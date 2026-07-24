Uniforme do Newcastle United 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27 reinventa as clássicas listras do clube, introduzindo um padrão ousado e irregular e um toque de cor vibrante para uma nova abordagem da tradição.

O design é voltado para o futuro e inovador, com as listras em preto e branco redefinidas combinadas com detalhes em azul marcantes ao redor da gola redonda e das três listras da adidas. A icônica imagem da pega, símbolo do clube, está impressa na gola da camisa.

O uniforme já está à venda, com a réplica para adultos a partir de cerca de £80 e a versão autêntica dos jogadores a partir de £110.







