Getty
Traduzido por
Unai Emery surge como candidato ao cargo no Real Madrid, à medida que a insatisfação no Aston Villa vem à tona
- (C)Getty Images
Emery sobe na lista de candidatos do Real Madrid
A diretoria do Real Madrid está em busca de um novo treinador, e Emery surgiu como um forte candidato para conduzir o clube à sua próxima era. De acordo com a talkSPORT, o técnico de 54 anos está sendo fortemente considerado por Florentino Pérez e pela diretoria do Real Madrid, que buscam uma transição para além da atual liderança de Arbeloa.
A reputação de Emery nunca esteve tão alta após sua passagem transformadora na Premier League com o Villa. Desde que chegou ao Villa Park em 2022, o ex-técnico do Arsenal transformou o clube em uma equipe consistente entre as cinco melhores da Premier League, demonstrando a disciplina tática e a perspicácia no recrutamento que marcaram suas passagens bem-sucedidas na La Liga com o Sevilla e o Villarreal.
- AFP
Mourinho também está na mira para um retorno ao Bernabéu
José Mourinho também tem sido associado ao que seria um retorno sensacional a Madri. O lendário técnico português passou três anos no clube entre 2010 e 2013 e conquistou três títulos, incluindo a La Liga, durante um período de intensa rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola.
Mourinho está atualmente no Benfica, mas há relatos de que ele tem uma cláusula de rescisão em seu contrato.
McCoist reage aos rumores sobre Emery
Ao comentar a notícia no programa "talkSPORT Breakfast", o ex-técnico do Rangers, Ally McCoist, admitiu que ficaria arrasado se Emery deixasse a Inglaterra. "Vou ser sincero com você, não quero que ele vá embora", disse McCoist. "Adoro ele, gosto de tudo nele... Acho que seria quase uma tragédia para o Villa Park se eles o perdessem. Mas, quer saber? A parte travessa de mim adoraria vê-lo lidar com Kylian Mbappé e Vinícius Jr., e esses garotos.”
O comentarista acredita que o histórico de Emery o torna a escolha natural para os maiores cargos do futebol mundial, e acrescentou: “Acho que isso seria muito, muito interessante. Não é nenhuma surpresa (ver Emery sendo associado ao Real Madrid), ele é de primeira classe. Olha, ele ficou desapontado com o nível de desempenho que a equipe apresentou ontem (derrota por 2 a 1 para o Tottenham Hotspur). Mas, por que ele não entraria na lista de candidatos a ser o próximo técnico deles? Ele provou isso em todos os níveis, tirando o Arsenal. Ele tem sido absolutamente fantástico, mas eu quero que ele fique.”
- AFP
O incrível impacto de Emery no Villa Park
O Villa terminou em sétimo lugar no final da primeira temporada de Emery, o que significou a classificação para a Liga Conferência, pondo fim a um longo período sem participação em competições europeias para o clube.
A classificação para a Liga dos Campeões foi conquistada um ano depois, com o Villa retornando à principal competição de clubes da Europa pela primeira vez desde 1983. Emery comandou a campanha do time até as quartas de final, onde foi derrotado pelo Paris Saint-Germain, que acabou se sagrando campeão. Ele também pode chegar à final da Liga Europa desta temporada, embora o time esteja atualmente perdendo por 1 a 0 no placar agregado contra o Nottingham Forest antes da partida de volta das semifinais.