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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes da Copa do Mundo de 2026: Argentina, Alemanha, México, Portugal e todas as camisas das principais seleções reveladas

Mostrar o seu apoio ao time a tempo para um verão de futebol

Com o inverno se aproximando para muitos de nós ao redor do mundo, só nos resta sonhar com um verão de futebol. Aguardem, pois não falta muito para a Copa do Mundo de 2026 chegar e dar início às partidas em 11 de junho, com Estados Unidos, México e Canadá empenhados em organizar a melhor edição da competição até hoje.

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Lionel Scaloni e a Argentina buscarão defender o título da Copa do Mundo, conquistado no Catar 2022. Foi a terceira conquista da Copa do Mundo para a seleção, quando Lionel Messi e companhia finalmente colocaram as mãos no cobiçado troféu.

Antes da competição, algumas das maiores marcas, incluindo adidas, Nike, PUMA e outras, lançaram novos uniformes para um visual renovado em campo. Em 5 de novembro de 2025, a adidas lançou os uniformes titulares de 22 seleções, incluindo a atual campeã Alemanha, Espanha, Bélgica, os co-anfitriões México e muitas outras. A coleção combina identidades visuais históricas e tradições de cada nação, retratando-as com uma estética modernista e voltada para o futuro.

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A ousada coleção de camisas reflete a essência de cada nação por meio de combinações de cores e padrões que celebram aspectos fundamentais da identidade de cada país. Desde suas ricas histórias até paisagens famosas, arquitetura tradicional e designs icônicos de uniformes do passado, cada camisa tem como objetivo unir os torcedores em torno de uma paixão comum pela sua nação.

A PUMA seguiu o exemplo em 4 de dezembro de 2025, revelando uniformes para Portugal, Áustria, República Tcheca, Islândia e Suíça que exploram identidade e herança, e nós estamos aqui para admirar os designs deslumbrantes.

O último grande lançamento de uniformes ocorreu em 20 de março de 2026, quando a adidas revelou os uniformes oficiais de visitante para todas as 25 federações parceiras. Inspirando-se na cultura única de cada nação, as camisetas de visitante reinterpretam a estética clássica da adidas na Copa do Mundo – como padrões geométricos e linhas verticais estilizadas – em um estilo moderno e contemporâneo que ressoa tanto com os torcedores quanto com os atletas. 

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A história da adidas com o futebol é profunda, desde o desempenho em campo até a influência cultural nas ruas. Deixando sua marca no maior palco do futebol mundial pela primeira vez em 36 anos, o Trefoil da adidas – símbolo de originalidade da marca – está estampado no lado direito do peito de cada camisa.  Cada camisa presta homenagem à cultura do futebol dos anos 90, reimaginada para atender às exigências dos atletas de hoje e criada com orgulho para a cultura e a comunidade de atletas e torcedores que as usarão. 

Portanto, quer você vá assistir em casa, organizar uma festa com amigos ou viajar para assistir à Copa do Mundo pessoalmente, você precisa estar à altura do evento. Deixe a GOAL detalhar o lançamento completo, para que você possa se equipar para o grande torneio:

Loja: Uniformes da Copa do Mundo 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Argélia I Página inicial

    Inspirada nas dunas de areia do deserto argelino, a camisa titular da Argélia apresenta um design gráfico dinâmico com listras em bege e branco, com um acabamento em verde vibrante na gola e nos ombros. Essa representação das dunas ondulantes, ícone do país, conecta a equipe à sua terra natal, juntamente com a palavra “Argélia”, que aparece em árabe na parte de trás do pescoço.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Argélia I (Fora de casa)

    Inspirada nas cores vibrantes dos desertos rochosos e dos oásis exuberantes espalhados pela Argélia, a camisa de visitante apresenta listras verticais verdes intercaladas sobre um verde escuro marcante, refletindo as paisagens únicas e a paleta de cores tradicional do país. A palavra “ALGERIA” está orgulhosamente inscrita em árabe na parte de trás do pescoço, ligando a equipe à sua terra natal nesta jornada pela Copa do Mundo.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Página inicial

