renascimento da Inglaterra no cenário mundial.

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  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante marca uma mudança histórica na identidade visual da Inglaterra, combinando uma camisa vermelha com calções azul-marinho. Essa combinação ousada simboliza uma Inglaterra voltada para o futuro, disposta a desafiar as convenções sem deixar de lado suas raízes tradicionais. O emblema da federação, posicionado no centro, fica abaixo da estrela dourada metálica, reforçando a presença e o orgulho.

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  • France WC 26 kit home Nike

    França I Página inicial

    O uniforme titular da França incorpora a energia de uma nova geração e a elegância do futebol francês moderno: jovem, expressivo e criativo. Inspirado na alta costura francesa, a gola branca do uniforme reinterpreta a tradicional paleta de cores azul, branco e vermelho. Um padrão azul repetido incorporado ao tecido reflete a velocidade da seleção francesa. Um emblema em cobre metálico combina com uma clássica gola polo branca e uma carcela com botões vermelhos. 

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  • France WC 26 away kitNike

    França I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante da França é um dos mais inovadores já criados para a Seleção Francesa e está profundamente enraizado na história contemporânea. Batizado de “Liberté”, ele se inspira na Estátua da Liberdade, um presente da França aos Estados Unidos. Sua base em azul-esverdeado claro reflete a pátina atual da estátua, contrastando com elementos metálicos em cobre que remetem ao seu material original. As faixas tricolores nas mangas e a tipografia do uniforme acrescentam uma dimensão cultural, luxuosa e minimalista. O uniforme combina tradição, elegância e requinte moderno para afirmar a identidade e os valores de liberdade defendidos pela França, no passado e no presente.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemanha I Página inicial

    Celebrando os sucessos anteriores da Alemanha neste torneio, a camisa titular presta homenagem a algumas das camisas mais icônicas do país. O padrão repetitivo em forma de diamante e os detalhes em zigue-zague são inspirados nos gráficos icônicos de camisas anteriores, incluindo a camisa vencedora da Copa do Mundo de 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemanha I (Fora de casa)

    Dando continuidade à linguagem visual do uniforme titular, as listras diagonais são reinterpretadas como um padrão que cobre toda a peça em azul-marinho, formando uma repetição rítmica de três formas entrelaçadas. A paleta de cores combina tons de diferentes épocas da história da DFB. Ela traz uma referência aos clássicos moletons azuis com zíper de um quarto usados em 1954, bem como às clássicas camisetas de treino azuis e brancas das décadas de 60, 70 e 80, enquanto os detalhes em azul-turquesa remetem às roupas de treino com cores ousadas dos anos 90. Tudo projetado para criar um efeito visual marcante e forte. Uma sutil etiqueta com a bandeira na bainha da camisa celebra a parceria de longa data entre a adidas e a Alemanha desde 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Gana I Página inicial

    Energia pura. Um fundo branco é tomado por padrões geométricos arrojados em gradientes vibrantes de vermelho, amarelo e verde — as cores nacionais ganham vida através do ritmo e do movimento. A icônica Estrela Negra destaca-se bem no centro do design. Comemorativo, sem complexos e feito para se destacar.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Gana I (Fora de casa)

    Irradiando energia e otimismo, o uniforme dourado de visitante chama a atenção. Um padrão inspirado no Kente, presente em toda a peça, confere profundidade cultural, enquanto os detalhes em vermelho e a Estrela Negra remetem o design à herança cultural de Gana.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungria I Página inicial

    A camisa titular da Hungria apresenta o tradicional vermelho escuro do país, combinado com elementos em branco e verde para representar as cores da bandeira húngara. A camisa celebra o 125º aniversário da Federação Húngara de Futebol com um logotipo comemorativo especial, enquanto o escudo do país e o logotipo da Federação aparecem acima do coração e no lado direito do peito, respectivamente. A palavra “Magyarország”, que significa Hungria, completa o design na parte de trás do pescoço.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Hungria I (Fora de casa)

