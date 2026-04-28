“Uma tarefa difícil” – Como o Liverpool pode garantir que Rio Ngumoha jogue sem medo, enquanto Joe Cole responde a perguntas sobre a formação de jovens talentos e a substituição de Mohamed Salah

Ngumoha teve uma temporada de destaque em Anfield, somando 25 partidas em todas as competições e marcando seu primeiro gol na Premier League. Ele é considerado uma das maiores promessas de uma época em que cada vez mais clubes de ponta depositam grande confiança nos jovens.

A expectativa é que o habilidoso ponta, contratado do Chelsea em 2024, se torne um astro que emocione o público de Merseyside na próxima década e além.

Ngumoha, no entanto, precisa ser conduzido com cuidado. Ele ainda está aprendendo o ofício em muitos aspectos e não precisa da pressão de substituir Salah nesta fase de sua carreira. Um potencial empolgante está sendo revelado em seu jogo, à medida que ele continua a jogar com liberdade e com o desejo de mostrar do que é capaz.