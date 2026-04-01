Uma vergonha para o futebol... Donnarumma é alvo de críticas após o fracasso da Itália

Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City e da seleção italiana, foi alvo de muitas críticas após seu comportamento durante a disputa de pênaltis contra a Bósnia e Herzegovina na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.
A seleção italiana voltou a falhar em quebrar a maldição da qualificação para a Copa do Mundo, após a derrota em casa da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (4 a 1), após o empate (1 a 1) na partida disputada na noite de ontem, terça-feira, na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.
Com isso, a seleção italiana fica de fora das últimas três edições da Copa do Mundo, após 2018 e 2022, e a Azzurra terá que esperar mais quatro anos para voltar à Copa do Mundo, enquanto a seleção da Bósnia se classificou pela segunda vez em sua história.