    As tradicionais listras verticais da Argentina em azul-celeste e branco ganham um visual mutante, com um efeito de desvanecimento em três cores exclusivo, que remete aos tons de azul das três camisas vencedoras das Copas do Mundo anteriores – 1978, 1986 e 2022. Na parte de trás do pescoço, há uma inscrição personalizada com a data “1896” – em homenagem à data de fundação da AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentina I (Fora de casa)

    A camisa de visitante inspira-se na rica herança artística da Argentina, apresentando um padrão gráfico azul em espiral distinto, inspirado nos motivos tradicionais do país. Toques de branco sobre um fundo preto realçam as linhas estilizadas, as intrincadas espirais florais e as trepadeiras, dando vida ao design com um contraste marcante. Gravado na parte de trás do pescoço está um motivo personalizado “Argentina” situado à frente do Sol de Mayo, o símbolo solar nacional. 

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Bélgica I Página inicial

    O uniforme titular da Bélgica inspira-se nos famosos vitrais góticos presentes na arquitetura do país. Os símbolos que representam os Red Devils e as Red Flames — apelidos das seleções masculina e feminina — são repetidos nesse estilo sobre o fundo vermelho da camisa. As bordas dos ombros e dos punhos apresentam detalhes em preto e amarelo, remetendo às cores da bandeira do país.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Bélgica I (Fora de casa)

    A camisa de visitante apresenta um padrão que cobre toda a peça em tons de azul claro, rosa e branco, concebido como uma homenagem ao artista belga René Magritte e ao famoso movimento surrealista belga. Linhas e formas sobrepostas criam uma sensação de profundidade e movimento, numa referência divertida à obra de Magritte. Os torcedores também reconhecerão elementos icônicos do escudo nacional, bem como símbolos do futebol, como a bola e as linhas de marcação do campo. Uma variação de sua obra “A Traição das Imagens” – que tradicionalmente traz a frase “Ceci n'est pas une pipe”, significando “Isto não é um cachimbo” – é visível como um detalhe sutil na gola da camisa: “Ceci n'est pas un maillot”, que significa “Isto não é uma camisa”.

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Página inicial

    A ave nacional do Chile, o condor, é o destaque principal da camisa titular. Sobre um fundo vermelho tradicional, um padrão estampado em toda a peça lembra as penas da ave, enquanto na parte de trás do pescoço o condor reaparece na forma de um ícone exclusivo. 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    Chile I (Fora de casa)

    O uniforme alternativo do Chile inspira-se no deserto em flor, um fenômeno raro do Deserto do Atacama. Em homenagem à paisagem natural única do país, flores rosa marcantes aparecem em um estampado gráfico que cobre toda a peça sobre um fundo off-white, com detalhes sutis em marrom representando as fendas de onde elas brotam. O design é finalizado com um motivo em forma de escudo, retirado do emblema da Federação, na parte de trás do pescoço, em preto.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colômbia I Página inicial

    O uniforme titular da Colômbia é inspirado no realismo mágico, um estilo artístico que combina elementos fantásticos com ambientes realistas, frequentemente representados por borboletas amarelas. Ele é combinado com calções azuis e meias vermelhas, criando um visual inconfundivelmente colombiano

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colômbia I (Fora de casa)

    A camisa de visitante celebra a biodiversidade única da Colômbia, combinando a paleta de cores de suas duas costas. O design apresenta um padrão repetitivo em toda a peça que mistura os tons mais escuros de azul do Oceano Pacífico com os mais claros do Mar do Caribe, ganhando vida por meio de linhas verticais escalonadas. Um detalhe em amarelo vivo nas três listras, nos punhos e nos logotipos se repete na palavra “COLOMBIA” na parte de trás do pescoço, evocando um sentimento de orgulho e conexão com sua terra. 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Página inicial

    O uniforme titular da Costa Rica apresenta um estampado gráfico vibrante e repetido por toda a peça, composto por elementos como folhas, tucanos e sorrisos em vermelho, azul e rosa — todos elementos visuais que celebram a “Pura Vida”. Esse termo, que pode ser encontrado na parte de trás do pescoço da camisa, representa uma atitude nacional profundamente enraizada, sinônimo de otimismo, gratidão, satisfação e convivência harmoniosa com a natureza. Uma atitude da qual os costarriquenhos se orgulham.

