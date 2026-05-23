O jogo deste domingo será o 19º entre Emery e Guardiola, considerando as passagens deste último pelo Barcelona e pelo City. Emery não conseguiu garantir os três pontos para sua equipe em nenhum dos primeiros 13 jogos, mas acabou conquistando a vitória com o Villa em 2023. Desde então, o Villa venceu o City mais duas vezes. Esse histórico comum resultou em um vínculo especial entre os treinadores, com Emery expressando seu grande respeito pelo colega do City.

“É um prazer jogar contra o Guardiola. É um prazer, é uma honra enfrentá-lo. Comecei a enfrentá-lo em 2008/09, ele começou a treinar no Barcelona e eu estava começando no Valencia”, disse ele.

“E por quatro anos consecutivos, nós competimos: Barcelona, Valência; foi o melhor momento dele no Barcelona. Era incrível como eles jogavam, o impacto dele era alucinante, e nós sempre terminávamos em terceiro.

“E eu não consegui vencê-lo. O Valência não venceu o Barcelona, o Unai Emery não venceu o Guardiola, e perguntavam-me na coletiva de imprensa: ‘você não consegue vencer o Guardiola’.

“E eu respondia: ‘Se eu mantiver por muito tempo minha posição aqui, enfrentá-lo será realmente fantástico’. E agora, no domingo, vou jogar contra ele.

“É uma honra, um prazer, porque ele é o melhor técnico do mundo. Claramente, ele é uma grande inspiração para outros técnicos. O único gênio é ele, e como competidor, ele está sempre, todos os dias, porque eu consigo me identificar e entender melhor, observando como ele comanda seu time através dos episódios em diferentes plataformas na Amazon, no YouTube ou em qualquer lugar.”

Ele acrescentou: “Eu venci ele aqui depois de muito tempo, venci ele aqui com o Aston Villa, o Manchester City, e sempre a forma como ele me demonstrou enorme respeito é algo que eu aprecio muito.

“Para mim, ele é o melhor treinador, mas também como pessoa, ele é fantástico. Eu o respeito porque acho que ele é humilde. Ele é sempre muito respeitoso comigo, e eu posso observar isso também com outros treinadores, no futebol e até mesmo na vida.”