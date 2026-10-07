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'Uma vergonha absoluta!' - Wayne Rooney chama ex-companheiro de ataque do Manchester United de 'pior nos treinos' que ele já viu na carreira
Uma parceria lendária em Old Trafford
Tevez chegou a Manchester em 2007 depois de ajudar o West Ham a evitar o rebaixamento na Premier League. O argentino rapidamente se firmou como um dos favoritos da torcida, encaixando-se perfeitamente no time de Sir Alex Ferguson. Ele se tornou uma peça crucial de um formidável quarteto ofensivo que contava com Rooney, Cristiano Ronaldo e Dimitar Berbatov.
Durante sua passagem de dois anos, Tevez ajudou o Manchester United a conquistar seis títulos, incluindo dois campeonatos consecutivos da liga e a Champions League de 2008. Seu legado acabou sendo complicado por uma controversa transferência para o arquirrival Manchester City.
- Getty Images Sport
"O pior treinador da minha vida"
Falando no podcast Stick to United ao lado de Berbatov, Rooney fez uma avaliação direta dos hábitos de seu ex-companheiro nos bastidores. O ex-capitão da Inglaterra admitiu que as abordagens deles aos treinos eram drasticamente diferentes.
"Éramos todos perfis diferentes de jogadores", explicou Rooney. "Por exemplo, se você olhasse para Tevez no treino, ele era uma absoluta vergonha. Era o pior treinador que eu já vi na minha vida! Mas, como companheiro de equipe ou treinador, nós aceitávamos isso porque ele entrava em campo e colocava toda a sua energia em campo, o que era ótimo."
Rooney também esclareceu a dinâmica entre eles fora de campo. Apesar da barreira do idioma, a dupla encontrava maneiras de se conectar durante os deslocamentos compartilhados, mesmo disputando uma vaga no time titular.
"Havia competição entre todos nós para jogar", acrescentou Rooney. "Berbatov era bastante quieto, Tevez não conseguia realmente falar muito inglês. Foi interessante, na verdade. Eu costumava buscar Tevez na casa dele e, às vezes, íamos para o aeroporto para jogos da Champions League porque era perto, mas de alguma forma conseguíamos ter uma conversa. Foi estranho!
"Eu provavelmente tinha a melhor relação com Cristiano entre aqueles três atacantes em termos de brincadeiras e coisas assim. Mas, quando você está em campo, precisa reconhecer com quem está jogando, quais são os pontos fortes deles e quais são os pontos fracos."
A busca por melhoria constante
Clubes de elite precisam evoluir constantemente para manter a hegemonia, uma filosofia que Ferguson dominava. Rooney destacou que o United nunca se acomodou, usando a contratação de Berbatov em 2008 como um grande exemplo de construir a partir de uma posição de força.
"Onde o United estava naquela época com Sir Alex Ferguson, nós tínhamos acabado de ganhar a Premier League, vencemos a Champions League e então fomos lá e o contratamos [Berbatov] para melhorar o que já tínhamos e o que havíamos conquistado", detalhou Rooney. "É assim que times vencedores continuam sendo vencedores. Estamos vendo isso agora com o Arsenal neste ano, eles ganharam a Premier League e depois vão e contratam jogadores de qualidade para melhorar o que já têm.
"Era esse o momento do United, mas para nós, como jogadores, seria estranho se não fizéssemos isso. Ficaríamos pensando: 'Quem vamos contratar? Por que não estamos contratando ninguém?', porque isso continua te impulsionando. É por isso que jogadores conseguem atuar por tanto tempo naquele nível naquele clube: Ryan Giggs, Paul Scholes... eles viram jogadores chegarem e saírem, e jogadores que supostamente tomariam o lugar deles. Mas isso te dá esse impulso para dizer: 'Agora contratamos Berbatov... temos quatro atacantes inacreditáveis', então você precisava estar no seu melhor."
- BSR Agency
Refletindo sobre uma era de ouro
Tanto Rooney quanto Tevez já penduraram as chuteiras há muito tempo e seguiram para a carreira de treinador após trajetórias brilhantes como jogadores. Embora seus caminhos tenham se separado desde aqueles dias repletos de títulos, histórias da época em que atuaram juntos continuam ressaltando o ambiente impiedoso e de elite que definiu a era Ferguson.
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