O debate em torno do desgaste dos jogadores atingiu um novo nível nesta semana, após uma onda de desistências de nomes de peso das seleções. Molango, diretor-executivo da PFA, usou o caso de Palmer, do Chelsea, para destacar o que descreve como um ambiente insustentável de "sobrevivência do mais apto".

Palmer foi um dos cinco jogadores de destaque da Inglaterra que optaram por ficar fora da convocação mais recente de Thomas Tuchel. O chefe da PFA manifestou profunda preocupação com o fato de os jogadores agora estarem sendo forçados a escolher entre a saúde física de longo prazo e o orgulho de representar seu país, sugerindo que o enorme volume de partidas levou a elite do futebol a um precipício perigoso em que a biologia não pode mais ser ignorada.