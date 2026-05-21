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Unai Emery vinha insistindo com Morgan Rogers, e o craque do Aston Villa atendeu aos desejos do técnico na vitória na final da Liga Europa
A persistência de Emery compensa para Rogers
Após a vitória em Istambul, Rogers falou abertamente sobre as exigências táticas que seu técnico lhe impôs. O atacante de 23 anos foi uma ameaça constante durante toda a final, marcando um gol e dando uma assistência, o que justificou sua inclusão na escalação inicial. Ele atribuiu seu desempenho preciso na área ao treinamento constante de Emery.
“O técnico tem me insistido para que eu marque gols mais fáceis e entre na área. Fico feliz por ter conseguido chegar lá e dar um toque na bola para marcar. Então, sim, estou feliz”, disse Rogers àTNT Sports. Seu gol no segundo tempo foi o resultado de meses de trabalho em seu posicionamento, ajudando o Villa a garantir uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o time da Bundesliga. Rogers acrescentou: “No final, valeu a pena. Tento dar tudo de mim e dar o melhor que tenho.”
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Uma noite histórica para os Villans
A vitória tem um peso imenso para o Aston Villa, um clube que passou décadas buscando retornar à sua antiga glória. O triunfo de 2026 acrescenta um segundo grande troféu europeu à coleção do clube, ao lado da Taça dos Campeões Europeus de 1982.
“É difícil expressar em palavras, trabalhamos muito por isso”, explicou o atacante. “Sabíamos que tínhamos mais um jogo para dar tudo de nós e todos cumprimos nossa parte, conseguimos. Grande momento para os torcedores, grande momento para o clube. Isso ficará na história, é um grande momento.” As cenas de comemoração ao apito final ecoaram o alívio e a alegria de uma torcida que não via seu time levantar um troféu importante desde a Copa da Liga de 1996.
Tielemans dá o tom
Embora Rogers tenha dado o toque final, foi Youri Tielemans quem abriu o placar com um voleio espetacular, resultado de uma jogada de escanteio curto muito bem trabalhada. O meio-campista belga revelou que a equipe dedicou muito pouco tempo a aperfeiçoar a jogada que desarmou a defesa do Freiburg.
“Demos o nosso melhor, fizemos uma excelente exibição, tivemos uma ótima temporada e, para coroar tudo isso, é incrível”, disse Tielemans. “Tivemos apenas um dia para treinar, fizemos isso na segunda-feira e funcionou brilhantemente esta noite. Estou muito feliz. Como eu disse, é incrível. Foi uma temporada com muitos altos e baixos. Começamos muito mal, nosso nível estava realmente baixo. A maneira como revertemos a situação foi ótima. O mérito é dos jogadores, o mérito é da comissão técnica. Simplesmente continuamos trabalhando, continuamos acreditando e, no final, conquistamos a vitória. Liga dos Campeões na próxima temporada e um troféu.”
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O campeão da Liga Europa
A vitória consolidou ainda mais o status de Emery como o técnico mais bem-sucedido da história da competição. Ao levar o Villa à glória, Emery conquistou seu quinto título da Liga Europa, somando-se às três vitórias com o Sevilla e uma com o Villarreal.
Refletindo sobre sua conquista pessoal, Emery mostrou-se humilde em relação ao feito que ampliou seu recorde. “Sempre sou muito grato pela Europa, por todas as competições, a Liga Conferência, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, mas especialmente a Liga Europa”, disse o espanhol aos repórteres. “Lutamos com garra nesta competição e tentamos dar o nosso melhor. Jogamos com muita seriedade este ano.” Com a vaga na Liga dos Campeões garantida para a próxima temporada, o técnico do Villa espera traduzir esse sucesso nas eliminatórias para o maior palco de todos.