    A camisa se inspira nas cores nacionais do país – combinando uma base branca com detalhes em vermelho intenso nos ombros e bíceps, para comemorar o 125º aniversário da federação. A camisa é finalizada com uma inscrição personalizada “125” na parte de trás do pescoço, em dourado escuro.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Itália I Página inicial

    A tradição encontra a inovação na camisa titular da Itália — inspirada na rica herança do futebol italiano, a camisa celebra a essência da Federação Italiana de Futebol com seu design arrojado. A palavra “Azzurra”, que remete ao apelido da seleção nacional e à cor da camisa, significando “o azul”, aparece em letras douradas na parte de trás da gola da camisa.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Itália I (Fora de casa)

    Baseada na alfaiataria tradicional italiana e inspirada nos casacos de terno elegantes usados anteriormente pela seleção nacional em momentos históricos de comemoração, a camisa apresenta um padrão azul-claro e branco em toda a peça, que reproduz os tecidos intrincados encontrados em peças desse tipo.  As mangas, os logotipos e os números são complementados com detalhes em azul marinho e dourado. Já a inscrição “Italia”, inspirada em um monograma, na parte de trás do pescoço celebra um estilo de bordado personalizado que simboliza pertencimento e identidade. 

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Costa do Marfim I Página inicial

    O uniforme titular da Costa do Marfim é uma celebração. O corpo da camisa, em um tom de laranja vibrante e animalesco, ganha vida com um padrão que se estende por toda a peça, inspirado nos tecidos e símbolos tradicionais da Costa do Marfim, criando movimento, festividade e calor humano. Os detalhes em verde proporcionam equilíbrio, enquanto o design geral irradia orgulho e alegria coletiva. É futebol com alma.

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Costa do Marfim I (Fora de casa)

    Uma base branca e clean define o uniforme alternativo, sobreposto por padrões tonais sutis que evocam a luz do sol filtrando-se pela folhagem e as texturas naturais da paisagem da Costa do Marfim. Os tons de laranja e verde emolduram o design com a cor nacional, permitindo que o requinte discreto do trabalho artesanal se destaque.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japão I Página inicial

    O clássico azul da camisa titular da seleção japonesa ganha vida através de um desenho abstrato com detalhes lineares em azul cinza, refletindo a famosa névoa que se forma no horizonte, onde o céu e o mar se encontram no Japão. A bandeira japonesa aparece orgulhosamente estampada na parte de trás do pescoço.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japão I (Fora de casa)

    Inspirado no tema “Colours Beyond the Horizon”, o uniforme alternativo do Japão ganha vida por meio de um desenho de listras com 12 cores distintas que representam a unidade e o vínculo da nação, dentro e fora do campo. Sobre um fundo off-white, 11 linhas verticais esmaecidas descem pela camisa em um efeito semelhante à chuva, simbolizando cada um dos 11 jogadores em campo, enquanto uma faixa central em destaque assume a cor do sol vermelho da bandeira nacional para representar o coração da equipe – seus torcedores. A bandeira japonesa está estampada na parte de trás do pescoço como símbolo de orgulho nacional e identidade coletiva. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Página inicial

    A tradição e o futuro se unem na nova camisa titular do México. Esta camisa representa a energia e o orgulho que unirão gerações de torcedores durante a próxima Copa do Mundo da FIFA. Ela celebra o apoio incondicional de uma nação que vive e respira futebol, onde cada momento compartilhado reflete a essência do México. Na parte de trás do pescoço, a frase “SOMOS MÉXICO” aparece como um símbolo da união e da paixão que definem o espírito mexicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México I (Fora de casa)

