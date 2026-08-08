O futuro de Rashford em Old Trafford continua incerto após um empréstimo de uma temporada ao Barcelona, depois de o gigante catalão optar por concluir a contratação do ponta do Newcastle United Anthony Gordon. O jogador de 28 anos deve retornar aos treinamentos do Manchester United antes de um amistoso contra o Leeds United.

Sobre as perspectivas do atacante sob o comando do técnico Michael Carrick, Owen acrescentou à Casino.org: "Ele parece ser a pessoa perfeita para colocar o braço sobre o ombro dele, fazê-lo se sentir parte do elenco e recolocá-lo na disputa no Manchester United.

"Ele é um jogador de seleção inglesa em Copa do Mundo, então tem muita qualidade e pode ser um grande trunfo para o Manchester United. Passar um tempo em Barcelona só pode beneficiar ainda mais sua carreira e experiência, então acho que pode ser 50/50, mas Carrick pode ser o homem certo para tirar o melhor de Rashford."