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    Costa Rica I (Fora de casa)

    Um dinâmico padrão gráfico em azul e fúcsia cobre todo o uniforme alternativo da Costa Rica, incorporando elementos do icônico tucano — uma ave encontrada na Costa Rica — com folhas das vastas florestas tropicais onde vivem. As cores vibrantes e a natureza sociável dessas aves refletem a cultura animada, alegre e amigável do país — personificada na frase “Pura Vida”, gravada na parte de trás do pescoço.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Away

    O uniforme alternativo de Curaçao celebra a capital, Willemstad, e os edifícios coloridos dos bairros de Punda e Otrobanda. Esses bairros, considerados Patrimônio Mundial da UNESCO, caracterizam-se por fachadas vibrantes e banhadas pela luz do sol, representadas neste design por meio de uma base em amarelo pastel e listras marcantes em rosa, turquesa e laranja. Completando a estética, há detalhes azuis intricados que percorrem as mangas, os punhos e o contorno do logotipo da adidas e do emblema nacional.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Alemanha I Página inicial

    Celebrando os sucessos anteriores da Alemanha neste torneio, a camisa titular presta homenagem a algumas das camisas mais icônicas do país. O padrão repetitivo em forma de diamante e os detalhes em zigue-zague são inspirados nos gráficos icônicos de camisas anteriores, incluindo a camisa vencedora da Copa do Mundo de 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemanha I (Fora de casa)

    Dando continuidade à linguagem visual do uniforme titular, as listras diagonais são reinterpretadas como um padrão que cobre toda a peça em azul-marinho, formando uma repetição rítmica de três formas entrelaçadas. A paleta de cores combina tons de diferentes épocas da história da DFB. Ela traz uma referência aos clássicos moletons azuis com zíper de um quarto usados em 1954, bem como às clássicas camisetas de treino azuis e brancas das décadas de 60, 70 e 80, enquanto os detalhes em azul-turquesa remetem às roupas de treino com cores ousadas dos anos 90. Tudo projetado para criar um efeito visual marcante e forte. Uma sutil etiqueta com a bandeira na bainha da camisa celebra a parceria de longa data entre a adidas e a Alemanha desde 1954.

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungria I Página inicial

    A camisa titular da Hungria apresenta o tradicional vermelho escuro do país, combinado com elementos em branco e verde para representar as cores da bandeira húngara. A camisa celebra o 125º aniversário da Federação Húngara de Futebol com um logotipo comemorativo especial, enquanto o escudo do país e o logotipo da Federação aparecem acima do coração e no lado direito do peito, respectivamente. A palavra “Magyarország”, que significa Hungria, completa o design na parte de trás do pescoço.

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    Hungria I (Fora de casa)

    A camisa se inspira nas cores nacionais do país – combinando uma base branca com detalhes em vermelho intenso nos ombros e bíceps, para comemorar o 125º aniversário da federação. A camisa é finalizada com uma inscrição personalizada “125” na parte de trás do pescoço, em dourado escuro.

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Itália I Página inicial

    A tradição encontra a inovação na camisa titular da Itália — inspirada na rica herança do futebol italiano, a camisa celebra a essência da Federação Italiana de Futebol com seu design arrojado. A palavra “Azzurra”, que remete ao apelido da seleção nacional e à cor da camisa, significando “o azul”, aparece em letras douradas na parte de trás da gola da camisa.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Itália I (Fora de casa)

    Baseada na alfaiataria tradicional italiana e inspirada nos casacos de terno elegantes usados anteriormente pela seleção nacional em momentos históricos de comemoração, a camisa apresenta um padrão azul-claro e branco em toda a peça, que reproduz os tecidos intrincados encontrados em peças desse tipo.  As mangas, os logotipos e os números são complementados com detalhes em azul marinho e dourado. Já a inscrição “Italia”, inspirada em um monograma, na parte de trás do pescoço celebra um estilo de bordado personalizado que simboliza pertencimento e identidade. 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japão I Página inicial

    O clássico azul da camisa titular da seleção japonesa ganha vida através de um desenho abstrato com detalhes lineares em azul cinza, refletindo a famosa névoa que se forma no horizonte, onde o céu e o mar se encontram no Japão. A bandeira japonesa aparece orgulhosamente estampada na parte de trás do pescoço.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japão I (Fora de casa)

