O nome de Jesus se fez presente nos relatórios dos observadores do Barcelona há mais de uma década, mais especificamente desde o período em que atuou pelo Palmeiras, antes de sua transferência para o Manchester City em 2016. No entanto, o interesse do clube por ele no verão atual surgiu em um contexto diferente.

No início do verão, o Barcelona montou uma lista ampliada com vários nomes, diante da possibilidade de perder Lewandowski e Torres, sendo Álvarez a primeira opção, além da busca por um atacante capaz de desempenhar um papel diferente dentro do elenco.

Durante o verão, o Barcelona contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi para reforçar as pontas, com a capacidade de ambos também atuarem de forma mais centralizada quando necessário, enquanto o clube estudava outras opções ofensivas, entre elas Lautaro Martínez e Junior Kroupi.

Mas a insistência do Atlético de Madrid em recusar a venda de Álvarez ao Barcelona levou Deco a acionar o plano alternativo, sobretudo diante da necessidade de Flick por um novo atacante.

O Barcelona também estudou a possibilidade de contratar Nicolò Tresoldi, do Club Brugge, mas as elevadas exigências financeiras do clube belga, que chegaram a cerca de 50 milhões de euros segundo relatos da imprensa, aceleraram a movimentação em direção a Jesus.

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O atacante brasileiro afirmou: "Tudo aconteceu muito rápido. Apenas uma semana antes, recebi uma mensagem informando sobre a possibilidade de o negócio acontecer".

E acrescentou: "Não me incomoda ser a opção alternativa a Álvarez. Não tenho nenhum problema com isso. Tive a oportunidade de jogar no Barcelona, uma chance que estava diante de mim há 10 anos, e agora a vida me deu essa oportunidade de novo".