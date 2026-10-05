Entre os 25 jogadores indicados na lista final para o prêmio "Golden Boy 2026" há 8 talentos da Premier League inglesa, encabeçados pelo astro marroquino Ayoub Bouaddi (Manchester City), e ao seu lado vêm Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) e Charalampos Kostoulas (Brighton).
Da La Liga espanhola são 6 jogadores: Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) e Xavi Espart (Barcelona).
Em seguida há 5 jogadores da Bundesliga alemã: Lennart Karl (Bayern de Munique), Said El Mala (Colônia), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) e Jован Jادо (Borussia Dortmund).
A Serie A italiana é representada por 3 jogadores: Kenan Yıldız (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) e Rodrigo Mora (Roma).
A Ligue 1 francesa foi representada por apenas um jogador: Warren Zaïre-Emery, astro do Paris Saint-Germain, enquanto a lista dos 25 se completa com dois jogadores da liga portuguesa: Victor Froholdt (Porto) e Gianluca Prestianni (Benfica).
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