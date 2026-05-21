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Unai Emery junta-se a José Mourinho e Carlo Ancelotti no seleto clube de treinadores de elite após a conquista da Liga Europa com o Aston Villa
Emery alcança mais um marco na Europa
O técnico espanhol consolidou ainda mais sua reputação como um dos grandes especialistas em competições de copas da Europa após conquistar seu quinto título da Liga Europa com o Aston Villa. Segundo a Opta, essa conquista o colocou em pé de igualdade com Giovanni Trapattoni, Mourinho e Ancelotti no ranking de treinadores com mais vitórias em finais de competições europeias de grande porte.
Emery também se tornou o segundo técnico, ao lado de Ancelotti, a conquistar uma grande competição europeia em cinco ocasiões distintas. Após conquistas anteriores na Liga Europa com o Sevilla e o Villarreal, ele trouxe a glória continental para o Villa e pôs fim à longa seca de títulos do clube.
O Villa controlou a final desde o início em Istambul. Youri Tielemans abriu o placar com um voleio antes de Emiliano Buendia ampliar a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo. Morgan Rogers marcou o terceiro antes da marca de uma hora, selando uma vitória convincente por 3 a 0.
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"Estou muito grato pela Liga Europa"
Após a partida, Emery destacou sua profunda ligação com as competições europeias e elogiou a atitude de sua equipe ao longo da campanha.
“Sempre sou muito grato pela Europa, por todas as competições, seja a Liga Conferência, a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, mas especialmente pela Liga Europa”, disse Emery aos repórteres. “Lutamos com garra nesta competição e tentamos dar o nosso melhor. Jogamos com muita seriedade este ano.”
Elogios das estrelas do Villa
O capitão do Villa, John McGinn, atribuiu ao técnico a ascensão espetacular do clube desde sua chegada em 2022.
“Com este técnico no comando, tudo é possível”, admitiu McGinn. “Esta noite foi a concretização de tudo o que construímos, a união de todos, e o orgulho que senti ao ver o placar em 3 a 0 a 10 minutos do fim, pensando que éramos campeões europeus, foi algo que nem consigo descrever. É o momento e a noite de maior orgulho da minha carreira até agora.”
O atacante Ollie Watkins também revelou como a calma de Emery antes da final ajudou a acalmar o elenco.
“Normalmente, às vezes nos jogos do campeonato, ele fica um pouco ansioso porque, obviamente, quer que a gente vença, mas hoje ele estava realmente calmo e acho que isso deu o tom para nós, rapazes”, disse Watkins.
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O desafio da Liga dos Campeões aguarda o Villa
O Villa entrará agora na campanha da Liga dos Campeões da próxima temporada aproveitando o ímpeto do sucesso na Liga Europa e as crescentes expectativas em torno do clube. A equipe de Emery já demonstrou que é capaz de competir de forma consistente no mais alto nível da Europa. O desafio agora será manter esse padrão no campeonato nacional, ao mesmo tempo em que concilia as exigências de mais uma grande competição continental na próxima temporada.