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Uma tábua de salvação para Jadon Sancho no Manchester United? Michael Carrick elogia o “talento” do ponta marginalizado e dá a entender um improvável retorno após o empréstimo ao Aston Villa
Será que Sancho terá uma chance de se redimir?
“No futebol, nunca se pode ficar surpreso com nada. Acho que é uma dessas coisas. Às vezes você chega a um clube, às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso é natural, acontece em todos os clubes. Jadon Sancho tem talento, foi por isso que ele veio para o clube, e ele teve alguns momentos realmente bons. Por alguma razão, não sei, não estou aqui há algum tempo”, explicou Carrick em uma coletiva de imprensa.
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Ganhando impulso fora de Manchester
Carrick destacou a importância de o ponta ter minutos regulares sob o comando de Unai Emery, sugerindo que “o que acontecerá a seguir” continua sendo um assunto em aberto para a diretoria do United.
“Ele acabou indo para o Aston Villa, então obviamente teve uma boa passagem pelo Borussia Dortmund também. Chegou à final da Liga dos Campeões, então certamente tem talento e está jogando bastante nesta temporada; parabéns a ele por isso. Ele está causando impacto, como você sabe, e disputando muitos jogos. O que vai acontecer a seguir e como vamos seguir em frente, então, vamos ter que esperar para ver”, acrescentou Carrick.
Sancho fica de fora do confronto em Old Trafford
Sancho ficará de fora da próxima viagem do Aston Villa a Old Trafford neste domingo. De acordo com as regras de empréstimo da Premier League, os jogadores estão estritamente proibidos de disputar partidas contra seus clubes de origem, o que torna o ponta inelegível para enfrentar o United.
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A ascensão meteórica de Rogers
Embora o futuro de Sancho continue sendo motivo de especulação, Carrick também aproveitou para elogiar outra estrela do Aston Villa que conhece bem: Morgan Rogers. O vencedor do prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA passou por uma transformação impressionante desde que deixou o Middlesbrough de Carrick, em janeiro de 2024. “Sempre foi possível perceber do que ele seria capaz e o potencial em termos de suas características: a maneira como conduz a bola, a habilidade de jogar com o pé esquerdo e com o pé direito, criar jogadas e marcar gols, além de ser muito bom fisicamente. Havia muitos aspectos positivos quando o contratamos inicialmente”, continuou ele.
“Mas vê-lo seguir em frente e causar um impacto tão grande provavelmente foi mais do que eu esperava, ou provavelmente mais do que o próprio Morgan esperava. É ótimo ver isso, no entanto. Gosto de vê-lo indo tão bem. Enfrentá-lo é outra história. No entanto, ele é uma boa pessoa, ótimo para se trabalhar, então estou muito feliz por ele ter se saído tão bem.”
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