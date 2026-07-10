Conforme informa o portal português Zerozero, o Benfica de Lisboa está interessado em contratar o meio-campista de 31 anos. Segundo a reportagem, o clube mais titulado de Portugal está preparando uma oferta de 20 milhões de euros, mais cinco milhões em possíveis bônus. Com isso, o Benfica atenderia à exigência do FC Bayern de 25 milhões de euros pelo Palhinha.
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Uma transferência bombástica está por vir! O FC Bayern de Munique parece ter encontrado um comprador para João Palhinha
A transferência seria bastante polêmica, já que Palhinha é formado nas categorias de base do Sporting, rival do Benfica na cidade, onde mais tarde disputou um total de 95 partidas oficiais. Antes de uma partida da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Benfica, no outono de 2024, ele se referiu ao jogo como “especial” para ele pessoalmente e revelou, de forma um tanto surpreendente, que, apesar de seu passado no Sporting, seus parentes seriam “mais torcedores do Benfica”.
O próprio Palhinha estaria, supostamente, aberto a uma transferência para o time vermelho de Lisboa. No Benfica, ele se encontraria com o técnico Marco Silva, com quem já havia trabalhado no Fulham, da Premier League, antes de se transferir para Munique.
João Palhinha foi transferido para o FC Bayern em 2024 por 51 milhões de euros
Recentemente, surgiram rumores de que até mesmo seu ex-clube, o Sporting, estaria interessado nele. No entanto, ao que parece, as condições financeiras acabaram não sendo viáveis para o Sporting. De acordo com o jornal português A Bola, a Juventus de Turim e o AC Milan, da Itália, também estão entrando na disputa.
Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique em 2024 por 51 milhões de euros, mas não conseguiu se firmar no time. No total, ele disputou apenas 25 partidas oficiais pelo time de Munique, a maioria delas como reserva. No verão passado, ele foi emprestado ao Tottenham Hotspur, da Premier League, por uma taxa de cinco milhões de euros. Após terem escapado por pouco do rebaixamento, os londrinos decidiram não exercer a opção de compra acordada.
Caso a transferência para o Benfica se concretize, Palhinha seria o quinto ex-jogador emprestado que o Bayern de Munique venderia definitivamente neste verão. Alexander Nübel foi para o Beşiktaş, Daniel Peretz foi vendido definitivamente ao Southampton, Maurice Krattenmacher foi para o SV Elversberg e Jonah Kusi-Asare foi para o Fulham.
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