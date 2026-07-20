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Unai Simon admite que “não precisou se esforçar tanto” durante a trajetória da Espanha rumo ao título da Copa do Mundo de 2026
Simon bate recordes com uma exibição magistral na defesa
A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo em uma aula de defesa que reescreveu os livros de história do torneio. A La Roja alcançou a glória mundial sofrendo apenas um único e insignificante gol em todo o torneio, superando com folga o recorde histórico anterior de dois gols sofridos, detido conjuntamente pela icônica seleção espanhola de 2010, pela Itália em 2006 e pela França de 1998.
Esta última seleção espanhola permitiu que apenas a Bélgica marcasse contra ela, na vitória por 2 a 1 nas quartas de final, antes de manter o gol invicto em partidas consecutivas contra times que contavam com Kylian Mbappé e Lionel Messi – os dois maiores artilheiros da história da Copa do Mundo – nas vitórias sobre a França e a Argentina, conquistando assim o título.
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Vencedor do prêmio “Luva de Ouro” dá crédito aos companheiros de equipe de alto nível
Embora Simon tenha recebido formalmente o prêmio Luva de Ouro como o melhor goleiro do torneio, o goleiro do Athletic Bilbao aproveitou a entrevista coletiva pós-jogo para redirecionar todos os elogios para sua defesa. O goleiro de 29 anos destacou a proteção incomparável que recebeu ao longo das exaustivas fases eliminatórias na América do Norte.
“Se todas as luvas que usei ao longo do torneio pudessem falar, o que elas diriam é que, no fim das contas, não precisaram se esforçar tanto quanto as de outros goleiros”, disse Simon à ESPN. “Acho que isso se deve a todos os meus companheiros de equipe, que nos permitiram conquistar todas essas vitórias.”
A Argentina de Messi quase não criou perigo na final
O contraste estatístico gritante entre os dois finalistas ressaltou o domínio territorial absoluto da Espanha. Enquanto Simón conquistou o prêmio individual mais importante do torneio ao registrar um total modesto de 14 defesas ao longo de todo o mês, o argentino Emiliano Martínez foi forçado a uma atuação exaustiva e recorde, somando 11 defesas individuais somente no domingo para manter sua equipe na disputa.
O ataque da Espanha bombardeou incansavelmente a área argentina, superando os adversários por uma margem impressionante de 20 a 2 no número de chutes a gol. Na verdade, a frustrada equipe de Lionel Scaloni ficou completamente sem oportunidades no terço final do campo, não conseguindo registrar seu primeiro chute a gol da partida até bem no final do primeiro tempo da prorrogação.
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Uma era histórica sob o comando de De la Fuente
A vitória da Espanha em Nova Jersey completou uma tríplice coroa notável sob o comando de De la Fuente, que conquistou a Liga das Nações da UEFA de 2023, a Euro 2024 e a Copa do Mundo de 2026 em menos de quatro anos desde que assumiu o cargo — um feito que o tornou o técnico mais velho da história a vencer uma Copa do Mundo. A vitória na final contra a Argentina também ampliou a sequência invicta da Espanha para 38 partidas, que remonta a março de 2024.
O triunfo de De la Fuente na Euro 2024 já havia se destacado como um recorde do torneio por si só, com a Espanha vencendo todas as sete partidas disputadas na Alemanha antes de derrotar a Inglaterra na final. Esse domínio se estendeu até a Copa do Mundo deste verão, quando De la Fuente consolidou seu lugar entre os maiores treinadores da história da seleção nacional.
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