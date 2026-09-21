'Uma última partida' - Lionel Messi compartilha mensagem emocionante enquanto a Argentina se prepara para sua última aparição

Messi recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem comovente antes de sua última aparição pela Argentina, dizendo simplesmente: "Uma última partida. Uma camisa para a vida toda."

Em um vídeo recém-divulgado, ele aparece trocando uma camisa padrão da seleção por uma camisa especial da Adidas da Argentina com seu nome e o icônico número 10 em dourado, antes de pegar um par de chuteiras brancas. Lionel Scaloni incluiu Messi no elenco para enfrentar Benin em 6 de outubro, no El Monumental, que comporta 84.000 espectadores. A partida serve como uma homenagem oficial a Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção em agosto.