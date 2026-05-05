No podcast Kick-off, Jordi Cruyff confirmou ao jornalista Mike Vermeij, do Telegraaf, que o Ajax de Amsterdã está de olho no técnico dos Reds.
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Uma surpreendente saída do Liverpool FC neste verão? Um grande clube teria entrado em contato com Arne Slot
"Fui informado mais uma vez de que também se interessaram por Arne Slot", contou Cruyff, que ocupa o cargo de diretor técnico no clube mais titulado da Holanda. O filho da lenda do clube, Johan Cruyff, seria até mesmo a força motriz por trás da iniciativa de trazer Slot de volta à Eredivisie.
Atualmente, Oscar Garcia ainda ocupa o cargo de técnico do Ajax, mas já está certo que o espanhol de 53 anos deixará o clube no final da temporada e não cumprirá seu contrato, que na verdade se estende até 2027.
Garcia havia assumido o cargo apenas no início de março deste ano, depois que, nesta temporada, John Heitinga (julho de 2025 a novembro de 2025) e Fred Grim (novembro de 2025 a março de 2026) já haviam tentado a sorte no cargo de técnico principal do time de Amsterdã.
No entanto, ambos tiveram que deixar o cargo prematuramente após atuações pouco convincentes da equipe em campo. Na liga holandesa, faltando duas rodadas para o fim, o Ajax ocupa apenas a quarta posição na tabela e corre o risco de perder a classificação para a Liga dos Campeões. Com seis pontos de diferença para o segundo colocado, o time tem apenas chances teóricas de conseguir a vaga.
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Arne Slot está sob pressão no Liverpool FC
Slot, que já teve sucesso no Feyenoord, arquirrival do Ajax, por outro lado, ainda tem contrato com o Liverpool até 2027. Após uma excelente temporada de estreia, na qual conquistou o campeonato inglês com os Reds sem grandes dificuldades, as coisas não estão indo nada bem nesta temporada.
Em todas as três competições de copa (Liga dos Campeões, FA Cup, Copa da Liga), a equipe foi eliminada precocemente e, no campeonato, também já não tem mais chances de disputar o título, faltando apenas três rodadas. Com 18 pontos de diferença para o líder Arsenal, o LFC ocupa apenas a quarta posição; no entanto, a classificação para a Liga dos Campeões está relativamente garantida, com seis pontos de vantagem sobre a primeira posição fora da zona de classificação para a competição.
No entanto, nas últimas semanas e meses, choveu críticas, em parte severas, a Slot e ao seu estilo de jogo. A mídia inglesa noticiou que o clube estaria, pelo menos, pensando em fazer mudanças no cargo de treinador. Como possível sucessor, o nome do ex-jogador Xabi Alonso aparece repetidamente nos jornais.