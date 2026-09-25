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'Uma verdadeira pena': Diego Forlan lamenta falhas defensivas no fim, e Japão marca duas vezes nos acréscimos para estragar estreia do Uruguai
Apagão nos acréscimos arruína estreia
Forlan teve uma estreia cruel no comando de uma seleção, já que sua equipe sofreu uma desanimadora derrota por 3 a 1 em Miyagi. Kuryu Matsuki aproveitou logo no início para colocar os anfitriões em vantagem, mas Maximiliano Araujo respondeu nos acréscimos do primeiro tempo para coroar a reação aguerrida do Uruguai. No entanto, uma desordem defensiva total nos acréscimos permitiu que Kento Shiogai e Ayase Ueda marcassem contra Santiago Mele e garantissem o resultado.
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Forlán elogia o disciplinado sistema japonês
Falando com a imprensa após o apito final, o novo técnico do Uruguai admitiu que não esperava nada menos do que uma batalha difícil contra um treinador com quem cruzou caminhos nos tempos em que jogava na J.League.
Elogiando a equipe bem treinada de Hajime Moriyasu, Forlan observou: "Jogamos contra uma seleção cujo treinador eu conheço bem; enfrentei-o durante minha passagem pelo Sanfrecce Hiroshima. Ele gosta de combinações, arma muito bem suas equipes, e o tempo que passou no comando da seleção realmente aparece."
Analisando uma partida equilibrada arruinada por um breve desligamento, ele acrescentou: "Foi um jogo muito equilibrado; é realmente uma pena que eles tenham aproveitado aquelas chances nos acréscimos para acabar vencendo a partida."
Placar distorce desempenho competitivo em amistoso
Embora assumir o lugar de Bielsa com uma derrota na estreia seja doloroso, o ex-atacante do Manchester United foi categórico ao afirmar que o placar foi extremamente injusto com seus jogadores.
Ao defender seu elenco após a desgastante viagem transpacífica, Forlan disse aos repórteres: "É uma margem bastante ampla, considerando como o jogo se desenrolou. Tivemos várias oportunidades de gol tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Sou muito grato aos jogadores porque eles fizeram um enorme esforço após a exaustiva viagem para chegar aqui. Isso ficou evidente em campo e eles atuaram muito bem, mas, infelizmente, o futebol é assim e o placar não reflete o que o jogo realmente foi. Mas essas são as regras do jogo e é preciso aceitá-las."
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Retorno rápido à espera em Seul
Não há tempo para lamentar qualquer revés, já que o Uruguai terá uma difícil viagem para enfrentar a Coreia do Sul em Seul na segunda-feira, 28 de setembro. Essa segunda parada da turnê testará as reservas físicas do elenco, enquanto a equipe continua a tentar se recuperar de um desgaste significativo com as viagens.
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