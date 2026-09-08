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Unai Emery mira o título da Champions League enquanto técnico do Aston Villa projeta ambicioso sonho europeu apesar da reformulação do elenco no verão
Villa inicia trajetória europeia
O Aston Villa começa sua campanha na fase de liga da Champions League viajando para enfrentar o Club Brugge no Estádio Jan Breydel, na noite de terça-feira. A partida marca a terceira visita do Aston Villa a Sint-Andries desde novembro de 2024, depois de sofrer uma derrota por 1 a 0 antes de responder com uma vitória por 3 a 1 no mata-mata em março. O time de Emery está determinado a aprimorar sua eficiência ofensiva depois de não conseguir marcar em seus três primeiros jogos da Premier League nesta temporada.
- Getty Images Sport
Emery revela ambição continental
Emery insistiu que uma grande reformulação do elenco no verão, marcada pela saída de estrelas consagradas e pela chegada de jovens talentos, não fez nada para diminuir sua grande ambição de levar o clube de Birmingham à supremacia europeia.
Em entrevista à TNT Sports, o técnico espanhol afirmou: "Meu sonho é... claro que tenho um grande sonho... vencer a Liga dos Campeões como treinador, como técnico. Mas, junto com o Aston Villa aqui, eu sonhava quando cheguei aqui em estar na Europa, consistência, estar na Europa e, claro, a Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo no futebol, depois competir por troféus e ainda estar no mesmo sonho que tenho aqui."
Técnico espanhol pede paciência
A estatura do Villa no continente cresceu significativamente sob o comando de Emery, passando das semifinais da Liga Conferência Europa às quartas de final da Liga dos Campeões antes de erguer a Liga Europa na temporada passada.
Apesar de ter cinco medalhas de campeão da segunda principal competição da Europa, o treinador reconheceu que seu elenco reformulado precisa se adaptar rapidamente, acrescentando: "Claro, às vezes precisamos ser pacientes, e precisamos de tempo para o processo, mas o futebol não espera. Amanhã, temos de tentar competir o melhor possível para enfrentar o Brugge e disputar a Liga dos Campeões no nível de que precisamos."
- Getty Images Sport
Profundidade dos testes físicos do elenco
O Villa precisa lidar com preocupações físicas após a ausência do meio-campista Leon Goretzka com um problema no joelho, enquanto o jovem atacante Johan Manzambi permaneceu na Inglaterra para dar continuidade à sua recuperação. Em contrapartida, Joao Gomes está disponível na Bélgica, já que sua suspensão de três partidas em competições domésticas não se aplica aos jogos europeus. Garantir uma vitória fora de casa na rodada de abertura dá um impulso essencial antes de a equipe de Emery voltar sua atenção para receber o Nottingham Forest no fim de semana.
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