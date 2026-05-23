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Unai Emery admite que será difícil escolher o melhor time titular do Aston Villa após as comemorações da final da Liga Europa, enquanto o técnico se prepara para o confronto decisivo com Pep Guardiola
Escolher um time titular competitivo após as comemorações
O Villa garantiu seu retorno à principal competição europeia ao derrotar o Freiburg por 3 a 0 na final da Liga Europa, o que provocou comemorações frenéticas por toda Birmingham. No entanto, com uma última partida da Premier League ainda por disputar, Emery está plenamente ciente de que o trabalho ainda não está concluído. O técnico observou uma mudança no foco do elenco após a euforia de garantir a classificação entre os quatro primeiros, o que complicou seu planejamento para a viagem ao Etihad Stadium.
Emery observou que a liberação emocional de ter alcançado o objetivo principal tornou difícil manter o mesmo nível de intensidade nos treinos. O técnico reconheceu a importância da conquista, mas continua cauteloso quanto ao impacto que as comemorações podem ter no desempenho. Ele tem a tarefa de identificar quais jogadores ainda estão mental e fisicamente preparados para competir no mais alto nível após uma campanha tão exaustiva e bem-sucedida.
“Vou tentar levar isso a sério. Vou tentar escalar os 11 melhores jogadores e manter o foco em respeitar a competição, mas não é fácil. Desculpem, mas não é fácil!”, admitiu Emery.
- AFP
Guardiola se despede com confronto decisivo contra Emery
O Villa encerrará a temporada com uma viagem a Manchester para o que será o último jogo de Pep Guardiola no comando dos campeões da Premier League, marcando sua despedida após 10 anos na Inglaterra.
Apesar da atmosfera festiva em torno de sua equipe, Emery está determinado a tornar essa despedida difícil para seu antigo adversário.
“É uma partida fantástica para jogarmos, estando em quarto lugar na liga, talvez possamos terminar em quinto – depende também do nosso jogo e do jogo do Liverpool, mas está nas nossas mãos, e é algo fantástico”, disse ele. “E no domingo, o Manchester City perdeu o campeonato, mas parabéns ao Arsenal. É claro que Guardiola fez uma temporada fantástica, conquistando a FA Cup, e não na Liga dos Campeões nem no campeonato, mas é claro que o campeonato é muito difícil.
“É muito, muito difícil vencer ou conquistar este título na Premier League e derrotar o adversário; eles também são candidatos e favoritos, e o Arsenal e o Manchester City, ambas as equipes, estão fazendo temporadas incríveis no campeonato e, claro, o Arsenal vai disputar a final da Liga dos Campeões.”
Emery elogia o seu rival de longa data
O jogo deste domingo será o 19º entre Emery e Guardiola, considerando as passagens deste último pelo Barcelona e pelo City. Emery não conseguiu garantir os três pontos para sua equipe em nenhum dos primeiros 13 jogos, mas acabou conquistando a vitória com o Villa em 2023. Desde então, o Villa venceu o City mais duas vezes. Esse histórico comum resultou em um vínculo especial entre os treinadores, com Emery expressando seu grande respeito pelo colega do City.
“É um prazer jogar contra o Guardiola. É um prazer, é uma honra enfrentá-lo. Comecei a enfrentá-lo em 2008/09, ele começou a treinar no Barcelona e eu estava começando no Valencia”, disse ele.
“E por quatro anos consecutivos, nós competimos: Barcelona, Valência; foi o melhor momento dele no Barcelona. Era incrível como eles jogavam, o impacto dele era alucinante, e nós sempre terminávamos em terceiro.
“E eu não consegui vencê-lo. O Valência não venceu o Barcelona, o Unai Emery não venceu o Guardiola, e perguntavam-me na coletiva de imprensa: ‘você não consegue vencer o Guardiola’.
“E eu respondia: ‘Se eu mantiver por muito tempo minha posição aqui, enfrentá-lo será realmente fantástico’. E agora, no domingo, vou jogar contra ele.
“É uma honra, um prazer, porque ele é o melhor técnico do mundo. Claramente, ele é uma grande inspiração para outros técnicos. O único gênio é ele, e como competidor, ele está sempre, todos os dias, porque eu consigo me identificar e entender melhor, observando como ele comanda seu time através dos episódios em diferentes plataformas na Amazon, no YouTube ou em qualquer lugar.”
Ele acrescentou: “Eu venci ele aqui depois de muito tempo, venci ele aqui com o Aston Villa, o Manchester City, e sempre a forma como ele me demonstrou enorme respeito é algo que eu aprecio muito.
“Para mim, ele é o melhor treinador, mas também como pessoa, ele é fantástico. Eu o respeito porque acho que ele é humilde. Ele é sempre muito respeitoso comigo, e eu posso observar isso também com outros treinadores, no futebol e até mesmo na vida.”
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Classificação para a Liga dos Campeões garantida por duas vias
O Villa garantiu seu retorno à principal competição europeia após um ano de ausência, tendo alcançado de forma impressionante as quartas de final na temporada 2024-25. Ter conseguido isso tanto pela classificação no campeonato quanto pelo título europeu é uma prova do crescimento do elenco e de sua capacidade de manter o foco em ambas as frentes.
“Estávamos demonstrando nosso desejo e nossa vontade de ser protagonistas nesta competição. Mas a prioridade sempre foi a Premier League, e estávamos disputando ambas as competições — com prioridade na Premier League, mas também, claramente, na Liga Europa, preparando cada jogo com seriedade e competindo como fizemos”, explicou Emery. “Hoje, estamos classificados em duas competições, porque sempre estabelecemos como objetivo garantir vagas na Liga dos Campeões pela Premier League ou pela Liga Europa, e conseguimos isso nas duas competições, o que é realmente fantástico, porque os jogadores também nos acompanharam, abraçando essa mensagem com força no vestiário.”