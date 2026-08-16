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Unai Emery atravessa negociação do PSG! Aston Villa acerta acordo de £ 30 milhões por Zion Suzuki enquanto saída de Emiliano Martinez se aproxima
Villa fecha acordo por Suzuki
O Aston Villa deu uma grande demonstração de ambição ao fechar um acordo de cinco anos pelo goleiro Suzuki, de Parma, segundo o The Athletic. O Villa agiu rapidamente para garantir a assinatura do jogador de 23 anos após um verão de intensa especulação que o ligava a alguns dos maiores clubes da Europa. Segundo relatos, o Villa se aproveitou de uma interrupção nas negociações entre o jogador e o gigante francês Paris Saint-Germain para contratar o muito bem avaliado internacional japonês.
O pacote financeiro do acordo é substancial, refletindo o status crescente de Suzuki no futebol mundial. Entende-se que o Villa pagará inicialmente € 30 milhões (£ 25,6 milhões), além de bônus futuros que podem fazer a taxa total subir para a marca de € 35 milhões (£ 30 milhões).
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Acordo do PSG desmorona na última hora
O caminho para o Villa contratar Suzuki só se abriu após um colapso dramático nas conversas com o PSG. Acreditava-se que os campeões europeus haviam garantido a contratação do goleiro no início desta semana, chegando até a organizar um voo privado para seus exames médicos. No entanto, o acordo melou na última hora porque os agentes de Suzuki teriam aumentado suas exigências em relação às taxas de comissão.
A chegada de Suzuki acontece depois de sua cotação disparar após uma campanha de destaque na Copa do Mundo com o Japão. Sua qualidade na saída de bola fez dele um alvo prioritário de vários clubes de elite, mas a persistência do Villa deu resultado. O goleiro nascido nos Estados Unidos, que não sofreu gols em seis partidas de 22 jogos pelo Parma na última temporada, agora deve se tornar uma peça central do novo projeto sob o comando de Emery no Villa Park.
Saída de Martinez é iminente?
A chegada de Suzuki quase certamente sinaliza o fim da histórica passagem de Emiliano Martinez por Birmingham. O argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022, tem sido alvo de forte interesse da Juventus, que recentemente voltou com uma nova oferta. O gigante italiano apresentou uma proposta de £8,5 milhões, composta por uma taxa fixa de £6 milhões e mais £2,5 milhões em bônus, de acordo com a Sky Sports.
Embora o Villa anteriormente insistisse que seu camisa 1 não estava à venda, o cenário claramente mudou. O clube agora está preparado para viabilizar a transferência, embora, segundo informações, esteja pedindo uma taxa fixa de £8,5 milhões sem extras.
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Fim de uma era em Villa Park
Se Martinez realmente sair, deixará para trás um legado notável. Desde que chegou em 2020, ele fez 256 partidas, ajudando o clube a conquistar a Liga Europa na última temporada e se consolidando como um dos favoritos da torcida.
O Villa já vem sendo ativo no mercado, com as chegadas de Johan Manzambi e Joao Gomes, e a contratação de Suzuki representa a mais recente peça do quebra-cabeça. Apesar da derrota apertada para o PSG na Supercopa da UEFA, o clima segue otimista enquanto o clube se prepara para a estreia na Premier League contra o Brighton.
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