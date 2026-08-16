O caminho para o Villa contratar Suzuki só se abriu após um colapso dramático nas conversas com o PSG. Acreditava-se que os campeões europeus haviam garantido a contratação do goleiro no início desta semana, chegando até a organizar um voo privado para seus exames médicos. No entanto, o acordo melou na última hora porque os agentes de Suzuki teriam aumentado suas exigências em relação às taxas de comissão.

A chegada de Suzuki acontece depois de sua cotação disparar após uma campanha de destaque na Copa do Mundo com o Japão. Sua qualidade na saída de bola fez dele um alvo prioritário de vários clubes de elite, mas a persistência do Villa deu resultado. O goleiro nascido nos Estados Unidos, que não sofreu gols em seis partidas de 22 jogos pelo Parma na última temporada, agora deve se tornar uma peça central do novo projeto sob o comando de Emery no Villa Park.



