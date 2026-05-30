O jovem jogador, cujo contrato com o FC Bayern vai até 2027, teve um bom desempenho na última temporada em Heidenheim, embora não tenha conseguido evitar o rebaixamento da equipe do técnico Frank Schmidt. Em 34 partidas pelo FCH, ele marcou dois gols e deu cinco assistências, incluindo uma no espetacular empate em 3 a 3 contra o FC Bayern na 32ª rodada.

“Já a pré-temporada com Frank Schmidt me colocou em um nível físico muito bom, de modo que pude explorar ainda melhor minhas qualidades individuais”, disse Ibrahimovic ao Transfermarkt. “Isso tornou meu jogo ainda mais completo. Para mim, era importante desde o início ter bastante tempo de jogo e muitos minutos em campo para me mostrar. Consegui isso e, por isso, acredito que foi um ano muito bom para mim.”