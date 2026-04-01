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Donnarumma, VasiljImago Images / Anadolu Agency

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Uma vergonha para o futebol... Donnarumma é alvo de críticas após o fracasso da Itália

Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
G. Donnarumma
N. Vasilj

Um comportamento estranho do goleiro do Manchester City

Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City e da seleção italiana, foi alvo de muitas críticas após seu comportamento durante a disputa de pênaltis contra a Bósnia e Herzegovina na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção italiana voltou a falhar em quebrar a maldição da qualificação para a Copa do Mundo, após a derrota em casa da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (4 a 1), após o empate (1 a 1) na partida disputada na noite de ontem, terça-feira, na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Com isso, a seleção italiana fica de fora das últimas três edições da Copa do Mundo, após 2018 e 2022, e a Azzurra terá que esperar mais quatro anos para voltar à Copa do Mundo, enquanto a seleção da Bósnia se classificou pela segunda vez em sua história.


  • Uma atitude sem precedentes

    Donnarumma teve um desempenho excelente durante toda a partida e defendeu várias bolas difíceis, mas antes da Itália ser eliminada da Copa do Mundo, a disputa de pênaltis foi marcada por cenas curiosas entre os dois goleiros.

    Donnarumma estava na linha brincando com a folha do goleiro da Bósnia e do clube St. Pauli, Nikola Vasić, no momento em que Pio Esposito, o primeiro a cobrar o pênalti pela Itália, avançou para a marca do pênalti e chutou a bola bem acima da trave. 

    Essa folha de referência, na qual estavam registrados os nomes de todos os atacantes italianos e seus ângulos preferidos, ficou visivelmente danificada depois disso. É claro que Donnarumma tentou rasgá-la, mas as luvas do goleiro aparentemente estavam no caminho.

    O comentarista da DAZN, Mario Riker, percebeu imediatamente a manobra do goleiro de 27 anos. Ele comentou durante a transmissão ao vivo: “Donnarumma rasgou a folha agora? Acho que ele mesmo deu uma olhada nela”. 

    Enquanto isso, quando Vasili percebeu o que havia acontecido com seu papel, perdeu a cabeça e correu para confrontar o adversário. O árbitro francês Clément Turpin foi obrigado a intervir e mostrou um cartão amarelo ao goleiro do St. Pauli por causa de sua reclamação. 

    Mas Donaruma, que já havia recebido um cartão amarelo anteriormente durante a partida, saiu impune. 

    “Esse homem é uma vergonha para o futebol: a atitude sem precedentes e injusta de Donnarumma durante os pênaltis!” Esse foi o comentário do SportsSport, o maior portal esportivo da Bósnia e Herzegovina.

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  • Gianluigi Donnarumma Getty

    Donnarumma escapa da expulsão

    Donnarumma esteve perto de receber um cartão vermelho, em mais de uma ocasião. Aos 41 minutos, após Alessandro Bastoni ter recebido um cartão vermelho, Donnarumma se envolveu em um confronto com o jogador adversário Amar Dedić, o que resultou em uma leve pancada na cabeça. 

    No entanto, Donnarumma não recebeu cartão amarelo até os 81 minutos, pouco depois de Haris Tapačović marcar o gol de empate; o motivo exato não ficou claro nas imagens da TV.

    E isso não foi tudo: mesmo após o apito final, Donnarumma continuou no centro das atenções ao entrar em uma discussão com Edin Džeko, que usava uma bandagem no ombro naquele momento.

    A Itália acabou perdendo, e Donnarumma não conseguiu defender nenhum pênalti, enquanto a Azzurri converteu apenas um.

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