Uma tragédia para Baumann e a perda total de credibilidade: a maneira como Julian Nagelsmann lidou com o possível retorno de Manuel Neuer à DFB foi um desastre de comunicação

O que torna toda essa situação ainda mais amarga é o fato de que Nagelsmann poderia facilmente ter evitado tudo isso.

Segundo Neuer, ele e o técnico da seleção alemã estavam em contato. Quando, meses atrás, as discussões sobre um possível retorno de Neuer esquentaram, Nagelsmann deveria ter conversado com o goleiro e, de certa forma, colocado a faca no pescoço dele. Nagelsmann deveria ter forçado Neuer a tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro na seleção alemã mais cedo. Agora, parece mais que Nagelsmann se deixou enrolar por Neuer e que, no fim das contas, só daria o aval por causa da imensa pressão pública.

Pois, mesmo do ponto de vista esportivo, nem todos os fatores apontam a favor de Neuer. Embora o jogador de 40 anos tenha muita experiência, o que pode ser uma vantagem imensa em diversas situações durante um torneio como esse, em termos de desempenho, a temporada de Baumann não foi muito pior do que a do goleiro do FCB. Assim, por um lado, destaca-se a atuação excepcional de Neuer na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid; ao mesmo tempo, porém, os erros individuais também se multiplicaram.

Poucas semanas antes do início da Copa do Mundo — em uma fase em que a equipe deveria estar totalmente concentrada no torneio —, ruídos de fundo evitáveis dominam o cenário. Eles não vão se acalmar tão cedo, pois uma coisa é totalmente clara: não importa quem dos dois esteja no gol no final — se houver um erro, a próxima discussão de princípios está garantida.