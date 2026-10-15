Apesar de ter ido para o intervalo vencendo por 3 a 0, com um gol do aniversariante Manzambi e dois de Jackson, que foi preciso nas finalizações, o Villa contou com a sorte em alguns momentos: Zion Suzuki defendeu uma finalização de Vedat Muriqi, e Oguz Aydin acertou o travessão.

Ao avaliar o desempenho irregular de sua equipe após um início de campanha turbulento, Emery disse: "Estamos muito felizes com a primeira vitória em casa. Mas não fiquei tão satisfeito com a forma como jogamos no primeiro tempo. Eles não marcaram, mas Zion [Suzuki] jogou muito bem, e eles acertaram o travessão.

"Queríamos controlar melhor a partida. No segundo tempo, planejamos corrigir o que não fizemos bem no primeiro, e acho que conseguimos. Depois, tentamos contê-los e marcamos mais três gols. Não acho que eles merecessem perder por 6 a 0, mas, para nós, é importante conquistar a primeira vitória em casa, além de administrar a utilização dos diferentes jogadores e avançar na nossa evolução."

Ao avaliar como os reforços contratados no verão estão se entrosando e falar sobre a busca pela classificação direta, Emery acrescentou: "Precisamos explorar os diferentes aspectos da nossa capacidade. Às vezes, podemos marcar em jogadas de bola parada. Às vezes, podemos marcar em transições após a pressão alta. Às vezes, vamos marcar bons gols em transições. Acho que fizemos gols de diferentes maneiras hoje, e isso me dá confiança.

"Eu já estava confiante antes de hoje, mas ainda há muito trabalho a fazer. Nossa estrutura é sólida, mas precisamos de mais tempo. Estamos melhorando gradualmente, encontrando aos poucos o equilíbrio de que precisamos, e hoje demos um passo muito importante. Esses três pontos na tabela são importantes para nós, e temos ambição. Queremos ser protagonistas na Champions League."