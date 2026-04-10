Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o polonês pretende assinar contrato com o AC Milan ao final da temporada. O site parceiro do SPOX,calciomercato.com, confirma a notícia.
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Uma transferência sensacional de Robert Lewandowski? O atacante do FC Barcelona se ofereceu a um grande clube
O agente de Lewandowski, Pini Zahavi, estaria, portanto, trabalhando para convencer o Milan a contratar seu cliente. A Juventus de Turim também estaria interessada.
O contrato de Lewandowski com os catalães expira ao final da temporada atual e, segundo as informações atuais, não será renovado. Assim, o jogador de 37 anos se juntaria a um novo clube sem custo de transferência.
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Lewandowski já se reuniu com os representantes da Juventus de Turim?
O próprio Lewandowski tem se mantido discreto quanto ao seu futuro e apenas declarou que, para ele, tanto permanecer no Barça quanto se transferir para outro clube são possibilidades. “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque ainda não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo”, disse ele no início de março. Também houve especulações recorrentes sobre uma possível contratação na Arábia Saudita ou nos EUA.
Quanto ao interesse de Turim, a Gazzetta dello Sport também havia noticiado recentemente um encontro entre Lewandowski e os dirigentes da “Vecchia Signora”, que teria ocorrido à margem da partida das eliminatórias para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia (2 a 1). Na Juve, ele poderia substituir Dusan Vlahovic, cujo contrato também está chegando ao fim – e que, além disso, está sendo cogitado pelo Barça e pelo Bayern de Munique.
Sob o comando do técnico Hansi Flick, Lewandowski perdeu seu status de titular indiscutível nesta temporada, mas continua sendo escalado regularmente e, como na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid na quarta-feira, aparece de vez em quando no time titular.
Lewandowski continua com uma excelente média de gols
Até agora, ele somou 39 partidas e pouco mais de 2.000 minutos em campo, nos quais o ex-artilheiro do FC Bayern de Munique marcou 17 gols e deu três assistências. Lewandowski ingressou no Barça em 2022, clube que pagou ao campeão alemão os 45 milhões de euros que, segundo especulações, foram cobrados por seus serviços.
O fato de que estrelas em fase de declínio podem viver uma segunda (ou terceira) primavera no Milan está sendo demonstrado atualmente por Luka Modric. Após sua chegada no verão, ele é um dos principais destaques do time, que atualmente ocupa a terceira posição na tabela. Antes disso, o contrato do croata com o Real Madrid havia expirado.