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"Uma transferência que eu consigo ver acontecendo" - Michael Owen pede que o Arsenal contrate a estrela de £ 40 milhões do Manchester United
Arsenal considera alvo alternativo
O Arsenal voltou a explorar o mercado em busca de um novo ponta esquerda após sua tentativa fracassada de contratar Vinicius, que escolheu permanecer no Madrid. O Arsenal supostamente estava preparado para fazer do craque brasileiro o jogador mais bem pago da história da Premier League após liberar Trossard. O ex-atacante da Inglaterra Owen acredita que o time de Arteta deveria considerar Rashford, que pode estar disponível por £ 40 milhões, em vez de buscar outros alvos caros, como Bradley Barcola.
- AFP
Owen aprova possível transferência
Em entrevista ao Metro, Owen argumentou que uma transferência de Rashford para o Emirates Stadium representaria um passo lógico para todas as partes envolvidas. Ao abordar as necessidades táticas do Arsenal, ele declarou: "Eu não via Vinicius Junior no Arsenal acontecendo, mas uma investida por alguém como Rashford faria sentido.
"Essa é uma transferência que eu consigo ver acontecendo e faz sentido, já que o Arsenal está procurando um atacante pelo lado esquerdo. Ele se encaixaria bem nos planos de Arteta e funcionaria bem com o restante do elenco que eles têm. Então, consigo ver isso acontecendo se o Arsenal abordasse o Manchester United."
Futuro em Old Trafford é incerto
O futuro de Rashford em Old Trafford continua incerto após um empréstimo de uma temporada ao Barcelona, depois de o gigante catalão optar por concluir a contratação do ponta do Newcastle United Anthony Gordon. O jogador de 28 anos deve retornar aos treinamentos do Manchester United antes de um amistoso contra o Leeds United.
Sobre as perspectivas do atacante sob o comando do técnico Michael Carrick, Owen acrescentou à Casino.org: "Ele parece ser a pessoa perfeita para colocar o braço sobre o ombro dele, fazê-lo se sentir parte do elenco e recolocá-lo na disputa no Manchester United.
"Ele é um jogador de seleção inglesa em Copa do Mundo, então tem muita qualidade e pode ser um grande trunfo para o Manchester United. Passar um tempo em Barcelona só pode beneficiar ainda mais sua carreira e experiência, então acho que pode ser 50/50, mas Carrick pode ser o homem certo para tirar o melhor de Rashford."
- APL
A preparação da pré-temporada é fundamental
Rashford se apresentará na próxima semana à pré-temporada do United para provar seu valor a Carrick antes que uma decisão final sobre seu futuro seja tomada. Quanto ao Arsenal, a diretoria do clube precisa decidir se fará uma proposta formal ao Manchester United ou se voltará sua atenção para outro alvo antes do fechamento da janela de transferências. Os próximos amistosos de pré-temporada servirão como uma plataforma crucial para Rashford demonstrar sua condição física antes da nova temporada.
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