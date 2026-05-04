A diretoria do Real Madrid está em busca de um novo treinador, e Emery surgiu como um forte candidato para conduzir o clube à sua próxima era. De acordo com a talkSPORT, o técnico de 54 anos está sendo fortemente considerado por Florentino Pérez e pela diretoria do Real Madrid, que buscam uma transição para além da atual liderança de Arbeloa.

A reputação de Emery nunca esteve tão alta após sua passagem transformadora na Premier League com o Villa. Desde que chegou ao Villa Park em 2022, o ex-técnico do Arsenal transformou o clube em uma equipe consistente entre as cinco melhores da Premier League, demonstrando a disciplina tática e a perspicácia no recrutamento que marcaram suas passagens bem-sucedidas na La Liga com o Sevilla e o Villarreal.