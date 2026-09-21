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'Uma última partida' - Lionel Messi compartilha mensagem emocionante enquanto a Argentina se prepara para sua última aparição
Mensagem emocionante e camisa especial da Adidas
Messi recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem comovente antes de sua última aparição pela Argentina, dizendo simplesmente: "Uma última partida. Uma camisa para a vida toda."
Em um vídeo recém-divulgado, ele aparece trocando uma camisa padrão da seleção por uma camisa especial da Adidas da Argentina com seu nome e o icônico número 10 em dourado, antes de pegar um par de chuteiras brancas. Lionel Scaloni incluiu Messi no elenco para enfrentar Benin em 6 de outubro, no El Monumental, que comporta 84.000 espectadores. A partida serve como uma homenagem oficial a Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção em agosto.
A dolorosa decisão de se aposentar
Ao anunciar sua aposentadoria, Messi deixou uma mensagem emocionante para seus torcedores, explicando a dificuldade de se afastar após uma carreira lendária que inclui 207 jogos, 125 gols e 68 assistências.
Ele afirmou: "Depois do tempo que passou desde a final da (Copa do Mundo), e após pensar cuidadosamente sobre isso, gostaria de anunciar a todos que vou me aposentar de jogar pela seleção nacional. Foi uma decisão dolorosa, e isso ainda me machuca profundamente, mas entendo que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei o meu melhor, não apenas nos últimos anos, quando vencemos tudo, mas antes disso também."
Detalhes do ingresso para o jogo de despedida
Messi também expressou seu imenso orgulho por representar seu país no cenário global, acrescentando: "Sempre lutei e deixei tudo em campo por esta camisa, para trazer felicidade a vocês e fazer vocês se sentirem orgulhosos de serem argentinos por meio do futebol."
Para os torcedores que esperam testemunhar este momento histórico, o veículo francês Foot Mercato informa que a venda de ingressos começa na terça-feira, às 18h. A Associação do Futebol Argentino definiu preços dos ingressos que variam de €52 a €278. As categorias adicionais de preços incluem €104, €185 e €260, enquanto as crianças podem assistir à histórica partida de despedida por apenas €17.
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina?
A Associação do Futebol Argentino convidou todos os integrantes do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 para acompanhar Messi durante sua partida de despedida contra o Benin. Quando o apito final soar em 6 de outubro, a Argentina iniciará oficialmente uma nova era sem seu maior jogador, obrigando Scaloni a construir uma nova base ofensiva enquanto se prepara para seus próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.
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