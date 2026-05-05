"Fui informado mais uma vez de que também se interessaram por Arne Slot", contou Cruyff, que ocupa o cargo de diretor técnico no clube mais titulado da Holanda. O filho da lenda do clube, Johan Cruyff, seria até mesmo a força motriz por trás da iniciativa de trazer Slot de volta à Eredivisie.

Atualmente, Oscar Garcia ainda ocupa o cargo de técnico do Ajax, mas já está certo que o espanhol de 53 anos deixará o clube no final da temporada e não cumprirá seu contrato, que na verdade se estende até 2027.

Garcia havia assumido o cargo apenas no início de março deste ano, depois que, nesta temporada, John Heitinga (julho de 2025 a novembro de 2025) e Fred Grim (novembro de 2025 a março de 2026) já haviam tentado a sorte no cargo de técnico principal do time de Amsterdã.

No entanto, ambos tiveram que deixar o cargo prematuramente após atuações pouco convincentes da equipe em campo. Na liga holandesa, faltando duas rodadas para o fim, o Ajax ocupa apenas a quarta posição na tabela e corre o risco de perder a classificação para a Liga dos Campeões. Com seis pontos de diferença para o segundo colocado, o time tem apenas chances teóricas de conseguir a vaga.