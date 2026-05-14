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Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniforme do Manchester United 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para a temporada 2026-27.

O Manchester United e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos Reds da década de 1970.

A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia de desempenho moderna, trazendo de volta a gola polo, detalhes listrados e referências sutis à histórica conquista da Copa Nacional de 1977 pelo United.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

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    Uniforme titular do Manchester United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Manchester United da adidas para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

    A camisa titular do Manchester United para a temporada 2026-27 mostra a adidas revisitando uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

    Uma base vermelha clean é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United da década de 1970. O design faz referência específica ao uniforme usado durante a conquista da Copa Nacional de 1977 pelo clube, com 2026 marcando o 50º aniversário desse sucesso.

    As três listras brancas da adidas e a marca se destacam nitidamente contra o fundo vermelho, enquanto detalhes em preto são sutilmente integrados por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

    Uma das novidades de destaque é a inscrição “United” colocada na parte de trás do pescoço, reforçando a identidade e a tradição do clube.


  • Uniforme de visitante do Manchester United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Embora a adidas e o Manchester United tenham lançado oficialmente apenas a camisa titular até o momento, imagens que vazaram já deram aos torcedores uma prévia do uniforme alternativo do clube para a temporada 2026-27.

    De acordo com o Footy Headlines, o uniforme de visitante terá uma base em azul royal brilhante combinada com detalhes em vermelho e branco, uma combinação de cores fortemente inspirada em algumas das camisas de visitante da adidas mais memoráveis do United do final da década de 1980.

    O design que vazou também parece trazer de volta o clássico logotipo Trefoil da adidas, dando continuidade à recente tendência da marca de incorporar elementos retrô nos uniformes de clubes de elite.

    Um sutil padrão em estilo de ondas teria sido integrado ao design da camisa, adicionando uma textura moderna ao mesmo tempo em que mantém a estética de inspiração vintage.

    O uniforme de visitante deve ser lançado no final de julho ou início de agosto de 2026.


  • Terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Imagens vazadas da terceira camisa do Manchester United sugerem que a adidas está se inspirando na “Lancashire Rose” para o uniforme alternativo do clube.

    Espera-se que a camisa tenha uma base em tom de creme com detalhes em verde escuro e marrom, criando uma das paletas de cores mais exclusivas na história recente dos uniformes do clube.

    De acordo com as imagens vazadas, o padrão da Rosa de Lancashire aparecerá com destaque em todo o design e se estenderá até os shorts, criando um visual coeso em todo o uniforme.

    Diferentemente da camisa de visitante, espera-se que a terceira camisa utilize o logotipo moderno da adidas Performance em vez do Trefoil retrô.

    O terceiro uniforme deve ser lançado em agosto de 2026.