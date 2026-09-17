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Unai Emery faz duro alerta ao emprestado pelo Chelsea Alejandro Garnacho, que fica atrás de adolescentes no Aston Villa
Emery cobra mais de Garnacho após início lento
O técnico do Aston Villa lançou o desafio para Garnacho e insistiu que o jogador emprestado pelo Chelsea precisa melhorar drasticamente sua ética de trabalho para reconquistar espaço no time titular. O internacional argentino, que se mudou para as Midlands Ocidentais por empréstimo de uma temporada vindo de Stamford Bridge, teve um início frustrante em sua passagem pelo Villa Park. Apesar da empolgação em torno de sua chegada, o jogador de 22 anos se limitou até agora a apenas três entradas saindo do banco, participando das derrotas para Brighton e Arsenal, além de um empate sem gols contra o Hull City.
Emery não mediu palavras ao falar sobre a situação atual do ex-jogador do Manchester United dentro do elenco, deixando claro que só a reputação não será suficiente para lhe garantir um lugar em campo. "[Ele precisa] continuar trabalhando. Trabalhar, trabalhar, treinar, trabalhar", afirmou Emery. "Quando puder ter minutos para jogar, tente jogar bem. Ele está evoluindo, mas temos jogadores à frente dele agora. Garnacho está um pouco atrás, por causa de algumas circunstâncias que tivemos na pré-temporada. É hora de ter paciência pelo tempo de que ele precisa."
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Joias adolescentes ultrapassam jogador emprestado pelo Chelsea na ordem de preferência
Talvez o mais preocupante para Garnacho seja o fato de Emery ter destacado especificamente vários prospectos da base e jovens contratações que o ultrapassaram na hierarquia atual. O técnico do Villa citou os adolescentes George Hemmings e Ibrahim Mbaye, junto do brasileiro Alysson, de 20 anos, contratado no verão, como os jogadores que atualmente têm sua atenção. Essa admissão pública serve como um duro aviso ao argentino, que era esperado como um ponto focal do ataque do Villa nesta temporada.
Emery elogiou bastante os jovens que cresceram na ausência de Garnacho, destacando a adaptação deles às suas exigências táticas. "George está jogando de forma fantástica. Alysson também está entendendo bem as coisas e está nos dando coisas que eu quero. Mbaye também respondeu bem. Queremos um time competitivo e jogadores para competir no estilo que temos", explicou o treinador.
Título na copa dá impulso muito necessário ao Aston Villa
A vitória sobre o Coventry City foi um passo vital à frente para um Aston Villa que tem lutado por consistência nos estágios iniciais da campanha da Premier League. Após um verão de mudanças significativas no elenco, a equipe havia somado apenas um ponto em seus quatro primeiros jogos da liga, o que colocou pressão precoce sobre o projeto. No entanto, a vitória na Copa da Liga, garantida por dois gols de Tammy Abraham e um de Ross Barkley, devolveu um pouco de confiança ao grupo.
"Agora estamos competindo, tentando seguir na direção dos nossos objetivos. Um desses objetivos é tentar nos sentir confortáveis e ganhar confiança com os jogadores que chegaram. Acho que hoje é uma partida importante e, claro, os dois gols marcados por Tammy [Abraham] estão nos dando confiança. Então hoje demos um passo à frente na tentativa de alcançar isso. Claro que vamos precisar de tempo com esses jogadores para melhorar", disse.
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Atualizações sobre lesões antes do duelo contra o Tottenham
Enquanto o Villa se prepara para um confronto complicado contra o Tottenham Hotspur neste sábado, Emery está apreensivo com a condição física do meio-campista-chave Joao Gomes. O brasileiro ficou fora da vitória na copa sobre o Coventry, e sua ausência foi sentida no meio-campo apesar do triunfo. Emery confirmou que o departamento médico vai monitorar o jogador de perto nas próximas 48 horas para determinar se ele poderá participar da partida do fim de semana.
"Ele precisa de alguns dias para voltar. Vamos testá-lo amanhã e na sexta-feira. Caso corra bem, ele poderá estar disponível para sábado", observou Emery.
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