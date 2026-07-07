Único, mas no sentido negativo! Cristiano Ronaldo leva consigo uma estatística indesejada ao encerrar sua “última dança” na Copa do Mundo com a seleção de Portugal

À medida que a poeira assenta sobre a campanha de Portugal na Copa do Mundo, os números individuais por trás das atuações de Ronaldo tornaram-se alvo de críticas. De acordo com dados fornecidos pela OptaJoe, Ronaldo é o único atacante a ter jogado mais de 500 minutos nas edições da Copa do Mundo de 2022 e 2026 sem conseguir driblar com sucesso um adversário.

Para um jogador que passou a primeira década de sua carreira aterrorizando os laterais com fintas e arrancadas explosivas, o “zero” na coluna de dribles destaca uma transformação total em seu estilo de jogo.

Apesar dessa falta de criatividade individual, Ronaldo conseguiu contribuir para o placar. O jogador de 41 anos marcou dois gols contra o Uzbequistão e converteu um pênalti contra a Croácia.

No entanto, sua incapacidade de driblar um adversário em jogadas abertas ao longo de dois torneios distintos sugere que sua utilidade se limitou estritamente à de um artilheiro de área, deixando o trabalho pesado de criar chances para seus companheiros mais jovens.