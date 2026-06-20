Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

Traduzido por

Undav entra em campo e vira o jogo contra a Costa do Marfim: 2 a 1 para a Alemanha; Kessie não foi suficiente

Alemanha x Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
Alemanha
Cote D'Ivoire

Acompanhe ao vivo Alemanha x Costa do Marfim, partida válida pela chave E da Copa do Mundo

A Alemanha realmente nunca desiste. Perto do fim do primeiro tempo contra a Costa do Marfim, que marcou com um Kessie espetacular (30'), a seleção comandada por Julian Nagelsmann aproveitou as substituições certeiras do técnico – que teve a coragem de tirar de campo os discretos Musiala e Sané e colocar um atacante de peso como Deniz Undav – e os muitos erros da equipe africana para virar o jogo no segundo tempo e vencer por 2 a 1 aos 94'.


É o centroavante do Stuttgart, que chega a 9 gols nas últimas 8 partidas pela seleção alemã, quem se destaca como herói da partida em Toronto, que garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Primeiro, ele cabeceia um cruzamento vindo da direita de Amiri (68'), depois – poucos minutos após o erro gritante de Adingra, que desperdiçou um contra-ataque espetacular de Pepé e não chutou cara a cara com Neuer – aproveita, aos 94', o passe em profundidade perfeito de Nmecha, se livra do marcador com um excelente controle e bate em Fofana no primeiro poste.


Esta página contém links de afiliados. Quando você assina uma assinatura por meio desses links, recebemos uma comissão


  • O PLACAR

    ALEMANHA x COSTA DO MARFIM 2 a 1

    GOLS: 30' Kessie (C), 68', 94' Undav (G)


    ALEMANHA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (a partir dos 46' Rudiger), Brown; Pavlovic (a partir dos 60' Amiri), Nmecha; Sané (a partir dos 60' Leweling), Musiala (a partir dos 60' Undav), Wirtz; Havertz (a partir dos 85' Goretzka). Técnico: Nagelsmann.

    COSTA DO MARFIM (4-3-3): Y. Fofana; Singo (a partir dos 82' Doué), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Inao, Sangaré (a partir dos 75' S. Fofana); Diallo (a partir dos 75' Adingra), Bonny (a partir dos 75' Guessand), Diomande (a partir dos 85' Pepé). Técnico: Faé


    ÁRBITRO: Benitez

    AMARELADOS: -

    EXPULSOS: -

    • Publicidade

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    94' A ALEMANHA VIRAR O JOGO: passe em profundidade perfeito de Nmecha para Undav, mantido em jogo por um Konan distraído; ele dá meia-volta e chuta de esquerda, sem dar chances a Fofana. 2 a 1 para os alemães


    91' A ALEMANHA QUASE FAZ O 2 a 1: contra-ataque pela esquerda da equipe de Nagelsmann, com passe de Brown para Amiri, que, em excelente posição, chuta direto para as mãos de Fofana


    89' A RESPOSTA DA ALEMANHA: passe em profundidade perfeito de Wirtz para Brown, que tenta um chute cruzado; mais uma defesa espetacular de Fofana


    88' O QUE ADINGRA PERDEU: contra-ataque fenomenal pela direita do recém-entrado Pepé, que deixa Tah para trás e encontra Adingra sozinho na área; porém, este não chuta imediatamente e acaba sendo alcançado em um cara a cara com Neuer.


    80' SINGO SAI EM LÁGRIMAS: a partida do ex-jogador do Torino termina da pior maneira possível, forçado a desistir devido a uma lesão muscular. Sai em lágrimas, dando lugar a Doué.


    68' A ALEMANHA MARCA: cruzamento perfeito pela direita de Amiri; Kessie e Koussounou perdem Undav, que cabeceia e vence Fofana à queima-roupa


    63' HAVERTZ TEM A OPORTUNIDADE DE EMPATAR: escanteio pela esquerda, o goleiro da Costa do Marfim, Fofana, falha completamente na saída, e o atacante do Arsenal consegue subir, mas não acerta o gol


    51' PRIMEIRA CHANCE DO SEGUNDO TEMPO: A Costa do Marfim é muito perigosa no contra-ataque, com Diallo recebendo na lateral direita da área e passando para trás para Inao, que chuta por cima por pouco



    PRIMEIRO TEMPO


    41' OPORTUNIDADE PARA WIRTZ: contra-ataque pela esquerda de Musiala, a bola chega a Wirtz, que tenta chutar com o pé direito, mas, devido a um desvio, não acerta o gol.


    30' COSTA DO MARFIM ABRE O PLACAR: Diomande vence o primeiro duelo um contra um, cruza para Inao, cujo chute é defendido por Brown, e Kessie aproveita para marcar com facilidade


    22' GOL DA ALEMANHA ANULADO: no escanteio seguinte, Pavlovic antecipa o goleiro da Costa do Marfim, mas o obstrui de forma evidente com o braço estendido; o árbitro Benitez anula o possível 1 a 0 da Alemanha


    21' NMECHA DÁ UM SUSTO EM FOFANA: finalização potente e bem direcionada do meio-campista do Borussia Dortmund; com um leve desvio, a bola passa por cima do gol por muito pouco.


    18' MUSIALA QUASE ABRE O PLACAR: bela combinação na entrada da área da Costa do Marfim entre Pavlovic e o jogador do Bayern de Munique, que chuta em direção ao poste mais distante, mas erra o alvo por pouco


    10' ALEMANHA PERTO DO GOL: jogada bem trabalhada da equipe de Nagelsmann que leva Kimmich a cruzar; na cabeçada bem direcionada de Havertz, Fofana faz uma defesa providencial

Copa do Mundo
Equador crest
Equador
EQU
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Copa do Mundo
Curaçao crest
Curaçao
CUW
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM