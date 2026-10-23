“Único lugar onde os torcedores não conhecem os jogadores”: Eric Dier desfruta de uma “bela história” enquanto ex-astro do Monaco celebra o ressurgimento do ex-defensor do Tottenham

Dier disputou 365 partidas pelo Tottenham ao longo de nove anos e meio, período em que sua versatilidade foi bem aproveitada. Ele pode atuar como zagueiro ou no meio-campo, além de jogar na lateral quando necessário.

Essas qualidades foram valorizadas na capital inglesa, e ele disputou 49 partidas pela seleção inglesa, mas nem todos estavam convencidos de que o jogador formado nas categorias de base do Sporting tinha a regularidade necessária para competir no mais alto nível.

Dier, porém, sempre trabalhou duro para aprimorar seu futebol e se orgulhou de ser o melhor companheiro de equipe possível. Essas qualidades nunca passaram despercebidas a Harry Kane, maior artilheiro da história do Tottenham.

O prolífico atacante deixou o Tottenham em 2023 para buscar no Bayern de Munique os grandes títulos que ainda lhe escapavam e ficou feliz por reencontrar um rosto conhecido em janeiro de 2024. Dier conquistou o título da Bundesliga ao lado de Kane e assinou um contrato definitivo nesse processo.

Sua passagem pela Alemanha acabou sendo abreviada, mas o Monaco aproveitou para contratá-lo entre os jogadores sem contrato no verão de 2025, e sua vasta experiência tem sido bem aproveitada no Stade Louis II.

Lá, ele assumiu a braçadeira de capitão e, aos 32 anos, encaixou-se sem dificuldades na zaga. Sua trajetória de redenção continuou no futebol francês.