Falando com a imprensa após o apito final, o novo técnico do Uruguai admitiu que não esperava nada menos do que uma batalha difícil contra um treinador com quem cruzou caminhos nos tempos em que jogava na J.League.

Elogiando a equipe bem treinada de Hajime Moriyasu, Forlan observou: "Jogamos contra uma seleção cujo treinador eu conheço bem; enfrentei-o durante minha passagem pelo Sanfrecce Hiroshima. Ele gosta de combinações, arma muito bem suas equipes, e o tempo que passou no comando da seleção realmente aparece."

Analisando uma partida equilibrada arruinada por um breve desligamento, ele acrescentou: "Foi um jogo muito equilibrado; é realmente uma pena que eles tenham aproveitado aquelas chances nos acréscimos para acabar vencendo a partida."