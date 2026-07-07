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Único, mas no sentido negativo! Cristiano Ronaldo leva consigo uma estatística indesejada ao encerrar sua “última dança” na Copa do Mundo com a seleção de Portugal
Estatisticamente estagnado no terço final do campo
À medida que a poeira assenta sobre a campanha de Portugal na Copa do Mundo, os números individuais por trás das atuações de Ronaldo tornaram-se alvo de críticas. De acordo com dados fornecidos pela OptaJoe, Ronaldo é o único atacante a ter jogado mais de 500 minutos nas edições da Copa do Mundo de 2022 e 2026 sem conseguir driblar com sucesso um adversário.
Para um jogador que passou a primeira década de sua carreira aterrorizando os laterais com fintas e arrancadas explosivas, o “zero” na coluna de dribles destaca uma transformação total em seu estilo de jogo.
Apesar dessa falta de criatividade individual, Ronaldo conseguiu contribuir para o placar. O jogador de 41 anos marcou dois gols contra o Uzbequistão e converteu um pênalti contra a Croácia.
No entanto, sua incapacidade de driblar um adversário em jogadas abertas ao longo de dois torneios distintos sugere que sua utilidade se limitou estritamente à de um artilheiro de área, deixando o trabalho pesado de criar chances para seus companheiros mais jovens.
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A despedida definitiva em Dallas
A trajetória do veterano chegou ao fim de uma forma já conhecida e comovente, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, no Cotton Bowl. Ronaldo jogou os 90 minutos completos e deu três chutes a gol, mas não conseguiu superar Unai Simon.
Após o apito final, o capitão foi visto deixando o campo em lágrimas, uma cena que refletiu sua saída do Catar quatro anos antes. O resultado também significou que Ronaldo igualou o recorde do torneio de oito derrotas na carreira, compartilhado com Mathew Leckie e Son Heung-min.
Ronaldo declarou: “Estou triste por sair da Copa do Mundo assim. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não tomarei nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar [jogando].”
Ele acrescentou: “Amanhã vou acordar da mesma forma que acordei hoje: com a consciência tranquila. Joguei 23 anos na seleção e conquistei três títulos. Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nada. A Eurocopa foi a mais importante. Para mim, 2016 tem a mesma importância que uma Copa do Mundo, sinceramente.”
Desafio diante da história
Ao longo do torneio, persistiram as dúvidas sobre sua posição no time titular de Roberto Martínez. Os críticos argumentavam que a presença do atacante limitava a liberdade de movimento das outras estrelas do ataque de Portugal, mas o jogador do Al-Nassr não perdeu tempo em ignorar essas críticas.
Antes do início das oitavas de final, ele deixou claro que se despediria nos seus próprios termos, em vez de ser afastado pela opinião pública ou pela pressão da mídia.
Ao abordar o constante escrutínio, Ronaldo foi enfático quando questionado sobre seu papel, afirmando: “Tem sido assim desde que entrei para a seleção aos 18 anos. Sempre foi assim, e isso não vai mudar. Estou sempre dando o meu melhor para ajudar a seleção a alcançar seus objetivos. Esteja eu jogando ou não, sempre terei um papel importante nesta seleção.”
Um legado que vai além do drible
Embora a estatística de “zero dribles” seja uma mancha em seu histórico final na Copa do Mundo, Ronaldo fez questão de destacar a satisfação emocional que obteve durante sua passagem pela América do Norte. Ele admitiu que este torneio, apesar da falta de um troféu, proporcionou um nível único de apoio da torcida. O experiente atacante continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos na história do futebol internacional, um feito que, segundo ele, supera as frustrações individuais do torneio. Ronaldo concluiu: “Não me falta nada na vida. Deus tem sido muito generoso comigo e me deu tudo o que eu nunca esperei conquistar, tanto na seleção quanto no âmbito pessoal. Portanto, o importante é aproveitar cada momento. Não serei mais Cristiano por ganhar a Copa do Mundo, e não serei menos Cristiano se não a ganhar.”
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