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'Uma vergonha de verdade!' - Gary Neville detona o Manchester United e avisa Michael Carrick para parar de 'defender' estrelas que estão rendendo abaixo do esperado
Uma tarde miserável em Craven Cottage
O United evitou por pouco a terceira derrota consecutiva na liga ao arrancar um empate por 1 a 1 com o Fulham em Craven Cottage. O chute desviado de Matheus Cunha no fim garantiu um ponto crucial, anulando um desastroso gol contra no início de Lisandro Martinez.
Apesar do empate tardio, a atuação pouco inspirada gerou duras críticas do ídolo do clube Neville. Ele criticou a grave falta de empenho dos jogadores e pediu ao técnico Carrick que abandone sua recusa inflexível em criticar publicamente o elenco em dificuldade.
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Neville exige o fim das desculpas
Falando na co-transmissão da Sky Sports, Neville ficou atônito com a profunda falta de energia demonstrada no oeste de Londres. Ele ficou particularmente frustrado com Carrick rebatendo ativamente as alegações de que seu time foi inteiramente passivo durante a partida.
"Michael tem que parar de defendê-los", disse Neville. "Eu entendo por que ele os está defendendo; ele é leal, quer que seus jogadores joguem por ele e, obviamente, ainda há um longo caminho a percorrer na temporada.
"Michael, claro, está nos dizendo algo diferente do que diz em particular. Isso realmente me preocuparia. As pessoas vão fazer perguntas sobre ele, mas ele sabia disso quando assumiu o cargo. Mas não há pânico nesse sentido, ninguém está pressionando Carrick, mas, se esse tipo de atuação continuar, ele vai se ver em muitos problemas. Eles têm que trabalhar mais do que isso por ele."
Andando por aí como manequins de treino
A fraca atuação em Fulham veio na sequência de derrotas consecutivas para o Manchester City e de um colapso na Copa da Liga Inglesa diante do Brighton. Neville não se conteve ao avaliar a desastrosa intensidade de trabalho da equipe sem a posse de bola, destacando como os mandantes dominaram a bola com facilidade.
"Nunca vi um time do Man Utd andar tanto sem a posse de bola quanto esse", explicou Neville. "Michael acabou de dizer que não houve nada de errado com a energia do time.
"Os dois times foram iguais. Eu os chamei de manequins. Nunca vi um time do United andar tanto assim. Sem atenção, sem vivacidade. Sem ficar 'na ponta dos pés'. Você deve estar sempre na ponta dos pés.
"Sempre tomo muito cuidado ao dizer isso, mas naqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Man Utd, e de forma geral nos primeiros 60 minutos, foi uma verdadeira desgraça. Não esteve nem perto do nível necessário sem a bola."
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Uma crucial pausa para a data Fifa está por vir
A atual pausa para jogos internacionais chegou no momento perfeito para o Manchester United se reorganizar. Carrick usará essa pausa prolongada para recuperar a condição física de seu elenco antes de voltar à ação na Premier League contra o Tottenham em 10 de outubro.
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