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GFX Unai Emery Pep Guardiola Mikel ArtetaGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Unai Emery considera Pep Guardiola “o maior gênio” e elogia Mikel Arteta, enquanto o técnico do Aston Villa afirma que “aprende” com seus colegas do Manchester City e do Arsenal

U. Emery
P. Guardiola
Luis Enrique
M. Arteta
Manchester City
PSG
Arsenal
Campeonato Francês
Premier League
Freiburg x Aston Villa
Aston Villa
Liga Europa

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, elogiou Pep Guardiola, treinador do Manchester City, como o “maior” gênio do futebol. O espanhol também elogiou o trabalho de Mikel Arteta, do Arsenal, e de Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, ao refletir sobre o alto nível de treinamento atualmente em evidência nas principais ligas da Europa.

  • A genialidade de Pep Guardiola

    Apesar de sua crescente reputação como um dos estrategistas mais meticulosos do futebol mundial, Emery continua sendo um humilde estudioso do esporte. Depois de levar o Aston Villa às vagas da Liga dos Campeões — garantidas de forma emocionante com uma vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool — e a uma final europeia, o ex-técnico do Arsenal reservou um momento para refletir sobre os colegas que continuam a estabelecer o padrão de excelência no banco de reservas.

    Ao falar sobre a atual safra de treinadores de elite, Emery destacou o técnico do Manchester City com os maiores elogios possíveis. “Pep já é uma lenda e, na minha opinião, o maior gênio do mundo do treinamento, considerando tudo o que ele demonstrou ao longo de sua carreira e continua a demonstrar”, disse Emery aoMarca. “O nível é incrivelmente alto. O nível de Luis Enrique é inacreditável, especialmente considerando a dificuldade de comandar o Paris Saint-Germain; ele está fazendo um trabalho extraordinário.”

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  • Aston Villa v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aprendendo com os melhores da Premier League

    A rivalidade no topo da Premier League tem obrigado todos os treinadores a se adaptarem ou a ficarem para trás. Para Emery, que assumiu o comando do Aston Villa em 2022, observar a evolução tática de Arteta em seu antigo clube, o Arsenal, proporcionou um vasto conhecimento. Ele destacou a rápida ascensão do técnico dos Gunners como uma figura-chave no cenário atual do treinamento, com a equipe de Arteta atualmente liderando a tabela da Premier League a apenas duas rodadas do fim, aproximando-se de seu primeiro título do campeonato desde 2004.

    Emery admitiu que está constantemente observando seus rivais para aprimorar seus próprios métodos no Villa Park. “Depois, há a ascensão de Arteta nos últimos anos, tanto em termos de competitividade quanto de conhecimento. Aprendo muito com os três. Iraola também está tendo temporadas excelentes. E temos que mencionar Iñigo Pérez, que vai disputar a final da [Conference League] com o Rayo. Isso é excepcional. Sua experiência e espírito competitivo são certamente evidentes”, acrescentou.

  • Uma relação especial com a Europa

    O nome de Emery tornou-se sinônimo de sucesso continental, especialmente na Liga Europa, onde conquistou o troféu quatro vezes. Enquanto prepara o Aston Villa para mais uma final europeia contra o Freiburg, ele refletiu sobre como suas experiências com o Valência, o Sevilha, o Arsenal e o Villarreal moldaram sua identidade como treinador.

    “A Europa significa muito para mim. Em primeiro lugar, por gratidão ao futebol europeu e, acima de tudo, aos clubes pelos quais tive a oportunidade de competir”, explicou Emery. “Com o Valência, comecei na Copa da UEFA, onde chegamos a duas quartas de final e uma semifinal. No Sevilha, compreendi o que a Liga Europa representava para o clube e para os torcedores. Eles incutiram esse espírito competitivo em mim, e conquistamos o título três vezes.”

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Recuperando o prestígio do Aston Villa

    A trajetória com o Villa tem sido uma ascensão meteórica, passando da Liga de Conferências à classificação para a principal competição europeia. Para Emery, o objetivo não é apenas conquistar títulos, mas devolver ao histórico clube de Birmingham o lugar que lhe é de direito entre os grandes nomes do continente.

    “É mais um passo em nosso crescimento. Passamos de jogar na Conference League para a Liga dos Campeões, onde chegamos às quartas de final contra o PSG, e agora estamos na final da Liga Europa”, disse Emery. “Tudo isso é consequência da jornada que percorremos. Para o Aston Villa, isso significa muito. É prestígio, é reposicionar o clube na Europa, lembrar a todos que este clube já ganhou uma Copa da Europa há décadas e restabelecê-lo como uma grande marca europeia.”

Liga Europa
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