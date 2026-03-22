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"Uma tragicomédia!" – José Mourinho se indigna com punição "baseada numa mentira", enquanto o técnico do Benfica nega ter chutado a bola na direção do banco adversário
Por que Mourinho recebeu um cartão vermelho contra o Porto
Mourinho, que ficou famoso por se autodenominar “O Especial” ao assumir seu primeiro mandato como técnico do Chelsea em 2004, foi expulso nos minutos finais de um emocionante empate em 2 a 2, no qual o Benfica conseguiu recuperar-se de uma desvantagem de dois gols para garantir um ponto aos 88 minutos.
O franco técnico de 63 anos também se envolveu em uma briga com o assistente técnico do Porto, Lucho Gonzalez, durante a partida, o que levou a um confronto acalorado. Mourinho disse aos repórteres depois do jogo que seu rival argentino o chamou de “traidor” “20 ou 30 vezes”.
Mourinho recebeu uma suspensão de um jogo pelo cartão vermelho e uma suspensão de 11 dias — incluindo um jogo adicional — pelo incidente com Gonzalez, pelo qual foi acusado de ter iniciado. O ex-técnico do Porto, vencedor da Liga dos Campeões, disse na época: “Em relação à expulsão, duas coisas. O árbitro diz que me expulsou porque chutei uma bola em direção ao banco do FC Porto, o que é completamente falso.
“Não sei se foram três, quatro ou cinco vezes, mas já fiz isso muitas vezes no Estádio da Luz – depois de marcarmos, a bola ia para a arquibancada. Uma forma de comemorar e dar a bola para o torcedor sortudo. Sei que não sou muito bom tecnicamente, mas era para a arquibancada.”
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O “Special One” explica por que a demissão foi injusta
Mourinho reiterou essa posição após tomar a decisão de voltar ao banco de reservas na vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o Vitória de Guimarães. Questionado se se sente perseguido pelos árbitros e pelas autoridades esportivas portuguesas, Mourinho disse: “Não, porque é a minha primeira punição desde que estou no Benfica. Mas ficou muito claro que o que me acusam não é verdade.
“A punição me surpreende porque se baseia numa mentira. A justiça, seja desportiva ou social, deve sempre basear-se na verdade, e as imagens mostram claramente que eu não chutei a bola para o banco do adversário. Chutei-a para a torcida, como já fiz aqui várias vezes. Mas, desta vez, eles quiseram interpretar dessa forma. Mas não me sinto perseguido.”
Mourinho volta ao banco após perder apenas um jogo
Mourinho não esteve na linha lateral quando o Benfica venceu por 2 a 1 num confronto dramático contra o Arouca — partida que contou com um gol da vitória aos 96 minutos e dois cartões vermelhos após esse momento —, mas optou por não perder mais um jogo, já que haviam se passado mais de 11 dias desde seu confronto acalorado com o Porto.
Questionado se havia considerado faltar a outra partida, de acordo com os termos de sua suspensão, Mourinho acrescentou: “Não porque o Benfica e eu, apesar de às vezes discordarmos, queremos acreditar na justiça. Mas por que eu deveria ser investigado?
“Provavelmente detenho quase o recorde mundial de expulsões como treinador, mas sei quando elas são justas e quando são injustas. E esta expulsão é uma comédia, a punição é uma tragicomédia, e não estar no banco em Arouca foi injusto, e não estar lá hoje seria uma dupla injustiça. Por isso, fomos para o banco hoje sem qualquer problema, e se vier outra suspensão mais tarde, isso provará que a verdade nem sempre é colocada sobre a mesa.”
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Será que o Benfica consegue manter-se invicto e concluir a campanha dos “Invincíveis”?
O Benfica continua invicto na Primeira Liga nesta temporada, tendo completado com sucesso 27 rodadas sem sofrer nenhuma derrota. Restam-lhe sete jogos para tentar concluir uma campanha “Invencível”.
Alcançar isso pode não ser suficiente para garantir o título nacional em Portugal, já que o Porto mantém uma vantagem de quatro pontos na liderança e ainda possui um jogo a menos. Mourinho fará tudo o que puder, mesmo que isso cause algum atrito pelo caminho, na tentativa de garantir que mais um título de prestígio seja adicionado ao seu currículo repleto de conquistas.
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