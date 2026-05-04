"Uma temporada inaceitável": Virgil van Dijk faz uma análise implacável após mais um revés do Liverpool FC

"Não devemos ficar nos lamentando", continuou van Dijk (34), e enfatizou: "Temos que trabalhar, temos que dar a volta por cima e garantir que coisas assim não se repitam na próxima temporada, porque isso não é o Liverpool."

A derrota no último domingo foi a 18ª do atual campeão em todas as competições nesta temporada e um revés na luta pela classificação para a Liga dos Campeões. O Liverpool ocupa a quarta posição na Premier League, atrás do United.