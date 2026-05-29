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Uma tatuagem para Julian Nagelsmann?! O técnico da Alemanha “deu um tiro no próprio pé”, segundo revela o lateral-esquerdo sobre uma aposta na Copa do Mundo
A ambição da Alemanha na Copa do Mundo vem acompanhada de uma surpresa no mundo das tatuagens
O vínculo entre Nagelsmann e sua seleção alemã continua a se fortalecer rumo à Copa do Mundo de 2026. Durante um recente anúncio da convocação, o técnico da Alemanha brincou sobre fazer uma tatuagem com Raum caso a seleção vença o torneio na América do Norte. Nagelsmann sugeriu que a ideia de compartilhar uma tatuagem com o lateral-esquerdo, que já está coberto de tatuagens, era mais assustadora do que a própria pressão de uma final de Copa do Mundo.
Conforme citado pelo Bild, Nagelsmann brincou: “O que mais me assusta é a nossa tatuagem igual, caso ganhemos a Copa do Mundo. Não porque eu tenha medo de fazer a tatuagem. Mas porque acho que não vamos encontrar espaço suficiente na sua máquina de tatuagem.”
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Raum insiste que Nagelsmann não pode escapar do acordo
Raum respondeu rapidamente aos comentários e insistiu que ainda haveria espaço para mais uma tatuagem caso a Alemanha conquistasse o troféu. O capitão do RB Leipzig também deu a entender que Nagelsmann agora pode ter dificuldade em voltar atrás no acordo.
O zagueiro disse: “Não, não. Sempre dá pra achar um lugar livre. Ainda tenho alguns lugares livres. Ainda nem discutimos isso, nem mesmo o desenho. Mas com essa declaração, Julian meio que deu um tiro no próprio pé, porque acho que ele não vai conseguir escapar agora se a gente realmente levar isso adiante. Para mim, seria ótimo se fizéssemos isso. Ele pode escolher o desenho sozinho, pelo que me diz respeito, mas com certeza quero estar lá quando ele fizer a tatuagem.”
Raum revela as grandes ambições da Alemanha
Embora a aposta da tatuagem traga um toque de descontração à preparação, Raum leva muito a sério as ambições da Alemanha no cenário mundial. Ele acredita que a equipe deve ter como meta nada menos do que o título, ecoando os sentimentos compartilhados por Nagelsmann após a eliminação da Eurocopa em casa, há dois anos.
Ele enfatiza: “Quando entro em uma competição, quero o panorama geral. E acho que Julian colocou bem isso após a eliminação no Campeonato Europeu em casa: então, simplesmente temos que nos tornar campeões mundiais. Se você entra em um torneio como este e diz que só quer chegar às semifinais, essa é a atitude errada. Queremos chegar o mais longe possível, e isso significa a final e conquistar o título.
“O que também é importante para mim, pessoalmente, é claro, é que as pessoas em nosso país tenham orgulho de nós, de como atuamos como equipe, de como nos mantemos unidos. É isso que deve nos distinguir como seleção alemã. Se nosso desempenho atlético também estiver à altura e conseguirmos, então todos ficarão felizes.”
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E agora?
A Alemanha pretende se preparar bem para os jogos do Grupo E contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Antes disso, disputará dois amistosos: contra a Finlândia, no dia 31 de maio, e contra a seleção dos Estados Unidos, no dia 6 de junho.