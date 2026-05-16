Unai Emery considera Pep Guardiola “o maior gênio” e elogia Mikel Arteta, enquanto o técnico do Aston Villa afirma que “aprende” com seus colegas do Manchester City e do Arsenal

Apesar de sua crescente reputação como um dos estrategistas mais meticulosos do futebol mundial, Emery continua sendo um humilde estudioso do esporte. Depois de levar o Aston Villa às vagas da Liga dos Campeões — garantidas de forma emocionante com uma vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool — e a uma final europeia, o ex-técnico do Arsenal reservou um momento para refletir sobre os colegas que continuam a estabelecer o padrão de excelência no banco de reservas.

Ao falar sobre a atual safra de treinadores de elite, Emery destacou o técnico do Manchester City com os maiores elogios possíveis. “Pep já é uma lenda e, na minha opinião, o maior gênio do mundo do treinamento, considerando tudo o que ele demonstrou ao longo de sua carreira e continua a demonstrar”, disse Emery aoMarca. “O nível é incrivelmente alto. O nível de Luis Enrique é inacreditável, especialmente considerando a dificuldade de comandar o Paris Saint-Germain; ele está fazendo um trabalho extraordinário.”