    Inspirada na rica história do México, a camisa de visitante apresenta um desenho cinza que cobre toda a peça sobre um fundo branco, inspirado nos padrões conhecidos como “grecas”, presentes na arquitetura e na arte tradicionais. O motivo recorrente em toda a peça apresenta um padrão repetitivo de escadas abstratas, fazendo referência às fachadas em degraus frequentemente encontradas nos edifícios tradicionais mexicanos. A frase “SOMOS MÉXICO”, que significa “Nós somos o México”, está inscrita na parte de trás do pescoço e simboliza a união e a paixão que definem o espírito mexicano antes de sediar sua terceira Copa do Mundo da FIFA, um recorde. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marrocos I Página inicial

    Um vermelho intenso e imponente define o tom do uniforme titular de Marrocos, com detalhes em verde e padrões tradicionais na gola e nas mangas, inspirados diretamente na herança marroquina. Simples, confiante e cheio de ambição.

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    Marrocos I (Fora de casa)

    Os detalhes intricados caracterizam o uniforme alternativo. A base branca é adornada com sutis padrões geométricos inspirados nos azulejos e na arquitetura tradicionais marroquinos: delicados, em camadas e repletos de significado cultural. Os detalhes em vermelho e verde proporcionam contraste, equilibrando elegância e resiliência. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Países Baixos I Página inicial

    O uniforme titular da Holanda reinterpreta o icônico Oranje por meio de uma amplificação, em vez de uma reinvenção. Concebido para ser visto à distância, o uniforme apresenta a expressão mais vibrante do laranja holandês até hoje. Um inovador emblema da federação em formato lenticular confere movimento e dimensionalidade, alterando a aparência conforme os jogadores se movimentam em campo. O uniforme titular é inconfundível, cheio de energia e orgulhosamente holandês.

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    Holanda I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante revive o histórico visual totalmente branco da Holanda. Inspirado em gradientes microscópicos, um desvanecimento laranja horizontal atravessa o uniforme, simbolizando experimentação e precisão. O emblema lenticular centralizado e de grandes dimensões reforça a inovação como identidade. Linhas simples e equilíbrio geométrico refletem os princípios do design holandês, ao mesmo tempo em que sinalizam um futuro progressista.

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  • Nigeria WC 26 home kit Nike

    Nigéria I Página inicial

    O uniforme titular da Nigéria apresenta uma interpretação moderna da identidade mais reconhecível do país. Com base no clássico verde nacional, o design apresenta painéis laterais inspirados em armaduras que evocam força, preparação e vantagem competitiva. Elementos tradicionais refinados são integrados a uma silhueta elegante e dinâmica, reforçando a imagem de uma equipe que joga com velocidade, determinação e convicção. O uniforme titular homenageia as raízes da Nigéria, ao mesmo tempo em que transmite confiança, progresso e prontidão para a batalha.

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    Nigéria I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante aposta totalmente na expressão e na energia da juventude. Inspirado nos gráficos arrojados das motos de motocross, o design apresenta um padrão de chamas que se estende por toda a peça, passando do verde tradicional para o Volt. Esse efeito de gradiente realça o movimento, a intensidade e a inovação — refletindo como a próxima geração da Nigéria molda a cultura, o estilo e a relevância global. O uniforme alternativo é ousado e expressivo, representando uma declaração visual de dinamismo e ambição.

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda do Norte I Página inicial

    A camisa titular da Irlanda do Norte apresenta um fundo em tons de azul-petróleo e verde, realçado por um desenho abstrato inspirado nas linhas dinâmicas da arquitetura do país, conectando torcedores e jogadores ao coração da nação. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda do Norte I (Fora de casa)

    Inspirada no apoio incondicional dos torcedores, a camisa alternativa em branco nuvem é realçada por linhas em verde menta que atravessam a frente na diagonal – uma combinação de cores adorada pelos torcedores. O número 12 está gravado em algarismos romanos na parte de trás do pescoço, como mais uma homenagem ao apoio que a equipe recebe da torcida nas arquibancadas. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Noruega I Página inicial

