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“Uma tarefa difícil” – Como o Liverpool pode garantir que Rio Ngumoha jogue sem medo, enquanto Joe Cole responde a perguntas sobre a formação de jovens talentos e a substituição de Mohamed Salah
- AFP
Ngumoha teve uma temporada de destaque em Anfield
Ngumoha teve uma temporada de destaque em Anfield, somando 25 partidas em todas as competições e marcando seu primeiro gol na Premier League. Ele é considerado uma das maiores promessas de uma época em que cada vez mais clubes de ponta depositam grande confiança nos jovens.
A expectativa é que o habilidoso ponta, contratado do Chelsea em 2024, se torne um astro que emocione o público de Merseyside na próxima década e além.
Ngumoha, no entanto, precisa ser conduzido com cuidado. Ele ainda está aprendendo o ofício em muitos aspectos e não precisa da pressão de substituir Salah nesta fase de sua carreira. Um potencial empolgante está sendo revelado em seu jogo, à medida que ele continua a jogar com liberdade e com o desejo de mostrar do que é capaz.
Como o Liverpool está aproveitando o potencial de Ngumoha?
Questionado sobre como o Liverpool faz para manter essa mentalidade, evitando o risco de se deixar levar por artimanhas, o ex-meia dos Reds Cole — que saiu da aposentadoria para marcar um gol pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, que registrou uma vitória e 18 derrotas na última temporada — disse ao GOAL: “Acho que é uma questão de desenvolvimento. Tem a ver com a família ao redor dele, a estrutura que o clube criou para ele. Trata-se de não expô-lo demais, não depender excessivamente dele. Acho que essa é a responsabilidade. Do clube, da família e de todas as pessoas ao redor do jogador.
“É difícil, mas acho que hoje em dia estamos muito mais preparados para fazer isso. Entendemos um pouco mais sobre como desenvolver a mentalidade dos jogadores, o que eles precisam. Tenho certeza de que o Rio tem isso. É emocionante vê-lo jogar também.”
- Specsavers
Salah se prepara para deixar o Liverpool como jogador sem contrato
Com Salah prestes a deixar Anfield como jogador sem vínculo no meio do ano, ao chegar ao fim do último ano de seu contrato, o Liverpool precisa de alguém para suceder seu “Rei Egípcio”, autor de 257 gols.
Cole não espera que essa responsabilidade recaia sobre Ngumoha, com o ex-jogador da seleção inglesa afirmando: “Acho que o Liverpool, agora que [Hugo] Ekitike está fora por um longo período, tem lacunas. Ele não vai ser titular na próxima temporada, tenho certeza. Salah está saindo, então pode ser muito difícil para ele [Ngumoha] entrar direto no time. Tenho certeza de que vão contratar outro jogador que se encaixe no perfil dos dois tipos de jogadores.
“Se você tem esse talento no seu clube, você tem um plano para ele. Eles se reúnem, observam-no todos os dias. Eles conhecem a mentalidade do rapaz. Sabem se querem colocar essa pressão sobre ele desde o início da próxima temporada para que seja o principal jogador do Liverpool. Ou querem aliviar essa pressão e apenas deixá-lo se desenvolver bem? Só Arne Slot, sua equipe e a diretoria saberão isso.”
Bowen, Pulisic, Gordon: Quem o Liverpool vai contratar para substituir Salah?
Cole continuou falando sobre os planos de transferência do Liverpool para substituir Salah, já que os Reds têm sido associados a vários jogadores com experiência na Premier League — como Jarrod Bowen, Anthony Gordon e Christian Pulisic: “Eles têm sido brilhantes no mercado de transferências nos últimos 15 anos, é preciso reconhecer isso.
“Seja lá o que estiverem fazendo, acho que [Milos] Kerkez e [Jeremie] Frimpong vão estar melhores na próxima temporada. Acho que [Florian] Wirtz vai estar melhor na próxima temporada. Não acho que eles precisem entrar em pânico.
“Acho que eles provavelmente precisam, em vez de sair atrás de um grande astro e gastar 150 milhões de libras em alguém, talvez apenas contratar alguém que você sabe que tem um bom caráter. O importante é contratar jogadores capazes de jogar por um clube como o Liverpool. Um clube desse porte e com essas expectativas. Todos os jogadores citados acima já mostraram seu valor. Ainda há muito talento por aí. Há muito talento por aí.”
A corrida pela Liga dos Campeões: final emocionante da temporada 2025-26
O Liverpool subiu para o top 4 da Premier League, consolidando sua posição nas vagas de classificação para a Liga dos Campeões — com uma vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.
Salah pode não ter participação nessas partidas, devido a uma lesão inoportuna, mas Ngumoha deve ter destaque e Cole acompanhará de longe a emocionante corrida até o final da temporada 2025-26.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a trajetória do time.