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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“Uma vergonha absoluta” - O Chelsea foi obrigado a excluir uma postagem de Enzo Fernández nas redes sociais durante a derrota da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo

E. Fernandez
Chelsea
Argentina
Copa do Mundo
Premier League
Inglaterra x Argentina
Inglaterra

O Chelsea excluiu uma postagem nas redes sociais que comemorava o gol de Enzo Fernández pela Argentina, depois que ela provocou uma reação furiosa dos torcedores durante a derrota da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. O gol de empate do meio-campista ajudou a Argentina a virar o jogo e vencer os Três Leões por 2 a 1, o que gerou críticas generalizadas à mensagem publicada pelo clube na internet.

  • Postagem do Chelsea gera reação negativa dos torcedores

    O Chelsea foi alvo de críticas após comemorar o gol de empate de Fernández pela Argentina durante a semifinal da Copa do Mundo desta quarta-feira contra a Inglaterra. O meio-campista marcou o gol de empate enquanto a Argentina se recuperava para garantir uma vitória por 2 a 1, acabando com as esperanças da equipe de Thomas Tuchel de chegar à final.

    A publicação do clube rapidamente atraiu críticas dos torcedores, muitos dos quais consideraram insensível comemorar um gol que eliminou a Inglaterra do torneio. Os torcedores argumentaram que a mensagem priorizou a promoção de um jogador individual em detrimento dos sentimentos da torcida local do clube. Posteriormente, o Chelsea excluiu a publicação de seus canais oficiais nas redes sociais. O clube não explicou o motivo da remoção.

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    Torcedores condenam a decisão do Chelsea

    A publicação nas redes sociais gerou uma reação negativa imediata, com torcedores questionando o bom senso do clube durante a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo.

    Um torcedor escreveu no X: “Um clube inglês postar isso é uma vergonha absoluta, mas, pensando bem, não esperava nada menos desse clube de merda.”

    As críticas se espalharam pelas redes sociais, com usuários também brincando que o administrador das redes sociais do clube perderia o emprego após a postagem polêmica.



  • Fernández se vê no centro de mais uma polêmica

    O incidente vem somar-se à controvérsia anterior em torno da carreira internacional de Fernández. Após a conquista da Copa América pela Argentina em 2024, ele se envolveu em um incidente envolvendo cantos ofensivos, o que resultou em um pedido público de desculpas e em procedimentos disciplinares internos no Chelsea.

    Apesar desse episódio, Fernández continua sendo uma figura-chave no meio-campo do Chelsea após sua transferência do Benfica em 2023, que bateu o recorde britânico. Sua contribuição decisiva contra a Inglaterra, no entanto, intensificou o escrutínio por parte de setores da opinião pública inglesa.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A atenção se volta para a final da Copa do Mundo

    Fernández passará agora a concentrar-se na final da Copa do Mundo, onde a Argentina enfrentará a Espanha no domingo, 19 de julho. Ele buscará ajudar seu país a conquistar mais um título mundial.

    Fora do futebol internacional, continuam as especulações sobre seu futuro a longo prazo no Chelsea, com o Real Madrid sendo frequentemente associado ao meio-campista. Por enquanto, porém, sua atenção permanece totalmente voltada para a final.