Embora o futuro de Sancho continue sendo motivo de especulação, Carrick também aproveitou para elogiar outra estrela do Aston Villa que conhece bem: Morgan Rogers. O vencedor do prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA passou por uma transformação impressionante desde que deixou o Middlesbrough de Carrick, em janeiro de 2024. “Sempre foi possível perceber do que ele seria capaz e o potencial em termos de suas características: a maneira como conduz a bola, a habilidade de jogar com o pé esquerdo e com o pé direito, criar jogadas e marcar gols, além de ser muito bom fisicamente. Havia muitos aspectos positivos quando o contratamos inicialmente”, continuou ele.

“Mas vê-lo seguir em frente e causar um impacto tão grande provavelmente foi mais do que eu esperava, ou provavelmente mais do que o próprio Morgan esperava. É ótimo ver isso, no entanto. Gosto de vê-lo indo tão bem. Enfrentá-lo é outra história. No entanto, ele é uma boa pessoa, ótimo para se trabalhar, então estou muito feliz por ele ter se saído tão bem.”