O técnico do Aston Villa lançou o desafio para Garnacho e insistiu que o jogador emprestado pelo Chelsea precisa melhorar drasticamente sua ética de trabalho para reconquistar espaço no time titular. O internacional argentino, que se mudou para as Midlands Ocidentais por empréstimo de uma temporada vindo de Stamford Bridge, teve um início frustrante em sua passagem pelo Villa Park. Apesar da empolgação em torno de sua chegada, o jogador de 22 anos se limitou até agora a apenas três entradas saindo do banco, participando das derrotas para Brighton e Arsenal, além de um empate sem gols contra o Hull City.

Emery não mediu palavras ao falar sobre a situação atual do ex-jogador do Manchester United dentro do elenco, deixando claro que só a reputação não será suficiente para lhe garantir um lugar em campo. "[Ele precisa] continuar trabalhando. Trabalhar, trabalhar, treinar, trabalhar", afirmou Emery. "Quando puder ter minutos para jogar, tente jogar bem. Ele está evoluindo, mas temos jogadores à frente dele agora. Garnacho está um pouco atrás, por causa de algumas circunstâncias que tivemos na pré-temporada. É hora de ter paciência pelo tempo de que ele precisa."