    O uniforme titular mantém a icônica identidade totalmente vermelha da Noruega, ao mesmo tempo em que se inspira diretamente na bandeira nacional. Um grafismo em tons semelhantes, no estilo Urnes e inspirado na herança viking, está incorporado nas listras azuis, unindo o simbolismo ancestral ao desempenho moderno. Este uniforme reflete momentos de orgulho nacional e convicção coletiva, honrando o passado da Noruega e, ao mesmo tempo, reforçando sua crescente presença no cenário mundial.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Noruega I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo apresenta o primeiro uniforme nacional da Noruega totalmente preto. Inspirado nos berserkers vikings — guerreiros da linha de frente conhecidos por sua intensidade explosiva —, o design marca o início de uma nova era no futebol norueguês. Com um estilo minimalista e um acabamento impecável, o uniforme alternativo transmite confiança através da sobriedade, utilizando tons escuros e o acabamento do tecido para transmitir força.

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Péru I Página inicial

    Inspirada nos três elementos topográficos do Peru – litoral, planalto e florestas tropicais –, uma faixa vermelha destaca-se orgulhosamente como um estampado gráfico que cobre toda a superfície da camisa titular do Peru, sobre um fundo branco. O estampado é criado a partir de desenhos abstratos em linha que representam símbolos de cada paisagem, como um pinguim para o litoral e uma folha de árvore para a floresta tropical. A inscrição “PERU” na parte de trás do pescoço é formada utilizando um estilo de fonte gráfico semelhante.

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    Peru I (Fora de casa)

    Em homenagem à vibrante cultura de design “Chicha” do Peru, frequentemente presente em cartazes e obras de arte tradicionalmente coloridos, a camisa de visitante apresenta uma base preta complementada pelo emblema em forma de trevo e três listras nos ombros em cores fluorescentes – magenta, amarelo solar e laranja solar. Uma etiqueta com a palavra “Peru” na parte de trás do pescoço traz essas mesmas cores inspiradas na “Chicha”, unificando o design.

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  • Poland WC 26 home kitNike

    Polônia I Página inicial

    O uniforme titular dá vida à lenda do Lech através de uma visão moderna e expressiva. Inspirado na águia branca, o design traduz as penas da ave em uma linguagem gráfica que se estende pelas mangas e pelos calções. Combinado com motivos de raios e nuvens, o padrão evoca o momento de revelação que define o mito, transformando um símbolo nacional em uma textura elaborada, em vez de uma representação literal. Acentuado por detalhes em vermelho, o uniforme titular transmite ousadia, atemporalidade e um caráter inconfundivelmente polonês. 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polônia I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo dá continuidade à tradição histórica da Polônia de inverter as cores do uniforme titular. Enquanto os uniformes alternativos anteriores costumavam apresentar o vermelho “Sport Red” combinado com branco, esta versão traz o “Noble Red” — um tom mais profundo e refinado. O tom mais escuro confere ao uniforme uma presença mais imponente e assertiva, transmitindo força e confiança. Concebido para se tornar um clássico do futuro, o uniforme alternativo reinterpreta a tradição por meio de uma expressão visual mais nítida e intimidadora.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Home

    O uniforme titular de Portugal foi concebido para canalizar a força do oceano e a paixão que move a nação no cenário mundial. A icônica base vermelha é complementada por detalhes inspirados nas ondas e toques de verde — uma referência visual às raízes marítimas do país e ao seu espírito incansável e destemido. Os detalhes em verde e dourado reforçam as cores nacionais, enquanto o icônico escudo português ancora o design na tradição. Ousado, elegante e feito para os grandes palcos.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I (Fora de casa)

    A alma marítima de Portugal ganha vida no uniforme de visitante. Uma base branca é tomada por amplos padrões ondulados em azul-petróleo que evocam a profunda ligação do país com o mar e sua história de exploração. Fluido, dinâmico e moderno.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Página inicial

