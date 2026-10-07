Falando no podcast Stick to United ao lado de Berbatov, Rooney fez uma avaliação direta dos hábitos de seu ex-companheiro nos bastidores. O ex-capitão da Inglaterra admitiu que as abordagens deles aos treinos eram drasticamente diferentes.

"Éramos todos perfis diferentes de jogadores", explicou Rooney. "Por exemplo, se você olhasse para Tevez no treino, ele era uma absoluta vergonha. Era o pior treinador que eu já vi na minha vida! Mas, como companheiro de equipe ou treinador, nós aceitávamos isso porque ele entrava em campo e colocava toda a sua energia em campo, o que era ótimo."

Rooney também esclareceu a dinâmica entre eles fora de campo. Apesar da barreira do idioma, a dupla encontrava maneiras de se conectar durante os deslocamentos compartilhados, mesmo disputando uma vaga no time titular.

"Havia competição entre todos nós para jogar", acrescentou Rooney. "Berbatov era bastante quieto, Tevez não conseguia realmente falar muito inglês. Foi interessante, na verdade. Eu costumava buscar Tevez na casa dele e, às vezes, íamos para o aeroporto para jogos da Champions League porque era perto, mas de alguma forma conseguíamos ter uma conversa. Foi estranho!

"Eu provavelmente tinha a melhor relação com Cristiano entre aqueles três atacantes em termos de brincadeiras e coisas assim. Mas, quando você está em campo, precisa reconhecer com quem está jogando, quais são os pontos fortes deles e quais são os pontos fracos."



