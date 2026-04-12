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Unai Emery dá notícias sobre a lesão de Emi Martinez após o goleiro do Aston Villa ter desistido da partida contra o Nottingham Forest durante o aquecimento
Martinez sofre recuo na lesão na panturrilha
O jogador da seleção argentina vem enfrentando um problema recorrente na panturrilha ao longo da temporada, e a lesão se agravou novamente durante o aquecimento em Nottingham. A apenas 20 minutos do início da partida, Martínez informou à comissão técnica que não poderia jogar, marcando a terceira vez nesta temporada em que ele desistiu de uma partida nos momentos finais da preparação.
Ao explicar a situação após o empate em 1 a 1 com o Forest, Emery confirmou a natureza do desconforto que deixou seu goleiro titular fora de campo. “Ele nos disse, ainda durante o aquecimento, que não estava se sentindo bem na panturrilha”, revelou o técnico do Villa. “Ele estava sentindo dor. E, claro, o mais importante é como Marco reagiu a essa situação. É realmente fantástico.”
- AFP
Emery elogia o goleiro Bizot
Embora a saída de Martinez tenha sido um duro golpe para a equipe que busca uma vaga na Liga dos Campeões, o goleiro reserva Bizot, de 35 anos, recebeu muitos elogios por sua atuação profissional.
O goleiro veterano, que chegou do Brest no verão passado, foi fundamental para garantir um ponto para os visitantes, fazendo defesas cruciais contra Neco Williams e Morgan Gibbs-White.
Emery foi efusivo em sua admiração pela forma como Bizot lidou com a pressão no final da partida, afirmando: “Marco é realmente fantástico. É claro que ele (Martinez) precisa entender sua dor, e nas circunstâncias logo antes da partida, ele estava com dificuldades. E nessa situação, é ‘tudo bem, troca e outro jogador’ e agora veja como ele jogou hoje.”
Um tema recorrente
Esta última desistência vem somar-se a uma lista crescente de preocupações quanto à disponibilidade de Martinez nesta temporada. O goleiro já havia sido forçado a desistir das vitórias contra o Feyenoord e o Brighton em circunstâncias semelhantes, após sentir dores durante o aquecimento. Ele também teve que ser substituído no intervalo durante o empate sem gols com o Crystal Palace, em janeiro.
Apesar da frequência dessas mudanças de última hora, Emery continua focado na capacidade de adaptação do elenco, em vez de se preocupar com a condição física de seu goleiro estrela. Quando questionado se ainda poderia contar plenamente com o jogador de 31 anos, dados esses problemas persistentes na panturrilha, o técnico espanhol manteve-se pragmático, respondendo: “Minha única decisão, ou meu único foco em relação a tudo o que aconteceu, é tentar ter uma boa resposta.”
- AFP
A campanha do Villa na Liga dos Campeões continua
Apesar do contratempo na baliza, o Aston Villa conseguiu sair do City Ground com um ponto, continuando sua busca por um lugar entre os quatro primeiros.
Ainda não se sabe se Martinez estará apto para os próximos jogos, mas o desempenho de Bizot pelo menos trouxe algum alívio aos torcedores do Villa. Por enquanto, a equipe médica acompanhará de perto a lesão na panturrilha do argentino para garantir que ele possa retornar aos gramados sem complicações, à medida que a disputa pela Liga dos Campeões se intensifica.