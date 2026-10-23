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“Único lugar onde os torcedores não conhecem os jogadores”: Eric Dier desfruta de uma “bela história” enquanto ex-astro do Monaco celebra o ressurgimento do ex-defensor do Tottenham
Nove anos no Tottenham seguidos de título conquistado pelo Bayern com Kane
Dier disputou 365 partidas pelo Tottenham ao longo de nove anos e meio, período em que sua versatilidade foi bem aproveitada. Ele pode atuar como zagueiro ou no meio-campo, além de jogar na lateral quando necessário.
Essas qualidades foram valorizadas na capital inglesa, e ele disputou 49 partidas pela seleção inglesa, mas nem todos estavam convencidos de que o jogador formado nas categorias de base do Sporting tinha a regularidade necessária para competir no mais alto nível.
Dier, porém, sempre trabalhou duro para aprimorar seu futebol e se orgulhou de ser o melhor companheiro de equipe possível. Essas qualidades nunca passaram despercebidas a Harry Kane, maior artilheiro da história do Tottenham.
O prolífico atacante deixou o Tottenham em 2023 para buscar no Bayern de Munique os grandes títulos que ainda lhe escapavam e ficou feliz por reencontrar um rosto conhecido em janeiro de 2024. Dier conquistou o título da Bundesliga ao lado de Kane e assinou um contrato definitivo nesse processo.
Sua passagem pela Alemanha acabou sendo abreviada, mas o Monaco aproveitou para contratá-lo entre os jogadores sem contrato no verão de 2025, e sua vasta experiência tem sido bem aproveitada no Stade Louis II.
Lá, ele assumiu a braçadeira de capitão e, aos 32 anos, encaixou-se sem dificuldades na zaga. Sua trajetória de redenção continuou no futebol francês.
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Experiência e versatilidade de Dier são valorizadas por gigante da Ligue 1
O ex-jogador do Monaco Grimandi, que falava em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots, disse à GOAL, ao ser questionado sobre o impacto de Dier no principado: “Ele passou por um período difícil porque, mesmo no Monaco, a temporada passada foi bastante complicada para ele, mas jogou bem.
“Ele fez uma boa temporada e é capitão. Acho que jogou ao lado de [Sadibou] Sane. Sane é um grande jogador, um jovem talento. Ele estava no Metz na temporada passada e estou surpreso porque, em poucos meses, mostrou muita qualidade. Acho que os dois têm um bom entrosamento.
“Ouvi dizer que as pessoas no Monaco gostam muito de Dier. É uma pena que tenham perdido no fim de semana. Estavam invictos até então nesta temporada, mas perderam por 1-0.
“É uma bela história. Ele passou por um período difícil e agora parece estar construindo uma boa vida como capitão e jogador do Monaco neste momento.”
Como é morar e jogar no Principado de Mônaco
Há poucos lugares melhores para jogar futebol do que Mônaco. Grimandi, que passou seis anos por lá antes de conquistar dois títulos da Premier League pelo Arsenal, falou sobre a vida naquela parte do mundo: “Mônaco é o único lugar da Europa onde os jogadores conhecem os torcedores, mas os torcedores não conhecem os jogadores. É o que dizem às vezes.
“É uma vida muito tranquila. Isso mudou agora porque o lugar ficou um pouco mais popular, mas você pode ir a Mônaco sem problemas. Pode andar pela rua, ninguém vai reconhecer você, há qualidade de vida e segurança.
“É bom quando você tem 32 anos e é bom quando é jovem. Só que, às vezes, é um pouco complicado quando se espera mais do futebol. É um lugar fantástico para morar.
“Acho que os jogadores ingleses gostam muito de Mônaco. Lembro que, quando eu estava no Arsenal, a maioria dos jogadores ingleses me fazia muitas perguntas sobre Mônaco. É claro que é um bom momento para ele morar lá.”
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Ambicioso, Dier ainda tem muito futebol pela frente
Dier assinou um contrato de três anos ao chegar ao Monaco, o que significa que o vínculo ainda tem pouco mais de 18 meses de vigência. Na temporada passada, ele enfrentou problemas na panturrilha e na parte posterior da coxa, que o limitaram a apenas 13 partidas em todas as competições.
Ainda assim, o jogador nascido na Inglaterra e criado em Portugal causou uma impressão positiva. Ele é um profissional exemplar, que serve de inspiração para jogadores como Lamine Camara e Ansu Fati, e acredita que ainda viverá muitas aventuras antes de pendurar as chuteiras definitivamente.
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