Uniforme do Manchester United 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O novo uniforme titular do Manchester United da adidas para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

A camisa titular do Manchester United para a temporada 2026-27 mostra a adidas revisitando uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

Uma base vermelha clean é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United da década de 1970. O design faz referência específica ao uniforme usado durante a conquista da Copa Nacional de 1977 pelo clube, com 2026 marcando o 50º aniversário desse sucesso.

As três listras brancas da adidas e a marca se destacam nitidamente contra o fundo vermelho, enquanto detalhes em preto são sutilmente integrados por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

Uma das novidades de destaque é a inscrição “United” colocada na parte de trás do pescoço, reforçando a identidade e a tradição do clube.



