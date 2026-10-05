Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1037666509.jpgLaPresse
Traduzido por

Único astro árabe: anunciados os candidatos ao prêmio Golden Boy na Europa

Barcelona x Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
A. Bouaddi
L. Karl
K. Alajbegovic
W. Zaire-Emery
M. Lewis-Skelly
Endrick
Estevao
Y. Diomande
P. Cubarsi
M. Bernal
X. Espart
Premier League
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Real Madrid
Bayern de Munique
Manchester City
Espanha
Marrocos
Alemanha
Bósnia e Herzegovina
França
England
Brasil
Costa do Marfim
Itália

O Barcelona domina: aparição especial de uma estrela do Bayern de Munique

O jornal italiano Tuttosport revelou a lista oficial com os 25 candidatos finalistas ao prêmio "Golden Boy" de 2026.

Foram indicados 25 jovens jogadores que vão disputar o prestigiado prêmio concedido pelo Tuttosport anualmente desde 2003 ao melhor jogador europeu com menos de 21 anos, entre aqueles que se destacaram com um desempenho excepcional por seus clubes e seleções nacionais ao longo do ano.

Para a indicação, exige-se que os jogadores tenham nascido em 2006 ou depois, e que atuem em uma das 25 maiores ligas europeias durante o período de avaliação.

Fóruns Kooora



  • Os 25 indicados na lista do Tuttosport para o prêmio Golden Boy 2026

    Entre os 25 jogadores indicados na lista final para o prêmio "Golden Boy 2026" há 8 talentos da Premier League inglesa, encabeçados pelo astro marroquino Ayoub Bouaddi (Manchester City), e ao seu lado vêm Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) e Charalampos Kostoulas (Brighton).

    Da La Liga espanhola são 6 jogadores: Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) e Xavi Espart (Barcelona).

    Em seguida há 5 jogadores da Bundesliga alemã: Lennart Karl (Bayern de Munique), Said El Mala (Colônia), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) e Jован Jادо (Borussia Dortmund).

    A Serie A italiana é representada por 3 jogadores: Kenan Yıldız (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) e Rodrigo Mora (Roma).

    A Ligue 1 francesa foi representada por apenas um jogador: Warren Zaïre-Emery, astro do Paris Saint-Germain, enquanto a lista dos 25 se completa com dois jogadores da liga portuguesa: Victor Froholdt (Porto) e Gianluca Prestianni (Benfica).

    Leia também: Ministro da Economia português: o valor de Cristiano Ronaldo é maior que o futebol, e muitos conhecem nosso país por causa dele

  • O domínio de Barcelona e Espanha e um número especial para o craque do Bayern

    No que diz respeito aos países, a lista dos 25 finalistas conta com representantes de 14 nações, e a Espanha lidera a relação com quatro jogadores, seguida por Alemanha, Brasil e França com três jogadores, e depois Grécia e Argentina com dois jogadores.

    Em relação aos clubes, o Barcelona é o mais representado na lista, com três jogadores, enquanto Lennart Karl (nascido em 22 de fevereiro de 2008), jogador do Bayern de Munique, é o mais jovem entre os indicados.

    O valor de mercado total dos 25 finalistas é de 1.303.000.000 de euros, um aumento de 56,65% em comparação com o mês de janeiro de 2026 (832.300.000 de euros), de acordo com o site Transfermarkt, que é parceiro na apresentação deste prêmio.

    Leia também: Reviravolta surpreendente de um dos maiores críticos de Mourinho

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET