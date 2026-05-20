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Man City 26/27 kit 1PUMA
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniforme do Manchester City 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Revelado o novo uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27.

O tema central que une a coleção de uniformes do Manchester City para a temporada 2026-27 é “Not Your Typical City”. A PUMA e o clube estão usando esse tema de campanha para desafiar os designs tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e de fazer as coisas de maneira diferente.

Deixe a GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27 rompe com a tradicional abordagem de cor sólida para apresentar um distinto degradê em azul-celeste. Com uma transição suave de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design pretende representar uma linha do tempo visual dos diversos tons de azul-celeste que o clube já vestiu ao longo de sua história.

    Ele é emoldurado com elegância por uma gola e punhos brancos e nítidos, e finalizado com o emblema do clube em prata metálica monocromática e a marca do patrocinador combinando, para enfatizar o tema da evolução moderna.

    O uniforme réplica custa £85, enquanto a versão autêntica está disponível por £125.




  • Uniforme de visitante do Manchester City para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme alternativo que vazou opta por uma narrativa agressiva e centrada na cultura local, destacando fortemente o icônico motivo da abelha operária da cidade. A camisa apresenta uma base em preto escuro combinada com detalhes em amarelo claro, uma combinação de cores marcante que remete à paleta da terceira camisa do clube da temporada 1989-90. Para se alinhar totalmente ao espírito trabalhador da cidade, espera-se que a parte da frente da camisa exiba um padrão gráfico sutil em mosaico com o tema das abelhas.


  • Terceiro uniforme do Manchester City para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    O vazamento do terceiro uniforme do Manchester City para a temporada 2026-27 revela uma história por trás do projeto bastante singular: a camisa surgiu, na verdade, de um concurso de design para torcedores realizado com a ferramenta AI Creator da Puma. Depois que os torcedores enviaram quase 180 mil designs, a Puma selecionou o visual final entre os 10 finalistas escolhidos pelos torcedores, fazendo algumas modificações profissionais no layout.