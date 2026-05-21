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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Unai Emery junta-se a José Mourinho e Carlo Ancelotti no seleto clube de treinadores de elite após a conquista da Liga Europa com o Aston Villa

U. Emery
Aston Villa
Liga Europa
J. Mourinho
C. Ancelotti
Freiburg x Aston Villa

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, conquistou seu quinto título da Liga Europa após levar o Villa à vitória em Istambul. O espanhol passa a integrar agora um seleto grupo de treinadores, ao lado de José Mourinho e Carlo Ancelotti, que conquistaram títulos em grandes finais europeias.

  • Emery alcança mais um marco na Europa

    O técnico espanhol consolidou ainda mais sua reputação como um dos grandes especialistas em competições de copas da Europa após conquistar seu quinto título da Liga Europa com o Aston Villa. Segundo a Opta, essa conquista o colocou em pé de igualdade com Giovanni Trapattoni, Mourinho e Ancelotti no ranking de treinadores com mais vitórias em finais de competições europeias de grande porte.

    Emery também se tornou o segundo técnico, ao lado de Ancelotti, a conquistar uma grande competição europeia em cinco ocasiões distintas. Após conquistas anteriores na Liga Europa com o Sevilla e o Villarreal, ele trouxe a glória continental para o Villa e pôs fim à longa seca de títulos do clube.

    O Villa controlou a final desde o início em Istambul. Youri Tielemans abriu o placar com um voleio antes de Emiliano Buendia ampliar a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo. Morgan Rogers marcou o terceiro antes da marca de uma hora, selando uma vitória convincente por 3 a 0.



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    "Estou muito grato pela Liga Europa"

    Após a partida, Emery destacou sua profunda ligação com as competições europeias e elogiou a atitude de sua equipe ao longo da campanha.

    “Sempre sou muito grato pela Europa, por todas as competições, seja a Liga Conferência, a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, mas especialmente pela Liga Europa”, disse Emery aos repórteres. “Lutamos com garra nesta competição e tentamos dar o nosso melhor. Jogamos com muita seriedade este ano.”

  • Elogios das estrelas do Villa

    O capitão do Villa, John McGinn, atribuiu ao técnico a ascensão espetacular do clube desde sua chegada em 2022.

    “Com este técnico no comando, tudo é possível”, admitiu McGinn. “Esta noite foi a concretização de tudo o que construímos, a união de todos, e o orgulho que senti ao ver o placar em 3 a 0 a 10 minutos do fim, pensando que éramos campeões europeus, foi algo que nem consigo descrever. É o momento e a noite de maior orgulho da minha carreira até agora.”

    O atacante Ollie Watkins também revelou como a calma de Emery antes da final ajudou a acalmar o elenco.

    “Normalmente, às vezes nos jogos do campeonato, ele fica um pouco ansioso porque, obviamente, quer que a gente vença, mas hoje ele estava realmente calmo e acho que isso deu o tom para nós, rapazes”, disse Watkins.

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    O desafio da Liga dos Campeões aguarda o Villa

    O Villa entrará agora na campanha da Liga dos Campeões da próxima temporada aproveitando o ímpeto do sucesso na Liga Europa e as crescentes expectativas em torno do clube. A equipe de Emery já demonstrou que é capaz de competir de forma consistente no mais alto nível da Europa. O desafio agora será manter esse padrão no campeonato nacional, ao mesmo tempo em que concilia as exigências de mais uma grande competição continental na próxima temporada.

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