    Concebido para homenagear a linha em zigue-zague que divide as partes branca e marrom da bandeira nacional do Catar, o uniforme marrom do Catar para jogos em casa é marcado por uma série de linhas serrilhadas mais escuras que percorrem o centro da camisa, com a palavra “Catar” em árabe incorporada como detalhe final na parte de trás do pescoço. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (Fora de casa)

    Um padrão gráfico abstrato em tons de cinza, semelhante a ondas, destaca-se na camisa de visitante do Catar. Inspirado nas dunas do deserto, o padrão reflete a geometria e as formas presentes nessa paisagem de tirar o fôlego. A palavra “Catar” está gravada em árabe na parte de trás do pescoço, como símbolo de orgulho nacional e união.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arábia Saudita I Página inicial

    O uniforme titular da Arábia Saudita apresenta um estampado exclusivo em roxo e verde escuro, inspirado nas portas ricamente decoradas do país e com detalhes vibrantes inspirados nos campos de lavanda da região. Sobre um fundo verde escuro, o design marcante também se inspira em símbolos queridos do país — o falcão e a palmeira —, combinados com padrões geométricos para criar uma estética moderna.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arábia Saudita I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante da Arábia Saudita apresenta um padrão de tecido exclusivo, frequentemente encontrado em diversas peças de vestuário tradicionais, sobre um fundo branco perolado – capturando a essência vibrante da moda saudita. O logotipo e o escudo apresentam detalhes em ouro real, enquanto a gola e o número são sutilmente realçados no verde intenso da nação. O emblema da Arábia Saudita, representando uma palmeira e espadas cruzadas, está impresso nas costas como uma homenagem à herança e à identidade do país.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escócia I Página inicial

    Na camisa titular da Escócia, a tradicional cruz de Santo André, presente na bandeira do país, ganha destaque como um padrão repetido em azul escuro sobre o azul característico da camisa titular. O desenho da cruz de Santo André também aparece na parte de trás do pescoço como um detalhe de destaque.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Escócia I (Fora de casa)

    A camisa de visitante traz de volta os tons de vermelho escarlate, em uma homenagem à história de alguns dos uniformes clássicos da Escócia. Salpicada por finas listras verticais roxas, ela oferece uma versão elegante e contemporânea de um design atemporal. Um cardo roxo e verde, a flor nacional da Escócia que simboliza a resiliência, adorna a parte de trás do pescoço como um toque sutil.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Página inicial

    A elegância se une ao orgulho cultural no uniforme titular do Senegal. Uma base branca é revestida por intrincados padrões tonais inspirados em tecidos e símbolos tradicionais, criando profundidade e textura. Detalhes sutis em verde, amarelo e vermelho remetem ao desenho da bandeira nacional, proporcionando uma estética refinada e marcante.

    Equipamentos do Senegaljá disponíveisna PUMAShop

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante apresenta cores ousadas e marcantes. O corpo em azul-petróleo escuro é decorado com padrões fluidos e orgânicos que sugerem movimento e energia natural. Detalhes em amarelo e vermelho realçam o visual, resultando numa expressão vibrante e festiva do espírito alegre do futebol senegalês.

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  • SA 2026 kitadidas

    África do Sul I Página inicial

    A camisa titular da África do Sul para 2026 mantém a inconfundível base amarela com detalhes em verde, uma paleta de cores sinônimo de orgulho nacional. Detalhes sofisticados e um corte refinado modernizam a silhueta, resultando em uma camisa voltada para o desempenho, concebida para atender às exigências do futebol global atual.

