Unai Simon admite que “não precisou se esforçar tanto” durante a trajetória da Espanha rumo ao título da Copa do Mundo de 2026

A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo em uma aula de defesa que reescreveu os livros de história do torneio. A La Roja alcançou a glória mundial sofrendo apenas um único e insignificante gol em todo o torneio, superando com folga o recorde histórico anterior de dois gols sofridos, detido conjuntamente pela icônica seleção espanhola de 2010, pela Itália em 2006 e pela França de 1998.

Esta última seleção espanhola permitiu que apenas a Bélgica marcasse contra ela, na vitória por 2 a 1 nas quartas de final, antes de manter o gol invicto em partidas consecutivas contra times que contavam com Kylian Mbappé e Lionel Messi – os dois maiores artilheiros da história da Copa do Mundo – nas vitórias sobre a França e a Argentina, conquistando assim o título.