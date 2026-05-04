"Não estou aqui para dar desculpas. Até agora, tem sido uma temporada muito decepcionante, uma temporada inaceitável para nós, e é difícil", disse o companheiro de equipe de Florian Wirtz.
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"Uma temporada inaceitável": Virgil van Dijk faz uma análise implacável após mais um revés do Liverpool FC
"Não devemos ficar nos lamentando", continuou van Dijk (34), e enfatizou: "Temos que trabalhar, temos que dar a volta por cima e garantir que coisas assim não se repitam na próxima temporada, porque isso não é o Liverpool."
A derrota no último domingo foi a 18ª do atual campeão em todas as competições nesta temporada e um revés na luta pela classificação para a Liga dos Campeões. O Liverpool ocupa a quarta posição na Premier League, atrás do United.
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A pressão sobre Arne Slot aumenta — van Dijk dá um recado firme
O técnico Arne Slot, ainda aclamado após o título do campeonato em sua primeira temporada como sucessor de Jürgen Klopp, está sob pressão. Van Dijk deixou claro que a expectativa do clube é outra: “A consistência é o mais difícil em qualquer trabalho, mas é o melhor caminho para os resultados e o sucesso. Precisamos encontrar essa consistência. Precisamos entender que não podemos repetir isso na próxima temporada. É inaceitável.”
No entanto, Van Dijk se defendeu das críticas ao comportamento de alguns companheiros de equipe, que foram vistos viajando antes do jogo em Manchester. “Não tenho certeza se foram férias. Foi uma viagem pela cidade”, disse o holandês, acrescentando: “Não somos crianças. Todos são adultos.”