    Mais notavelmente, o design atualizado presta homenagem às 12 línguas oficiais da África do Sul — um reflexo poderoso da diversidade, unidade e amor compartilhado pela nação pelo futebol. Os elementos gráficos sutis entrelaçados no tecido simbolizam as muitas vozes que se unem nos estádios por todo o país e ao redor do mundo. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    África do Sul I (Fora de casa)

    A camisa de visitante destaca-se com o icônico verde e dourado da África do Sul – uma combinação de cores profundamente enraizada na identidade esportiva do país. Combinando tradição e sofisticação, um verde clássico serve de base, com detalhes em branco e dourado na gola, uma homenagem ao prestígio e à evolução do futebol no país. Detalhes em dourado e branco adornam os punhos e os logotipos, refletindo uma elegância atemporal, ao mesmo tempo em que simbolizam a ambição da nação de brilhar no maior palco do futebol.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Coreia do Sul I Página inicial

    O uniforme titular tem como tema central uma ousada reinterpretação do tigre branco, um símbolo nacional atemporal de força e proteção. Um impressionante estampado de camuflagem com motivos de tigre foi incorporado ao tecido, criando um visual dinâmico que transmite tanto uma ligação com a tradição quanto um toque distintamente moderno. A tipografia personalizada combina a caligrafia tradicional coreana com elementos de design ocidentais, reforçando a fusão entre o passado e o presente. O uniforme titular expressa a identidade da Coreia através de uma agressividade controlada e confiança visual, capturando o espírito de uma equipe feita para surpreender.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    Coreia do Sul I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo dá continuidade à narrativa da “emboscada” por meio de uma expressão de inspiração floral que reflete a paixão e o ímpeto da Coreia. O design desabrocha com intensidade — capturando o movimento, a emoção e a energia coletiva à medida que se acumula e se libera. Com um fundo na tonalidade “Bold Violet”, a execução gráfica equilibra elegância e força, refletindo a capacidade da Coreia de combinar beleza e agressividade na competição. O uniforme alternativo transmite expressividade e confiança — uma identidade alternativa que amplifica o orgulho cultural ao mesmo tempo em que mantém uma vantagem competitiva marcante.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espanha I Página inicial

    O uniforme titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 apresenta um design clean com riscas finas, com a base vermelha pontuada por linhas verticais amarelas repetidas que remetem visualmente à bandeira e ao escudo nacional. O espírito da nação será levado pelos jogadores com a palavra ESPANA escrita na parte de trás da gola da camisa. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Espanha I (Fora de casa)

    O design da camisa de visitante da Espanha remete à ilustre história literária do país. Um intrincado padrão em tom de pirita, inspirado nos desenhos e ilustrações encontrados em livros clássicos e manuscritos, destaca-se sobre uma base em tom de creme que reflete a cor de uma página. As mangas e a gola apresentam detalhes em dourado e bordô, enquanto a palavra “ESPAÑA” está gravada na parte de trás do pescoço, com a letra Ñ característica celebrando a língua espanhola e seu patrimônio cultural.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suécia I Página inicial

    As tradicionais cores amarela e azul associadas à camisa titular da Suécia ganham um toque moderno para homenagear a década de 70 do país. O design apresenta um grafismo tonal incorporado ao tecido, inspirado nos populares bordados florais comumente encontrados em jeans e nos trajes folclóricos tradicionais suecos da época. A camisa, que remete à nostalgia, permite que os torcedores celebrem sua herança com uma estética nova, mas familiar, que é completada com uma tipografia moderna na parte de trás do pescoço com a inscrição “Sverige” – ou Suécia em português.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suécia I (Fora de casa)

    Inspirando-se nos padrões e na estética dos anos 70, três tons diferentes de azul se unem na camisa de visitante da Suécia para formar um design gráfico arrojado que cobre toda a peça, uma homenagem à rica herança cultural do país. Com uma tipografia moderna na parte de trás do pescoço que diz “Sverige” — ou Suécia em português —, essa influência retrô, combinada com um toque contemporâneo, confere ao design um visual renovado para os torcedores de hoje. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suíça I Página inicial

