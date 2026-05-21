Unai Emery junta-se a José Mourinho e Carlo Ancelotti no seleto clube de treinadores de elite após a conquista da Liga Europa com o Aston Villa

O técnico espanhol consolidou ainda mais sua reputação como um dos grandes especialistas em competições de copas da Europa após conquistar seu quinto título da Liga Europa com o Aston Villa. Segundo a Opta, essa conquista o colocou em pé de igualdade com Giovanni Trapattoni, Mourinho e Ancelotti no ranking de treinadores com mais vitórias em finais de competições europeias de grande porte.

Emery também se tornou o segundo técnico, ao lado de Ancelotti, a conquistar uma grande competição europeia em cinco ocasiões distintas. Após conquistas anteriores na Liga Europa com o Sevilla e o Villarreal, ele trouxe a glória continental para o Villa e pôs fim à longa seca de títulos do clube.

O Villa controlou a final desde o início em Istambul. Youri Tielemans abriu o placar com um voleio antes de Emiliano Buendia ampliar a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo. Morgan Rogers marcou o terceiro antes da marca de uma hora, selando uma vitória convincente por 3 a 0.







