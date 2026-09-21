'Uma vergonha de verdade!' - Gary Neville detona o Manchester United e avisa Michael Carrick para parar de 'defender' estrelas que estão rendendo abaixo do esperado

Falando na co-transmissão da Sky Sports, Neville ficou atônito com a profunda falta de energia demonstrada no oeste de Londres. Ele ficou particularmente frustrado com Carrick rebatendo ativamente as alegações de que seu time foi inteiramente passivo durante a partida.

"Michael tem que parar de defendê-los", disse Neville. "Eu entendo por que ele os está defendendo; ele é leal, quer que seus jogadores joguem por ele e, obviamente, ainda há um longo caminho a percorrer na temporada.

"Michael, claro, está nos dizendo algo diferente do que diz em particular. Isso realmente me preocuparia. As pessoas vão fazer perguntas sobre ele, mas ele sabia disso quando assumiu o cargo. Mas não há pânico nesse sentido, ninguém está pressionando Carrick, mas, se esse tipo de atuação continuar, ele vai se ver em muitos problemas. Eles têm que trabalhar mais do que isso por ele."