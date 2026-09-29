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'Uma vítima do calendário': Cole Palmer é apontado enquanto chefe da PFA detona sistema "doentio" do futebol por exigir demais dos jogadores
O ponto de ruptura dos atletas de elite
O debate em torno do desgaste dos jogadores atingiu um novo nível nesta semana, após uma onda de desistências de nomes de peso das seleções. Molango, diretor-executivo da PFA, usou o caso de Palmer, do Chelsea, para destacar o que descreve como um ambiente insustentável de "sobrevivência do mais apto".
Palmer foi um dos cinco jogadores de destaque da Inglaterra que optaram por ficar fora da convocação mais recente de Thomas Tuchel. O chefe da PFA manifestou profunda preocupação com o fato de os jogadores agora estarem sendo forçados a escolher entre a saúde física de longo prazo e o orgulho de representar seu país, sugerindo que o enorme volume de partidas levou a elite do futebol a um precipício perigoso em que a biologia não pode mais ser ignorada.
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Molango culpa o calendário do futebol
A frustração de Molango ficou evidente ao discursar na cúpula de desempenho da Fifpro, em Londres, onde ele questionou a integridade fundamental de uma indústria que vê suas maiores estrelas incapazes de cumprir suas obrigações internacionais. "Quando a Inglaterra vê cinco jogadores que precisam ser cortados quando o momento de maior orgulho para um jogador é ser convocado para a seleção nacional, você simplesmente se pergunta: o que há de errado com a indústria?", disse Molango.
Ele também enfatizou a carga específica sobre os jovens talentos, observando que "Você vê pessoas como Palmer, alguém que teria jogado quatro verões consecutivos seguidos se tivesse ido para a Copa do Mundo, e se pergunta por que ele está fora? Ele está fora porque é vítima do calendário e isso é algo que absolutamente precisa fazer soar o alarme."
Tuchel e o atrito sobre o gerenciamento de carga
A decisão de Palmer de se retirar por motivos de "gestão de carga" não foi recebida com simpatia universal, provocando uma divisão clara entre as expectativas dos técnicos e a defesa do bem-estar dos jogadores. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que busca integrar jogadores-chave ao seu novo esquema tático, demonstrou irritação com a situação. Em uma resposta firme à ausência do jogador, Tuchel disse que o atacante "perde oportunidades demais" para se firmar no grupo da Inglaterra.
Respondendo diretamente às críticas dirigidas àqueles que se retiram, Molango destacou que o desgaste físico é uma questão de ciência, e não de vontade. "Eles adoram jogar pela Inglaterra. Eles adoram jogar pela seleção nacional. Mas, infelizmente, seu corpo impõe um limite. Você não pode enganar a biologia", afirmou.
O argumento segue sendo que, se a indústria continuar ignorando esses sinais de alerta, a qualidade do produto inevitavelmente vai sofrer. "É esse realmente o futebol que queremos?", perguntou Molango. "É o futebol em que as pessoas que nos fazem sonhar simplesmente não conseguem atuar? Para mim, isso é muito preocupante."
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Um apelo por uma reformulação regulatória
Para combater o esgotamento enfrentado por jogadores de alto nível, Molango propôs mudanças significativas no calendário anual, incluindo uma pausa obrigatória de três semanas no verão, seguida por um período de três semanas de recondicionamento.
"O que vimos nos últimos anos é um sistema doente, enfermo, porque no fim gira em torno da obtenção de votos e da consolidação de poder", afirmou Molango, sugerindo que interesses políticos nos órgãos que governam o futebol estão tendo prioridade sobre a saúde dos atletas que geram a receita.
Sem um acordo coletivo para proteger esse tempo de recuperação, o sindicato alerta que o ciclo de esgotamento só vai piorar à medida que novas competições de clubes e seleções forem acrescentadas ao calendário.
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