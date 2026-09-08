Emery admitiu que a ausência contínua de Goretzka está se mostrando um obstáculo significativo para seu elenco. O internacional alemão, que chegou ao Villa Park em uma transferência sem custos depois de uma passagem repleta de títulos pelo Bayern de Munique, era esperado para oferecer uma presença veterana em um meio-campo que teve mudanças substanciais neste verão europeu. No entanto, uma reação ao aumento da intensidade dos treinamentos forçou o jogador de 31 anos a adiar sua primeira aparição pelo clube, deixando a comissão técnica em busca de soluções alternativas durante uma fase difícil em competições domésticas.

Emery falou com a imprensa antes dos compromissos continentais do clube, reconhecendo a dificuldade de perder um jogador desse calibre antes mesmo de ele entrar em campo pela equipe. O espanhol afirmou: "O problema de Goretzka é um pouco frustrante, mas temos jogadores que podem substituí-lo. Quando ele voltar, esperamos que consiga ter consistência nos treinamentos e nos jogos, e possamos acrescentar a experiência dele. Ele é um jogador que vai nos ajudar em diferentes competições com o nível que tem."