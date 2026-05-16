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Julian Nagelsmann Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Uma tragédia para Baumann e a perda total de credibilidade: a maneira como Julian Nagelsmann lidou com o possível retorno de Manuel Neuer à DFB foi um desastre de comunicação

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Manuel Neuer parece estar prestes a retornar à seleção alemã. Para Oliver Baumann, isso seria uma tragédia humana — pela qual o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, seria responsável. Além disso, o retorno do goleiro do Bayern destruiria a credibilidade de Nagelsmann. Um desastre de comunicação que poderia ter sido facilmente evitado. Um comentário.

Se há algo que dificilmente se pode criticar em Julian Nagelsmann durante seu mandato como técnico da seleção alemã, é o fato de que os jogadores sempre souberam exatamente a que se comprometer com ele. Já durante a preparação para a Euro 2024, em casa, o técnico de 38 anos garantiu, com declarações claras, que os jogadores tivessem sempre certeza quanto ao seu papel dentro da equipe, evitando assim que surgissem mal-entendidos. Às vezes, as declarações de Nagelsmann eram quase excessivamente claras — como, por exemplo, em sua polêmica maneira de lidar com Deniz Undav.

A Nagelsmann deixou claro para Undav, em relação à próxima Copa do Mundo, que não o via como titular na ponta de ataque, apesar de suas ótimas atuações e números impressionantes com a camisa do VfB Stuttgart, o que gerou bastante discussão, principalmente nos últimos jogos contra a Suíça e Gana.

  • Por isso, é ainda mais surpreendente que o técnico da seleção alemã não tenha demonstrado tanta clareza e firmeza em suas ações no caso do possível retorno de Manuel Neuer à seleção alemã. Se Neuer realmente constar na lista preliminar de convocados de Nagelsmann na próxima quinta-feira, isso seria nada menos que um desastre de comunicação e a perda total de credibilidade para o técnico da seleção alemã.

    Afinal, quando questionado sobre o assunto nas últimas semanas e meses, ele sempre afirmou que não havia necessidade de discussão devido à aposentadoria definitiva de Neuer da seleção alemã após o Euro 2024 e que, em vez do goleiro do Bayern, planejava contar com Oliver Baumann como titular para a Copa do Mundo.

    Claro, caso houvesse uma reviravolta, ela partiria, em primeiro lugar, de Neuer. Nagelsmann estaria apenas reagindo à desistência da desistência. Mas agora é tarde demais para isso!

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  • SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    O retorno de Manuel Neuer: Oliver Baumann seria o prejudicado

    Especialmente para o goleiro do TSG Hoffenheim, o retorno de Neuer seria um duro golpe. Com a camisa da seleção nacional, o jogador de 35 anos quase não cometeu erros desde que foi promovido; durante as eliminatórias da Copa do Mundo, ele teve atuações em parte até mesmo brilhantes e, consequentemente, levou a melhor sobre Alexander Nübel, do Stuttgart, na disputa pelo suposto status de titular no torneio nos EUA, Canadá e México.

    Ainda na tarde de sábado, logo após a derrota do Hoffenheim por 0 a 4 para o Borussia Mönchengladbach, Baumann mostrou-se, portanto, confiante em ir para a Copa do Mundo como goleiro titular. Nagelsmann teria, em uma “conversa a sós”, expressado clara e inequivocamente sua “confiança”. “Tenho minhas informações. Ponto final.” Se agora as coisas mudarem e o jogador de 35 anos tiver de passar para a segunda linha, dando lugar a Neuer, isso equivaleria a uma humilhação sem precedentes.

    Especialmente na posição de goleiro, onde a continuidade é tão importante quanto em nenhum outro lugar, essa indecisão é absolutamente contraproducente. Neuer, caso dê sinal verde para o retorno, viajaria definitivamente como titular para a Copa do Mundo e colocaria Baumann, que na verdade está bem entrosado com a equipe, no banco. A comparação citada por alguns especialistas com o retorno de Toni Kroos antes da Euro 2024, portanto, não se aplica.

  • FBL-EURO-2024-MATCH37-GER-DENAFP

    Julian Nagelsmann deveria ter procurado conversar com Manuel Neuer

    O que torna toda essa situação ainda mais amarga é o fato de que Nagelsmann poderia facilmente ter evitado tudo isso.

    Segundo Neuer, ele e o técnico da seleção alemã estavam em contato. Quando, meses atrás, as discussões sobre um possível retorno de Neuer esquentaram, Nagelsmann deveria ter conversado com o goleiro e, de certa forma, colocado a faca no pescoço dele. Nagelsmann deveria ter forçado Neuer a tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro na seleção alemã mais cedo. Agora, parece mais que Nagelsmann se deixou enrolar por Neuer e que, no fim das contas, só daria o aval por causa da imensa pressão pública.

    Pois, mesmo do ponto de vista esportivo, nem todos os fatores apontam a favor de Neuer. Embora o jogador de 40 anos tenha muita experiência, o que pode ser uma vantagem imensa em diversas situações durante um torneio como esse, em termos de desempenho, a temporada de Baumann não foi muito pior do que a do goleiro do FCB. Assim, por um lado, destaca-se a atuação excepcional de Neuer na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid; ao mesmo tempo, porém, os erros individuais também se multiplicaram.

    Poucas semanas antes do início da Copa do Mundo — em uma fase em que a equipe deveria estar totalmente concentrada no torneio —, ruídos de fundo evitáveis dominam o cenário. Eles não vão se acalmar tão cedo, pois uma coisa é totalmente clara: não importa quem dos dois esteja no gol no final — se houver um erro, a próxima discussão de princípios está garantida.

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