    Inspirado no tema “Colours Beyond the Horizon”, o uniforme alternativo do Japão ganha vida por meio de um desenho de listras com 12 cores distintas que representam a unidade e o vínculo da nação, dentro e fora do campo. Sobre um fundo off-white, 11 linhas verticais esmaecidas descem pela camisa em um efeito semelhante à chuva, simbolizando cada um dos 11 jogadores em campo, enquanto uma faixa central em destaque assume a cor do sol vermelho da bandeira nacional para representar o coração da equipe – seus torcedores. A bandeira japonesa está estampada na parte de trás do pescoço como símbolo de orgulho nacional e identidade coletiva. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    México I Página inicial

    A tradição e o futuro se unem na nova camisa titular do México. Esta camisa representa a energia e o orgulho que unirão gerações de torcedores durante a próxima Copa do Mundo da FIFA. Ela celebra o apoio incondicional de uma nação que vive e respira futebol, onde cada momento compartilhado reflete a essência do México. Na parte de trás do pescoço, a frase “SOMOS MÉXICO” aparece como um símbolo da união e da paixão que definem o espírito mexicano.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México I (Fora de casa)

    Inspirada na rica história do México, a camisa de visitante apresenta um desenho cinza que cobre toda a peça sobre um fundo branco, inspirado nos padrões conhecidos como “grecas”, presentes na arquitetura e na arte tradicionais. O motivo recorrente em toda a peça apresenta um padrão repetitivo de escadas abstratas, fazendo referência às fachadas em degraus frequentemente encontradas nos edifícios tradicionais mexicanos. A frase “SOMOS MÉXICO”, que significa “Nós somos o México”, está inscrita na parte de trás do pescoço e simboliza a união e a paixão que definem o espírito mexicano antes de sediar sua terceira Copa do Mundo da FIFA, um recorde. 

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda do Norte I Página inicial

    A camisa titular da Irlanda do Norte apresenta um fundo em tons de azul-petróleo e verde, realçado por um desenho abstrato inspirado nas linhas dinâmicas da arquitetura do país, conectando torcedores e jogadores ao coração da nação. 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Irlanda do Norte I (Fora de casa)

    Inspirada no apoio incondicional dos torcedores, a camisa alternativa em branco nuvem é realçada por linhas em verde menta que atravessam a frente na diagonal – uma combinação de cores adorada pelos torcedores. O número 12 está gravado em algarismos romanos na parte de trás do pescoço, como mais uma homenagem ao apoio que a equipe recebe da torcida nas arquibancadas. 

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Péru I Página inicial

    Inspirada nos três elementos topográficos do Peru – litoral, planalto e florestas tropicais –, uma faixa vermelha destaca-se orgulhosamente como um estampado gráfico que cobre toda a superfície da camisa titular do Peru, sobre um fundo branco. O estampado é criado a partir de desenhos abstratos em linha que representam símbolos de cada paisagem, como um pinguim para o litoral e uma folha de árvore para a floresta tropical. A inscrição “PERU” na parte de trás do pescoço é formada utilizando um estilo de fonte gráfico semelhante.

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    Peru I (Fora de casa)

    Em homenagem à vibrante cultura de design “Chicha” do Peru, frequentemente presente em cartazes e obras de arte tradicionalmente coloridos, a camisa de visitante apresenta uma base preta complementada pelo emblema em forma de trevo e três listras nos ombros em cores fluorescentes – magenta, amarelo solar e laranja solar. Uma etiqueta com a palavra “Peru” na parte de trás do pescoço traz essas mesmas cores inspiradas na “Chicha”, unificando o design.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Home

    O uniforme titular de Portugal foi concebido para transmitir a força do oceano e a paixão que move a nação no cenário mundial. A icônica base vermelha é complementada por detalhes inspirados nas ondas e toques de verde — uma referência visual às raízes marítimas do país e ao seu espírito incansável e destemido.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Página inicial

    Concebido para homenagear a linha em zigue-zague que divide as partes branca e marrom da bandeira nacional do Catar, o uniforme marrom do Catar para jogos em casa é marcado por uma série de linhas serrilhadas mais escuras que percorrem o centro da camisa, com a palavra “Catar” em árabe incorporada como detalhe final na parte de trás do pescoço. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (Fora de casa)