    O design do uniforme da Suíça para 2026 mantém a clássica base em vermelho intenso do país, realçada por detalhes gráficos em branco e detalhes arrojados em forma de chevron que remetem à precisão e à tradição suíças. Precisão e clareza definem o uniforme titular da Suíça. O corpo em vermelho intenso apresenta-se limpo e confiante, deixando que a cor nacional fale por si mesma com o mínimo de adornos. Os detalhes em branco proporcionam um contraste nítido, enquanto a cruz suíça se destaca orgulhosamente no peito. Sem ruídos, apenas determinação. Pura eficiência suíça em campo.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suíça I Fora de casa

    Um lado mais leve e expressivo da identidade suíça define o uniforme de visitante. Uma base em verde suave, quase neon, apresenta uma textura com padrões topográficos abstratos que remetem aos Alpes e ao terreno montanhoso da Suíça. Detalhes em preto proporcionam um contraponto visual, resultando em um design que transmite frescor, modernidade e ousadia.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquia I Página inicial

    O uniforme titular marca o início de uma nova era com a transição para uma base em vermelho “Sport”, mantendo a icônica faixa no peito em um formato mais sutil e moderno. Dentro da faixa, um gráfico inovador inspirado na técnica Ebru introduz textura e movimento, fazendo referência ao artesanato e à arte que são fundamentais para o patrimônio cultural turco. Um decote híbrido combina elementos de gola redonda e em V, enquanto a bandeira turca ocupa um lugar de destaque no centro do peito. Tradicionalmente emoldurada por um círculo, a bandeira agora é apresentada em formato retangular, alinhando-se às linhas de design nítidas e angulares da camisa — conferindo uma geometria mais clean e contemporânea a um símbolo nacional.

    Os uniformes da Turquiajá estão disponíveisna NikeShop

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquia I Fora de casa

    O uniforme de visitante volta a ter uma base branca, recuperando o visual clássico da Turquia, ao mesmo tempo em que mantém a tradicional faixa vermelha no peito como elemento central. O grafismo Ebru volta a figurar nessa faixa, servindo como elo visual entre os uniformes de casa e de visitante e reforçando a narrativa coesa da coleção. Painéis laterais vermelhos e uma faixa vermelha nas meias completam o uniforme alternativo, criando uma expressão equilibrada de tradição e inovação — cores tradicionais, detalhes modernos e uma referência artesanal unificadora em ambas as versões.

    Uniformes da Turquiajá disponíveisna NikeShop

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrânia I Página inicial

    A camisa titular da Ucrânia é uma homenagem à rica herança e às tradições do país. O tradicional uniforme em amarelo e azul brilhantes incorpora um padrão gráfico sutil e repetitivo na camisa, em um tom de amarelo mais escuro, cujo desenho se inspira nas formas e nos elementos presentes no brasão da Ucrânia. A inscrição “Україна” – que significa Ucrânia em ucraniano – na parte de trás do pescoço completa o design.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ucrânia I (Fora de casa)

    Inspirada no design ucraniano contemporâneo, a camisa de visitante apresenta uma reinterpretação marcante de elementos e símbolos culturais tradicionais, criando uma fusão ousada entre tradição e inovação. O grafismo destaca-se na parte superior do peito, em uma combinação de cores misteriosas sobre um fundo azul, combinando uma estética vintage com influências contemporâneas do streetwear. Em um amarelo vibrante, a grafia de “Ucrânia”, “Ykpaïha”, está inscrita na parte de trás do pescoço. p>

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguai I Página inicial

    O uniforme titular representa a essência pura do futebol uruguaio. Com base em um estilo clássico-moderno, o uniforme apresenta uma versão clean do icônico azul-celeste do Uruguai, combinado com detalhes em azul-marinho que reforçam a clareza e a confiança. A simplicidade do design reflete a identidade da equipe: honesta, disciplinada e movida pelo esforço coletivo.

