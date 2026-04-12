Unai Emery dá notícias sobre a lesão de Emi Martinez após o goleiro do Aston Villa ter desistido da partida contra o Nottingham Forest durante o aquecimento

O jogador da seleção argentina vem enfrentando um problema recorrente na panturrilha ao longo da temporada, e a lesão se agravou novamente durante o aquecimento em Nottingham. A apenas 20 minutos do início da partida, Martínez informou à comissão técnica que não poderia jogar, marcando a terceira vez nesta temporada em que ele desistiu de uma partida nos momentos finais da preparação.

Ao explicar a situação após o empate em 1 a 1 com o Forest, Emery confirmou a natureza do desconforto que deixou seu goleiro titular fora de campo. “Ele nos disse, ainda durante o aquecimento, que não estava se sentindo bem na panturrilha”, revelou o técnico do Villa. “Ele estava sentindo dor. E, claro, o mais importante é como Marco reagiu a essa situação. É realmente fantástico.”