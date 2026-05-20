Uniforme do Manchester City 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27 rompe com a tradicional abordagem de cor sólida para apresentar um distinto degradê em azul-celeste. Com uma transição suave de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design pretende representar uma linha do tempo visual dos diversos tons de azul-celeste que o clube já vestiu ao longo de sua história.

Ele é emoldurado com elegância por uma gola e punhos brancos e nítidos, e finalizado com o emblema do clube em prata metálica monocromática e a marca do patrocinador combinando, para enfatizar o tema da evolução moderna.

O uniforme réplica custa £85, enquanto a versão autêntica está disponível por £125.