    Um padrão gráfico abstrato em tons de cinza, semelhante a ondas, destaca-se na camisa de visitante do Catar. Inspirado nas dunas do deserto, o padrão reflete a geometria e as formas presentes nessa paisagem de tirar o fôlego. A palavra “Catar” está gravada em árabe na parte de trás do pescoço, como símbolo de orgulho nacional e união.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arábia Saudita I Página inicial

    O uniforme titular da Arábia Saudita apresenta um estampado exclusivo em roxo e verde escuro, inspirado nas portas ricamente decoradas do país e com detalhes vibrantes inspirados nos campos de lavanda da região. Sobre um fundo verde escuro, o design marcante também se inspira em símbolos queridos do país — o falcão e a palmeira —, combinados com padrões geométricos para criar uma estética moderna.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arábia Saudita I (Fora de casa)

    O uniforme de visitante da Arábia Saudita apresenta um padrão de tecido exclusivo, frequentemente encontrado em diversas peças de vestuário tradicionais, sobre um fundo branco perolado – capturando a essência vibrante da moda saudita. O logotipo e o escudo apresentam detalhes em ouro real, enquanto a gola e o número são sutilmente realçados no verde intenso da nação. O emblema da Arábia Saudita, representando uma palmeira e espadas cruzadas, está impresso nas costas como uma homenagem à herança e à identidade do país.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Escócia I Página inicial

    Na camisa titular da Escócia, a tradicional cruz de Santo André, presente na bandeira do país, ganha destaque como um padrão repetido em azul escuro sobre o azul característico da camisa titular. O desenho da cruz de Santo André também aparece na parte de trás do pescoço como um detalhe de destaque.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Escócia I (Fora de casa)

    A camisa de visitante traz de volta os tons de vermelho escarlate, em uma homenagem à história de alguns dos uniformes clássicos da Escócia. Salpicada por finas listras verticais roxas, ela oferece uma versão elegante e contemporânea de um design atemporal. Um cardo roxo e verde, a flor nacional da Escócia que simboliza a resiliência, adorna a parte de trás do pescoço como um toque sutil.

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  • SA 2026 kitadidas

    África do Sul I Página inicial

    A camisa titular da África do Sul para 2026 mantém a inconfundível base amarela com detalhes em verde, uma paleta de cores sinônimo de orgulho nacional. Detalhes sofisticados e um corte refinado modernizam a silhueta, resultando em uma camisa voltada para o desempenho, concebida para atender às exigências do futebol global atual.

    Mais notavelmente, o design atualizado presta homenagem às 12 línguas oficiais da África do Sul — um reflexo poderoso da diversidade, unidade e amor compartilhado pela nação pelo futebol. Os elementos gráficos sutis entrelaçados no tecido simbolizam as muitas vozes que se unem nos estádios por todo o país e ao redor do mundo. 

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  • África do Sul I (Fora de casa)

    A camisa de visitante destaca-se com o icônico verde e dourado da África do Sul – uma combinação de cores profundamente enraizada na identidade esportiva do país. Combinando tradição e sofisticação, um verde clássico serve de base, com detalhes em branco e dourado na gola, uma homenagem ao prestígio e à evolução do futebol no país. Detalhes em dourado e branco adornam os punhos e os logotipos, refletindo uma elegância atemporal, ao mesmo tempo em que simbolizam a ambição da nação de brilhar no maior palco do futebol.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espanha I Página inicial

    O uniforme titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 apresenta um design clean com riscas finas, com a base vermelha pontuada por linhas verticais amarelas repetidas que remetem visualmente à bandeira e ao escudo nacional. O espírito da nação será levado pelos jogadores com a palavra ESPANA escrita na parte de trás da gola da camisa. 

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    Espanha I (Fora de casa)

    O design da camisa de visitante da Espanha remete à ilustre história literária do país. Um intrincado padrão em tom de pirita, inspirado nos desenhos e ilustrações encontrados em livros clássicos e manuscritos, destaca-se sobre uma base em tom de creme que reflete a cor de uma página. As mangas e a gola apresentam detalhes em dourado e bordô, enquanto a palavra “ESPAÑA” está gravada na parte de trás do pescoço, com a letra Ñ característica celebrando a língua espanhola e seu patrimônio cultural.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suécia I Página inicial

    As tradicionais cores amarela e azul associadas à camisa titular da Suécia ganham um toque moderno para homenagear a década de 70 do país. O design apresenta um grafismo tonal incorporado ao tecido, inspirado nos populares bordados florais comumente encontrados em jeans e nos trajes folclóricos tradicionais suecos da época. A camisa, que remete à nostalgia, permite que os torcedores celebrem sua herança com uma estética nova, mas familiar, que é completada com uma tipografia moderna na parte de trás do pescoço com a inscrição “Sverige” – ou Suécia em português.

