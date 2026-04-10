Uma transferência sensacional de Robert Lewandowski? O atacante do FC Barcelona se ofereceu a um grande clube

O próprio Lewandowski tem se mantido discreto quanto ao seu futuro e apenas declarou que, para ele, tanto permanecer no Barça quanto se transferir para outro clube são possibilidades. “Não sei. Porque preciso sentir isso. No momento, não posso dizer nada, porque ainda não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Ainda não é o momento certo”, disse ele no início de março. Também houve especulações recorrentes sobre uma possível contratação na Arábia Saudita ou nos EUA.

Quanto ao interesse de Turim, a Gazzetta dello Sport também havia noticiado recentemente um encontro entre Lewandowski e os dirigentes da “Vecchia Signora”, que teria ocorrido à margem da partida das eliminatórias para a Copa do Mundo entre Polônia e Albânia (2 a 1). Na Juve, ele poderia substituir Dusan Vlahovic, cujo contrato também está chegando ao fim – e que, além disso, está sendo cogitado pelo Barça e pelo Bayern de Munique.

Sob o comando do técnico Hansi Flick, Lewandowski perdeu seu status de titular indiscutível nesta temporada, mas continua sendo escalado regularmente e, como na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid na quarta-feira, aparece de vez em quando no time titular.