Segundo o Transfermarkt, não está descartado que o jogador de 20 anos possa garantir uma vaga no elenco do FC Bayern na próxima temporada e ter oportunidades de jogar.
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Uma vaga surpreendente no elenco do FC Bayern ou uma transferência? Quatro clubes da Bundesliga estariam de olho em Arijon Ibrahimovic
No entanto, também existe a possibilidade de Ibrahimovic passar mais uma temporada por empréstimo em outro clube ou até mesmo ser vendido.
Não faltam interessados no atacante: o FC Augsburg e o Werder Bremen, assim como o TSG Hoffenheim e o VfB Stuttgart, teriam demonstrado interesse em Ibrahimovic. Da Premier League, o Brighton & Hove Albion, o Crystal Palace e o FC Fulham são considerados potenciais compradores. O PSV Eindhoven, com o qual o FC Bayern mantém bons contatos, teria, segundo o Transfermarkt, manifestado seu interesse por Ibrahimovic.
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Arijon Ibrahimovic tem contrato com o FC Bayern até 2027
O jovem jogador, cujo contrato com o FC Bayern vai até 2027, teve um bom desempenho na última temporada em Heidenheim, embora não tenha conseguido evitar o rebaixamento da equipe do técnico Frank Schmidt. Em 34 partidas pelo FCH, ele marcou dois gols e deu cinco assistências, incluindo uma no espetacular empate em 3 a 3 contra o FC Bayern na 32ª rodada.
“Já a pré-temporada com Frank Schmidt me colocou em um nível físico muito bom, de modo que pude explorar ainda melhor minhas qualidades individuais”, disse Ibrahimovic ao Transfermarkt. “Isso tornou meu jogo ainda mais completo. Para mim, era importante desde o início ter bastante tempo de jogo e muitos minutos em campo para me mostrar. Consegui isso e, por isso, acredito que foi um ano muito bom para mim.”