Embora a aposta da tatuagem traga um toque de descontração à preparação, Raum leva muito a sério as ambições da Alemanha no cenário mundial. Ele acredita que a equipe deve ter como meta nada menos do que o título, ecoando os sentimentos compartilhados por Nagelsmann após a eliminação da Eurocopa em casa, há dois anos.

Ele enfatiza: “Quando entro em uma competição, quero o panorama geral. E acho que Julian colocou bem isso após a eliminação no Campeonato Europeu em casa: então, simplesmente temos que nos tornar campeões mundiais. Se você entra em um torneio como este e diz que só quer chegar às semifinais, essa é a atitude errada. Queremos chegar o mais longe possível, e isso significa a final e conquistar o título.

“O que também é importante para mim, pessoalmente, é claro, é que as pessoas em nosso país tenham orgulho de nós, de como atuamos como equipe, de como nos mantemos unidos. É isso que deve nos distinguir como seleção alemã. Se nosso desempenho atlético também estiver à altura e conseguirmos, então todos ficarão felizes.”