Uma tragédia para Baumann e a perda total de credibilidade: a maneira como Julian Nagelsmann lidou com o possível retorno de Manuel Neuer à DFB foi um desastre de comunicação

Se há algo que dificilmente se pode criticar em Julian Nagelsmann durante seu mandato como técnico da seleção alemã, é o fato de que os jogadores sempre souberam exatamente a que se comprometer com ele. Já durante a preparação para a Euro 2024, em casa, o técnico de 38 anos garantiu, com declarações claras, que os jogadores tivessem sempre certeza quanto ao seu papel dentro da equipe, evitando assim que surgissem mal-entendidos. Às vezes, as declarações de Nagelsmann eram quase excessivamente claras — como, por exemplo, em sua polêmica maneira de lidar com Deniz Undav.
A Nagelsmann deixou claro para Undav, em relação à próxima Copa do Mundo, que não o via como titular na ponta de ataque, apesar de suas ótimas atuações e números impressionantes com a camisa do VfB Stuttgart, o que gerou bastante discussão, principalmente nos últimos jogos contra a Suíça e Gana.