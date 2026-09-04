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gabriel jesus - julian alvarezAI - Grok

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Uma vantagem em que supera Álvarez: por que Flick recorreu a Jesús, a antiga arma de Guardiola?

Especiais e Opinião
H. Flick
J. Alvarez
G. Jesus
P. Guardiola
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A nova contratação se encaixa no estilo do técnico alemão: será que dará frutos?

Em uma das transferências mais surpreendentes do último dia da janela de transferências, o Barcelona confirmou a contratação do brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal por 10 milhões de euros como valor inicial da operação, em um contrato que se estende por três anos.

A chegada de Jesus veio para dar ao treinador Hansi Flick um centroavante de ofício a mais, depois de ele ter se visto na necessidade de reforçar essa posição após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres durante o verão.

  • Álvarez era a primeira opção

    Jesus não era o principal alvo do Barcelona, já que o clube catalão havia colocado o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo.

    Mas o apego do Atlético de Madrid a seu jogador e sua recusa em entrar em negociações com o Barcelona obrigaram a diretoria esportiva, liderada por Deco, a buscar alternativas nos últimos dias do mercado.

    E, enquanto Raphinha exercia a função de atacante de forma temporária, com o jovem egípcio Hamza Abdelkarim como outra opção, Flick continuava querendo contratar um centroavante capaz de preencher o vazio deixado pela saída de Lewandowski e Torres.

    O Barcelona buscava um jogador que não precisasse ser titular de forma permanente, mas que pudesse oferecer soluções diferentes diante de equipes que se apoiam no bloco defensivo, dar aos companheiros a chance de descansar, ou participar nos minutos finais quando o time precisasse marcar um gol.

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  • Uma opção antiga voltou à tona

    O nome de Jesus se fez presente nos relatórios dos observadores do Barcelona há mais de uma década, mais especificamente desde o período em que atuou pelo Palmeiras, antes de sua transferência para o Manchester City em 2016. No entanto, o interesse do clube por ele no verão atual surgiu em um contexto diferente.

    No início do verão, o Barcelona montou uma lista ampliada com vários nomes, diante da possibilidade de perder Lewandowski e Torres, sendo Álvarez a primeira opção, além da busca por um atacante capaz de desempenhar um papel diferente dentro do elenco.

    Durante o verão, o Barcelona contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi para reforçar as pontas, com a capacidade de ambos também atuarem de forma mais centralizada quando necessário, enquanto o clube estudava outras opções ofensivas, entre elas Lautaro Martínez e Junior Kroupi.

    Mas a insistência do Atlético de Madrid em recusar a venda de Álvarez ao Barcelona levou Deco a acionar o plano alternativo, sobretudo diante da necessidade de Flick por um novo atacante.

    O Barcelona também estudou a possibilidade de contratar Nicolò Tresoldi, do Club Brugge, mas as elevadas exigências financeiras do clube belga, que chegaram a cerca de 50 milhões de euros segundo relatos da imprensa, aceleraram a movimentação em direção a Jesus.

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    O atacante brasileiro afirmou: "Tudo aconteceu muito rápido. Apenas uma semana antes, recebi uma mensagem informando sobre a possibilidade de o negócio acontecer".

    E acrescentou: "Não me incomoda ser a opção alternativa a Álvarez. Não tenho nenhum problema com isso. Tive a oportunidade de jogar no Barcelona, uma chance que estava diante de mim há 10 anos, e agora a vida me deu essa oportunidade de novo".

  • imago-sport-1082264603.jpgSergio Ros

    Por que Jesus se encaixa no estilo de Flick?

    Flick considera que Jesus reúne as características que se encaixam perfeitamente em seu estilo, especialmente na pressão alta.

    O treinador alemão declarou, após a vitória sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2: "Fiquei um pouco surpreso com a possibilidade de contratá-lo. Eu o admiro muito e gosto do seu estilo de jogar futebol. Ele se encaixa no nosso estilo, e acredito que possa nos ajudar bastante".

    O estilo de Flick se baseia na pressão intensa a partir da linha ofensiva, um dos principais pontos fortes de Jesus ao longo de toda a sua carreira.

    O treinador espanhol Pep Guardiola já havia elogiado as qualidades de Jesus nesse aspecto durante o período em que trabalharam juntos no Manchester City, considerando que o atacante brasileiro é um dos melhores quando o assunto é pressionar e ajudar a equipe a recuperar a bola em zonas avançadas.

    Mikel Arteta, treinador do Arsenal, também elogiou sua capacidade de pressionar os adversários e forçá-los a cometer erros.

    Os números da rede ESPN revelam um aspecto desse papel, já que Jesus teve uma média de 3,64 recuperações de bola a cada 90 minutos ao longo de 84 partidas disputadas na Premier League pelo Arsenal, chegando à marca de 4,06 na última temporada em 14 jogos, após seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado.

    Em contrapartida, Álvarez teve uma média de 2,57 recuperações de bola a cada 90 minutos desde sua transferência para o Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid.

    Já os atacantes do Barcelona na última temporada tiveram números inferiores nesse aspecto, com Lewandowski registrando uma média de 1,68 recuperação de bola a cada 90 minutos no Campeonato Espanhol, contra 1,64 de Ferran Torres.

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  • Os números ofensivos não diferem muito

    A semelhança entre Jesus e Álvarez não se limita ao trabalho defensivo e à marcação sob pressão, já que os números apontam para uma proximidade também na contribuição ofensiva.

    Jesus marcou 21 gols e deu 11 assistências durante seu período com o Arsenal na Premier League, com uma média de 0,63 participação em gols a cada 90 minutos.

    Já Álvarez marcou 25 gols e deu 8 assistências com o Atlético de Madrid, com uma média de 0,67 participação em gols a cada 90 minutos.

    Apesar disso, permanecem pontos de interrogação sobre a condição física e o nível de Jesus à medida que ele se aproxima dos 30 anos, especialmente após os problemas no joelho que sofreu, embora tenha afirmado estar totalmente recuperado.

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  • O sonho do Barcelona com Álvarez chegou ao fim?

    Apesar da chegada de Jesus, o Barcelona não abandonou seu interesse em Álvarez, já que fontes próximas ao clube, segundo a ESPN, indicam que o atacante argentino continuará sendo um alvo para o futuro.

    Uma das fontes afirmou: "Haverá outras janelas de transferências".

    Jesus assinou um contrato de 3 anos com o Barcelona, depois que o acordo inicial se estendia por apenas duas temporadas, em um ajuste ligado à forma de distribuição contábil do custo da negociação.

    Por outro lado, o Barcelona ainda busca a longo prazo um sucessor para Lewandowski, que marcou 120 gols em 4 anos com o clube.

    Deco disse em agosto: "Acredito que as contratações que fizemos nos oferecem soluções para compensar a saída de Torres, mas compensar a de Lewandowski é muito mais difícil. Não é fácil substituir um jogador como ele".

    Álvarez, de 26 anos, sonhava em se transferir para o Barcelona, mas esbarrou na postura do Atlético de Madrid, que se recusa a negociar, diante da extensão de seu contrato até 2030.

    E enquanto o interesse do Barcelona em Álvarez permanece, o clube catalão tem agora a chance de testar Jesus ao longo dos próximos meses. E, se o brasileiro tiver sucesso, ao lado de Raphinha, que marcou 5 gols em suas 3 primeiras partidas como atacante nesta temporada, o Barcelona poderá ter menos necessidade, no futuro, de gastar até 150 milhões de euros para contratar um novo centroavante.

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