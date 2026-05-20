Uniforme do Manchester City 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O tema central que une a coleção de uniformes do Manchester City para a temporada 2026-27 é “Not Your Typical City”. A PUMA e o clube estão usando esse tema de campanha para desafiar os designs tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e de fazer as coisas de maneira diferente.
Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.