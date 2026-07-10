Uma transferência bombástica está por vir! O FC Bayern de Munique parece ter encontrado um comprador para João Palhinha

Recentemente, surgiram rumores de que até mesmo seu ex-clube, o Sporting, estaria interessado nele. No entanto, ao que parece, as condições financeiras acabaram não sendo viáveis para o Sporting. De acordo com o jornal português A Bola, a Juventus de Turim e o AC Milan, da Itália, também estão entrando na disputa.

Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique em 2024 por 51 milhões de euros, mas não conseguiu se firmar no time. No total, ele disputou apenas 25 partidas oficiais pelo time de Munique, a maioria delas como reserva. No verão passado, ele foi emprestado ao Tottenham Hotspur, da Premier League, por uma taxa de cinco milhões de euros. Após terem escapado por pouco do rebaixamento, os londrinos decidiram não exercer a opção de compra acordada.

Caso a transferência para o Benfica se concretize, Palhinha seria o quinto ex-jogador emprestado que o Bayern de Munique venderia definitivamente neste verão. Alexander Nübel foi para o Beşiktaş, Daniel Peretz foi vendido definitivamente ao Southampton, Maurice Krattenmacher foi para o SV Elversberg e Jonah Kusi-Asare foi para o Fulham.