Emery insistiu que uma grande reformulação do elenco no verão, marcada pela saída de estrelas consagradas e pela chegada de jovens talentos, não fez nada para diminuir sua grande ambição de levar o clube de Birmingham à supremacia europeia.

Em entrevista à TNT Sports, o técnico espanhol afirmou: "Meu sonho é... claro que tenho um grande sonho... vencer a Liga dos Campeões como treinador, como técnico. Mas, junto com o Aston Villa aqui, eu sonhava quando cheguei aqui em estar na Europa, consistência, estar na Europa e, claro, a Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo no futebol, depois competir por troféus e ainda estar no mesmo sonho que tenho aqui."