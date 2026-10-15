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Unai Emery desafia o Aston Villa a se tornar protagonista da Champions League após goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce e celebra “um passo muito grande à frente”
Técnico espanhol traça metas ambiciosas
Emery desafiou o Villa a se tornar um dos principais protagonistas da Champions League desta temporada depois de conduzir o clube à maior vitória de sua história em competições europeias. Dois gols de Nicolas Jackson e dois de Ross Barkley, além dos gols de Johan Manzambi e Tammy Abraham, selaram uma impiedosa goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce na presença do príncipe de Gales, no Villa Park. A aguardada primeira vitória em casa na temporada também frustrou o retorno do ex-atacante do Manchester United Mason Greenwood ao futebol inglês, em sua primeira atuação no país desde janeiro de 2022.
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Técnico exige maior controle tático
Apesar de ter ido para o intervalo vencendo por 3 a 0, com um gol do aniversariante Manzambi e dois de Jackson, que foi preciso nas finalizações, o Villa contou com a sorte em alguns momentos: Zion Suzuki defendeu uma finalização de Vedat Muriqi, e Oguz Aydin acertou o travessão.
Ao avaliar o desempenho irregular de sua equipe após um início de campanha turbulento, Emery disse: "Estamos muito felizes com a primeira vitória em casa. Mas não fiquei tão satisfeito com a forma como jogamos no primeiro tempo. Eles não marcaram, mas Zion [Suzuki] jogou muito bem, e eles acertaram o travessão.
"Queríamos controlar melhor a partida. No segundo tempo, planejamos corrigir o que não fizemos bem no primeiro, e acho que conseguimos. Depois, tentamos contê-los e marcamos mais três gols. Não acho que eles merecessem perder por 6 a 0, mas, para nós, é importante conquistar a primeira vitória em casa, além de administrar a utilização dos diferentes jogadores e avançar na nossa evolução."
Ao avaliar como os reforços contratados no verão estão se entrosando e falar sobre a busca pela classificação direta, Emery acrescentou: "Precisamos explorar os diferentes aspectos da nossa capacidade. Às vezes, podemos marcar em jogadas de bola parada. Às vezes, podemos marcar em transições após a pressão alta. Às vezes, vamos marcar bons gols em transições. Acho que fizemos gols de diferentes maneiras hoje, e isso me dá confiança.
"Eu já estava confiante antes de hoje, mas ainda há muito trabalho a fazer. Nossa estrutura é sólida, mas precisamos de mais tempo. Estamos melhorando gradualmente, encontrando aos poucos o equilíbrio de que precisamos, e hoje demos um passo muito importante. Esses três pontos na tabela são importantes para nós, e temos ambição. Queremos ser protagonistas na Champions League."
Estrelas do ataque desfrutam de noite memorável
Jackson queria cobrar o pênalti aos 68 minutos para completar seu hat-trick, depois que Manzambi foi derrubado por Ismail Yuksek, mas Emery deixou claro que Barkley sempre havia sido o cobrador designado. O meio-campista converteu com tranquilidade e marcou seu segundo gol quatro minutos depois, em um chute que desviou antes de passar pelo goleiro Ederson.
Sem demonstrar frustração por não ter completado o hat-trick e elogiando os companheiros de ataque, Jackson disse à TNT Sports: “O mais importante é que vencemos. Espero conseguir o hat-trick na próxima vez.
“Ele [Manzambi] é um grande jogador. Estou muito feliz por jogarmos juntos. Espero que marquemos muitos outros gols juntos.
“Ele [Ibrahim Mbaye] é um jogador incrível. Jogamos juntos na seleção [de Senegal]. Espero que ele tenha mais tempo para jogar. É muito rápido. É bom tê-lo conosco.”
Ao comemorar um marco dos sonhos no dia de seu aniversário de 21 anos, diante da família, Manzambi disse: “Hoje foi muito bom. Marcamos seis gols e não sofremos nenhum. Isso é muito bom. Para os torcedores, é incrível. Estou muito feliz. Meu primeiro jogo na Champions League e meu primeiro gol, no meu aniversário. Minha família está aqui. Isso é muito bom para mim. Um time incrível. Torcedores incríveis. Estou muito feliz por jogar aqui.”
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Calendário favorável aumenta as esperanças de classificação
A pontuação máxima nos dois primeiros jogos deixa o Villa confortavelmente perto do topo da tabela da Champions League. Os comandados de Emery estão em boa posição para manter o aproveitamento de 100% na Europa quando receberem o Viking, da Noruega, na próxima semana, enquanto o clube da região de Midlands espera que esta atuação contundente em casa possa revitalizar seu desempenho nas competições nacionais e dar início a uma subida constante na classificação ao longo da temporada 2026-27.
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