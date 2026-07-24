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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

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Uniforme do Newcastle United 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Camisas de futebol
Newcastle
Newcastle United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para a temporada 2026-27.

Os uniformes do Newcastle United da adidas para a temporada 2026-27 prometem ser alguns dos designs mais comentados dos últimos anos. Deixando para trás os visuais tradicionais e simples da reunião inicial com a adidas, a nova linha apresenta ousadias de design, profundas homenagens arquitetônicas à região de Tyneside e o tão aguardado retorno de elementos icônicos do clube.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27 reinventa as clássicas listras do clube, introduzindo um padrão ousado e irregular e um toque de cor vibrante para uma nova abordagem da tradição.

    O design é voltado para o futuro e inovador, com as listras em preto e branco redefinidas combinadas com detalhes em azul marcantes ao redor da gola redonda e das três listras da adidas. A icônica imagem da pega, símbolo do clube, está impressa na gola da camisa.

    O uniforme já está à venda, com a réplica para adultos a partir de cerca de £80 e a versão autêntica dos jogadores a partir de £110.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Uniforme de visitante do Newcastle United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O Newcastle United deve usar um uniforme azul-marinho nas partidas fora de casa na próxima temporada 2026-27. A camisa com gola em V apresenta um desenho com a iconografia do castelo do clube estendendo-se pela base na cor “azul-marinho noturno”, inspirada na orgulhosa história e identidade da cidade. Isso também é representado pelo uso de um emblema vintage do clube, inspirado no utilizado nas décadas de 70 e 80, bem como por um Magpie na gola. 



  • Terceiro uniforme do Newcastle United para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Embora os detalhes gráficos específicos do terceiro uniforme ainda estejam em segredo, os primeiros vazamentos apontam para um visual alternativo altamente estilizado, que priorizará uma estética premium de streetwear voltada para o estilo de vida. Assim como a camisa de visitante, há fortes rumores de que o terceiro uniforme terá um design retrô, trazendo de volta o emblema vintage do clube, muito apreciado nas décadas de 1980 e 1990, no lugar do logotipo moderno em forma de escudo. Espera-se que ele utilize uma paleta de cores distinta, projetada para se destacar sob os holofotes do estádio, completando um trio altamente diversificado de camisas para a próxima temporada dos Magpies.

    Atualmente, o lançamento do terceiro uniforme está previsto para agosto de 2026.


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