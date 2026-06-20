94' A ALEMANHA VIRAR O JOGO: passe em profundidade perfeito de Nmecha para Undav, mantido em jogo por um Konan distraído; ele dá meia-volta e chuta de esquerda, sem dar chances a Fofana. 2 a 1 para os alemães





91' A ALEMANHA QUASE FAZ O 2 a 1: contra-ataque pela esquerda da equipe de Nagelsmann, com passe de Brown para Amiri, que, em excelente posição, chuta direto para as mãos de Fofana





89' A RESPOSTA DA ALEMANHA: passe em profundidade perfeito de Wirtz para Brown, que tenta um chute cruzado; mais uma defesa espetacular de Fofana





88' O QUE ADINGRA PERDEU: contra-ataque fenomenal pela direita do recém-entrado Pepé, que deixa Tah para trás e encontra Adingra sozinho na área; porém, este não chuta imediatamente e acaba sendo alcançado em um cara a cara com Neuer.





80' SINGO SAI EM LÁGRIMAS: a partida do ex-jogador do Torino termina da pior maneira possível, forçado a desistir devido a uma lesão muscular. Sai em lágrimas, dando lugar a Doué.





68' A ALEMANHA MARCA: cruzamento perfeito pela direita de Amiri; Kessie e Koussounou perdem Undav, que cabeceia e vence Fofana à queima-roupa





63' HAVERTZ TEM A OPORTUNIDADE DE EMPATAR: escanteio pela esquerda, o goleiro da Costa do Marfim, Fofana, falha completamente na saída, e o atacante do Arsenal consegue subir, mas não acerta o gol





51' PRIMEIRA CHANCE DO SEGUNDO TEMPO: A Costa do Marfim é muito perigosa no contra-ataque, com Diallo recebendo na lateral direita da área e passando para trás para Inao, que chuta por cima por pouco









PRIMEIRO TEMPO





41' OPORTUNIDADE PARA WIRTZ: contra-ataque pela esquerda de Musiala, a bola chega a Wirtz, que tenta chutar com o pé direito, mas, devido a um desvio, não acerta o gol.





30' COSTA DO MARFIM ABRE O PLACAR: Diomande vence o primeiro duelo um contra um, cruza para Inao, cujo chute é defendido por Brown, e Kessie aproveita para marcar com facilidade





22' GOL DA ALEMANHA ANULADO: no escanteio seguinte, Pavlovic antecipa o goleiro da Costa do Marfim, mas o obstrui de forma evidente com o braço estendido; o árbitro Benitez anula o possível 1 a 0 da Alemanha





21' NMECHA DÁ UM SUSTO EM FOFANA: finalização potente e bem direcionada do meio-campista do Borussia Dortmund; com um leve desvio, a bola passa por cima do gol por muito pouco.





18' MUSIALA QUASE ABRE O PLACAR: bela combinação na entrada da área da Costa do Marfim entre Pavlovic e o jogador do Bayern de Munique, que chuta em direção ao poste mais distante, mas erra o alvo por pouco





10' ALEMANHA PERTO DO GOL: jogada bem trabalhada da equipe de Nagelsmann que leva Kimmich a cruzar; na cabeçada bem direcionada de Havertz, Fofana faz uma defesa providencial