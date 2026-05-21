Unai Emery vinha insistindo com Morgan Rogers, e o craque do Aston Villa atendeu aos desejos do técnico na vitória na final da Liga Europa

Após a vitória em Istambul, Rogers falou abertamente sobre as exigências táticas que seu técnico lhe impôs. O atacante de 23 anos foi uma ameaça constante durante toda a final, marcando um gol e dando uma assistência, o que justificou sua inclusão na escalação inicial. Ele atribuiu seu desempenho preciso na área ao treinamento constante de Emery.

“O técnico tem me insistido para que eu marque gols mais fáceis e entre na área. Fico feliz por ter conseguido chegar lá e dar um toque na bola para marcar. Então, sim, estou feliz”, disse Rogers àTNT Sports. Seu gol no segundo tempo foi o resultado de meses de trabalho em seu posicionamento, ajudando o Villa a garantir uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o time da Bundesliga. Rogers acrescentou: “No final, valeu a pena. Tento dar tudo de mim e dar o melhor que tenho.”







