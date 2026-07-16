“Uma vergonha absoluta” - O Chelsea foi obrigado a excluir uma postagem de Enzo Fernández nas redes sociais durante a derrota da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo

O Chelsea foi alvo de críticas após comemorar o gol de empate de Fernández pela Argentina durante a semifinal da Copa do Mundo desta quarta-feira contra a Inglaterra. O meio-campista marcou o gol de empate enquanto a Argentina se recuperava para garantir uma vitória por 2 a 1, acabando com as esperanças da equipe de Thomas Tuchel de chegar à final.

A publicação do clube rapidamente atraiu críticas dos torcedores, muitos dos quais consideraram insensível comemorar um gol que eliminou a Inglaterra do torneio. Os torcedores argumentaram que a mensagem priorizou a promoção de um jogador individual em detrimento dos sentimentos da torcida local do clube. Posteriormente, o Chelsea excluiu a publicação de seus canais oficiais nas redes sociais. O clube não explicou o motivo da remoção.