    Uniformes do Uruguaijá disponíveisna NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguai I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo apresenta uma expressão mais ousada do espírito de luta do Uruguai. Um padrão arrojado de asas se estende pelo peito, simbolizando ascensão, ambição e a busca incansável pela vitória. Essa linguagem visual faz referência às conquistas históricas do Uruguai, incluindo seu papel nos primórdios do futebol mundial, ao mesmo tempo em que reinterpreta esse legado por meio de uma perspectiva mais nítida e agressiva. O uniforme alternativo representa o Uruguai em sua essência mais desafiadora: compacto, destemido e inflexível. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    EUA I Página inicial

    O uniforme titular tem suas raízes no DNA do futebol americano, reinterpretando a bandeira dos Estados Unidos através de uma perspectiva moderna e dinâmica. Listras distorcidas e efeitos de gradiente remetem à bandeira em movimento, simbolizando uma nação moldada por suas comunidades diversificadas, paisagens e amor pelo esporte.

    A iconografia nacional é traduzida em texturas projetadas, em vez de gráficos literais, criando um uniforme titular que transmite orgulho americano ao mesmo tempo em que sinaliza confiança e impulso para o futuro. O uniforme inclui uma expressão de design imperdível que pode ser vista em qualquer torcedor nas arquibancadas, enquanto se move com ousadia pelo campo.

    Uniformes dos EUAjá disponíveisna NikeShop

  • USA WC 26 away kitNike

    EUA I Fora de casa

    O uniforme de visitante foi concebido para se tornar um clássico do futuro — uma expressão clean e icônica, projetada para resistir ao teste do tempo. Ancorado em uma paleta de tons de Dark Obsidian, o uniforme apresenta um padrão de malha em forma de estrela, sutilmente tecido no tecido, transferindo o foco das listras para as estrelas como símbolo definidor. Minimalista, elegante e voltado para o estilo de vida, o uniforme alternativo combina desempenho e conforto, refletindo uma geração que expressa sua identidade tanto dentro quanto fora do campo. Ele representa uma confiança mais discreta, que não precisa de volume para se destacar.

    Uniformes dos EUAjá disponíveisna NikeShop

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Página inicial

    O vermelho bordô do uniforme titular da Venezuela ganha vida com um estampado abstrato que cobre toda a peça, inspirado nas formas e na topografia das montanhas Tepui. Na parte de trás do pescoço, uma inscrição em dourado traz a inscrição “LA VINOTINTO” — o nome oficial da federação. 

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  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    Venezuela (Fora de casa)

    Em homenagem à história da federação, a camisa alternativa em branco imaculado é realçada por detalhes distintos em amarelo, vermelho e azul, que se estendem desde as três listras até os logotipos e o emblema da equipe. O emblema apresenta a palavra “VENEZUELA” em letras maiúsculas no lado esquerdo do peito, com um design que lembra o emblema usado entre 1961 e 1967. Detalhes dourados nos punhos e no número conferem um toque refinado e sofisticado, complementado pela inscrição “LA VINOTINTO” na parte de trás do pescoço – o nome oficial da federação.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Página inicial do País de Gales

    A base vermelha, sinônimo do uniforme titular do País de Gales, foi repensada com a introdução de um design de listras horizontais, que combina listras em verde escuro, vermelho e branco, com a tradução oficial do nome do país em galês, CYMRU, levemente visível na listra verde central. Este detalhe aparece novamente ao lado do lema da equipe – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, que significa “O melhor jogo é o jogo em equipe” – na parte de trás do pescoço.

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    País de Gales I (Fora de casa)

    Celebrando a identidade e o patrimônio do país, o uniforme alternativo do País de Gales apresenta uma base creme pontuada por interpretações gráficas abstratas do dragão galês, em tons suaves de vermelho, detalhadas na parte da frente da camisa. A palavra “CYMRU” aparece ao lado do lema da equipe – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae” – na parte de trás do pescoço.

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