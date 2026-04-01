Uma vergonha para o futebol... Donnarumma é alvo de críticas após o fracasso da Itália

Donnarumma teve um desempenho excelente durante toda a partida e defendeu várias bolas difíceis, mas antes da Itália ser eliminada da Copa do Mundo, a disputa de pênaltis foi marcada por cenas curiosas entre os dois goleiros.

Donnarumma estava na linha brincando com a folha do goleiro da Bósnia e do clube St. Pauli, Nikola Vasić, no momento em que Pio Esposito, o primeiro a cobrar o pênalti pela Itália, avançou para a marca do pênalti e chutou a bola bem acima da trave.

Essa folha de referência, na qual estavam registrados os nomes de todos os atacantes italianos e seus ângulos preferidos, ficou visivelmente danificada depois disso. É claro que Donnarumma tentou rasgá-la, mas as luvas do goleiro aparentemente estavam no caminho.

O comentarista da DAZN, Mario Riker, percebeu imediatamente a manobra do goleiro de 27 anos. Ele comentou durante a transmissão ao vivo: “Donnarumma rasgou a folha agora? Acho que ele mesmo deu uma olhada nela”.

Enquanto isso, quando Vasili percebeu o que havia acontecido com seu papel, perdeu a cabeça e correu para confrontar o adversário. O árbitro francês Clément Turpin foi obrigado a intervir e mostrou um cartão amarelo ao goleiro do St. Pauli por causa de sua reclamação.

Mas Donaruma, que já havia recebido um cartão amarelo anteriormente durante a partida, saiu impune.

“Esse homem é uma vergonha para o futebol: a atitude sem precedentes e injusta de Donnarumma durante os pênaltis!” Esse foi o comentário do SportsSport, o maior portal esportivo da Bósnia e Herzegovina.