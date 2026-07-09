Uniforme do West Ham 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O West Ham United está entrando em uma nova era para a temporada 2026-27, tornando seu próximo ciclo de uniformes um dos mais aguardados dos últimos anos. Os uniformes de casa e de visitante já foram divulgados, e os torcedores podem esperar um início elegante para essa nova era.

Embora as imagens específicas dos designs e os vazamentos sobre os padrões dos tecidos da terceira camisa ainda estejam sendo mantidos em sigilo, uma grande reformulação nas parcerias comerciais do clube nos deu uma prévia definitiva de como serão as novas uniformes em termos logísticos.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do West Ham para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.