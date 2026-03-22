Mourinho, que ficou famoso por se autodenominar “O Especial” ao assumir seu primeiro mandato como técnico do Chelsea em 2004, foi expulso nos minutos finais de um emocionante empate em 2 a 2, no qual o Benfica conseguiu recuperar-se de uma desvantagem de dois gols para garantir um ponto aos 88 minutos.

O franco técnico de 63 anos também se envolveu em uma briga com o assistente técnico do Porto, Lucho Gonzalez, durante a partida, o que levou a um confronto acalorado. Mourinho disse aos repórteres depois do jogo que seu rival argentino o chamou de “traidor” “20 ou 30 vezes”.

Mourinho recebeu uma suspensão de um jogo pelo cartão vermelho e uma suspensão de 11 dias — incluindo um jogo adicional — pelo incidente com Gonzalez, pelo qual foi acusado de ter iniciado. O ex-técnico do Porto, vencedor da Liga dos Campeões, disse na época: “Em relação à expulsão, duas coisas. O árbitro diz que me expulsou porque chutei uma bola em direção ao banco do FC Porto, o que é completamente falso.

“Não sei se foram três, quatro ou cinco vezes, mas já fiz isso muitas vezes no Estádio da Luz – depois de marcarmos, a bola ia para a arquibancada. Uma forma de comemorar e dar a bola para o torcedor sortudo. Sei que não sou muito bom tecnicamente, mas era para a arquibancada.”