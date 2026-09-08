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Unai Emery lamenta revés com lesão de Leon Goretzka, mas espera que duelo da Liga dos Campeões possa dar o pontapé inicial na temporada do Aston Villa
Emery admite que a ausência de Goretzka é um revés
Emery admitiu que a ausência contínua de Goretzka está se mostrando um obstáculo significativo para seu elenco. O internacional alemão, que chegou ao Villa Park em uma transferência sem custos depois de uma passagem repleta de títulos pelo Bayern de Munique, era esperado para oferecer uma presença veterana em um meio-campo que teve mudanças substanciais neste verão europeu. No entanto, uma reação ao aumento da intensidade dos treinamentos forçou o jogador de 31 anos a adiar sua primeira aparição pelo clube, deixando a comissão técnica em busca de soluções alternativas durante uma fase difícil em competições domésticas.
Emery falou com a imprensa antes dos compromissos continentais do clube, reconhecendo a dificuldade de perder um jogador desse calibre antes mesmo de ele entrar em campo pela equipe. O espanhol afirmou: "O problema de Goretzka é um pouco frustrante, mas temos jogadores que podem substituí-lo. Quando ele voltar, esperamos que consiga ter consistência nos treinamentos e nos jogos, e possamos acrescentar a experiência dele. Ele é um jogador que vai nos ajudar em diferentes competições com o nível que tem."
- Getty Images Sport
Meio-campista dá atualização pessoal nas redes sociais
O próprio jogador foi às redes sociais para explicar a situação à torcida do Villa, que estava ansiosa para ver sua nova estrela em ação. Goretzka revelou que seu corpo teve dificuldades para se adaptar às exigências de seu novo programa de treinamento após um período de pouca atividade em jogos no fim de sua passagem pela Alemanha. A expectativa é de que o atraso dure pelo menos um mês, o que garante que ele não atuará até a retomada do futebol doméstico após os compromissos internacionais de meados de setembro.
"Infelizmente, meu corpo reagiu ao aumento da carga de trabalho depois do meu tempo longe dos gramados. É frustrante, mas preciso dessa curta pausa agora para voltar com força total. Vou usar os próximos dias, incluindo a pausa internacional, para me recuperar completamente", disse Goretzka.
Volta à Liga dos Campeões traz nova esperança
O Villa começou a temporada 2026-27 com resultados decepcionantes. A equipe passou pelos três primeiros jogos na Premier League com um empate e duas derrotas. A atual dificuldade para somar pontos na Premier League contrasta fortemente com a euforia que o Villa viveu ao fim da temporada passada.
Ao refletir sobre as atuações recentes e a necessidade de uma vitória, Emery observou: "Acho que na última partida... mostramos, coletivamente, algumas melhorias. Começamos a Premier League como nosso objetivo no fim da temporada, e estamos progredindo. Ainda não é o suficiente, porque não estamos conseguindo bons resultados, mas amanhã é um novo teste, e um novo teste na Europa."
"Estar aqui na Champions League é algo fantástico, e a maneira como conseguimos isso nos permite continuar sentindo orgulho de como fizemos, terminando em quarto lugar na liga e vencendo na Europa. Mas é um novo capítulo, e completamente diferente. Quando começamos o projeto aqui, a visão que tínhamos, em nossa maior expectativa, talvez nem fosse estar na Europa quatro anos seguidos, com dois na Champions League."
- AFP
Um teste difícil aguarda em Bruges
A viagem a Bruges traz seu próprio conjunto de desafios e bagagem histórica. O Villa viaja à Bélgica tentando apagar as lembranças da derrota por 1 a 0 no encontro anterior entre as equipes nesta competição, em 2024. Emery terá de lidar com este jogo sem Goretzka e o lesionado Johan Manzambi, embora conte com o retorno de Joao Gomes após suspensão.
Além disso, o time belga chega para a partida em grande fase, após um excelente início de sua temporada doméstica, com quatro vitórias nas primeiras cinco partidas.
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