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    Suécia I (Fora de casa)

    Inspirando-se nos padrões e na estética dos anos 70, três tons diferentes de azul se unem na camisa de visitante da Suécia para formar um design gráfico arrojado que cobre toda a peça, uma homenagem à rica herança cultural do país. Com uma tipografia moderna na parte de trás do pescoço que diz “Sverige” — ou Suécia em português —, essa influência retrô, combinada com um toque contemporâneo, confere ao design um visual renovado para os torcedores de hoje. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suíça I Página inicial

    O design do uniforme da Suíça para 2026 mantém a clássica base em vermelho escuro do país, realçada por detalhes gráficos em branco e detalhes em chevron arrojados que remetem à precisão e à tradição suíças. O modelo moderno da Puma traz tecido leve de alto desempenho e cortes ergonômicos, garantindo que a camisa fique tão bem nas ruas quanto em campo. A faixa branca nítida da Puma e o posicionamento clean do escudo mantêm a estética perfeitamente alinhada à identidade minimalista da Suíça.

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucrânia I Página inicial

    A camisa titular da Ucrânia é uma homenagem à rica herança e às tradições do país. O tradicional uniforme em amarelo e azul brilhantes incorpora um padrão gráfico sutil e repetitivo na camisa, em um tom de amarelo mais escuro, cujo desenho se inspira nas formas e nos elementos presentes no brasão da Ucrânia. A inscrição “Україна” – que significa Ucrânia em ucraniano – na parte de trás do pescoço completa o design.

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    Ucrânia I (Fora de casa)

    Inspirada no design ucraniano contemporâneo, a camisa de visitante apresenta uma reinterpretação marcante de elementos e símbolos culturais tradicionais, criando uma fusão ousada entre tradição e inovação. O grafismo destaca-se na parte superior do peito, em uma combinação de cores misteriosas sobre um fundo azul, combinando uma estética vintage com influências contemporâneas do streetwear. Em um amarelo vibrante, a grafia de “Ucrânia”, “Ykpaïha”, está inscrita na parte de trás do pescoço. p>

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Página inicial

    O vermelho bordô do uniforme titular da Venezuela ganha vida com um estampado abstrato que cobre toda a peça, inspirado nas formas e na topografia das montanhas Tepui. Na parte de trás do pescoço, uma inscrição em dourado traz a inscrição “LA VINOTINTO” — o nome oficial da federação. 

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    Venezuela (Fora de casa)

    Em homenagem à história da federação, a camisa alternativa em branco imaculado é realçada por detalhes distintos em amarelo, vermelho e azul, que se estendem desde as três listras até os logotipos e o emblema da equipe. O emblema apresenta a palavra “VENEZUELA” em letras maiúsculas no lado esquerdo do peito, com um design que lembra o emblema usado entre 1961 e 1967. Detalhes dourados nos punhos e no número conferem um toque refinado e sofisticado, complementado pela inscrição “LA VINOTINTO” na parte de trás do pescoço – o nome oficial da federação.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Página inicial do País de Gales

    A base vermelha, sinônimo do uniforme titular do País de Gales, foi repensada com a introdução de um design de listras horizontais, que combina listras em verde escuro, vermelho e branco, com a tradução oficial do nome do país em galês, CYMRU, levemente visível na listra verde central. Este detalhe aparece novamente ao lado do lema da equipe – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, que significa “O melhor jogo é o jogo em equipe” – na parte de trás do pescoço.

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    País de Gales I (Fora de casa)

    Celebrando a identidade e o patrimônio do país, o uniforme alternativo do País de Gales apresenta uma base creme pontuada por interpretações gráficas abstratas do dragão galês, em tons suaves de vermelho, detalhadas na parte da frente da camisa. A palavra “CYMRU” aparece ao lado do lema da equipe – “Gorau Chwarae Cyd Chwarae” – na parte de trás do pescoço.

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