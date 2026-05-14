Uniforme do Manchester United 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O Manchester United e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos Reds da década de 1970.
A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia de desempenho moderna, trazendo de volta a gola polo, detalhes listrados e referências sutis à histórica conquista da Copa Nacional de 1977 pelo United.
O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.