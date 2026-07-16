Getty Images Sport
Traduzido por
“Uma vergonha absoluta” - O Chelsea foi obrigado a excluir uma postagem de Enzo Fernández nas redes sociais durante a derrota da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo
Postagem do Chelsea gera reação negativa dos torcedores
O Chelsea foi alvo de críticas após comemorar o gol de empate de Fernández pela Argentina durante a semifinal da Copa do Mundo desta quarta-feira contra a Inglaterra. O meio-campista marcou o gol de empate enquanto a Argentina se recuperava para garantir uma vitória por 2 a 1, acabando com as esperanças da equipe de Thomas Tuchel de chegar à final.
A publicação do clube rapidamente atraiu críticas dos torcedores, muitos dos quais consideraram insensível comemorar um gol que eliminou a Inglaterra do torneio. Os torcedores argumentaram que a mensagem priorizou a promoção de um jogador individual em detrimento dos sentimentos da torcida local do clube. Posteriormente, o Chelsea excluiu a publicação de seus canais oficiais nas redes sociais. O clube não explicou o motivo da remoção.
- AFP
Torcedores condenam a decisão do Chelsea
A publicação nas redes sociais gerou uma reação negativa imediata, com torcedores questionando o bom senso do clube durante a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo.
Um torcedor escreveu no X: “Um clube inglês postar isso é uma vergonha absoluta, mas, pensando bem, não esperava nada menos desse clube de merda.”
As críticas se espalharam pelas redes sociais, com usuários também brincando que o administrador das redes sociais do clube perderia o emprego após a postagem polêmica.
Fernández se vê no centro de mais uma polêmica
O incidente vem somar-se à controvérsia anterior em torno da carreira internacional de Fernández. Após a conquista da Copa América pela Argentina em 2024, ele se envolveu em um incidente envolvendo cantos ofensivos, o que resultou em um pedido público de desculpas e em procedimentos disciplinares internos no Chelsea.
Apesar desse episódio, Fernández continua sendo uma figura-chave no meio-campo do Chelsea após sua transferência do Benfica em 2023, que bateu o recorde britânico. Sua contribuição decisiva contra a Inglaterra, no entanto, intensificou o escrutínio por parte de setores da opinião pública inglesa.
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a final da Copa do Mundo
Fernández passará agora a concentrar-se na final da Copa do Mundo, onde a Argentina enfrentará a Espanha no domingo, 19 de julho. Ele buscará ajudar seu país a conquistar mais um título mundial.
Fora do futebol internacional, continuam as especulações sobre seu futuro a longo prazo no Chelsea, com o Real Madrid sendo frequentemente associado ao meio-campista. Por enquanto, porém, sua atenção permanece totalmente voltada para a final.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.