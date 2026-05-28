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LeverkusenGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Uma solução ideal que não está disponível no mercado! O Bayer Leverkusen sofre um revés na busca por um técnico - e estaria tentando contratar Glasner?

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Luis
O. Glasner
A. Iraola
K. Hjulmand
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Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen parece ter sofrido um primeiro revés na busca por um sucessor para o técnico Kasper Hjulmand. Um dos candidatos preferidos já está fora do mercado, mas parece que já existe uma solução.

Segundo Fabrizio Romano, Filipe Luís não se juntará ao Bayer Leverkusen, mas sim ao AS Monaco, e assinará um contrato no Principado válido até 2028. Aparentemente, o diretor-geral Thiago Scuro negociou o acordo com o brasileiro em total sigilo, e o Leverkusen fica de mãos vazias.

  • Segundo informações daSky, Filipe Luís teria sido a primeira escolha para o cargo de técnico do Bayer 04. Embora houvesse também “opções B e C concretas”, a diretoria esportiva liderada por Simon Rolfes e Fernando Carro teria se decidido pelo técnico de sucesso do Flamengo (8 títulos em 3 anos). 

    As “opções B e C” devem agora voltar a ganhar destaque. Além de Luis, Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Andoni Iraola, do AFC Bournemouth, foram recentemente associados ao Werkself. Ambos os treinadores decidiram não renovar seus contratos com seus clubes e estariam disponíveis a partir de 1º de julho. 

    Glasner conquistou na quarta-feira, em sua última partida com os Eagles, seu segundo título europeu após a sensacional vitória na Liga Europa com o Eintracht Frankfurt em 2022. Na final da Liga Conferência, o clube da Premier League venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0.

     O jornal Bild informa agora que Glasner se imagina bem no cargo em Leverkusen e que já haveria até mesmo conversas avançadas. Na sexta-feira, as negociações entre as duas partes devem se tornar “muito concretas”.

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  • Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Hjulmand estabiliza o Bayer Leverkusen após o pesadelo envolvendo ten Hag

    Embora o Leverkusen ainda não tenha anunciado oficialmente que se separará de Hjulmand, apesar do contrato que vai até 2027, a saída do dinamarquês no meio do ano é considerada certa. O técnico de 54 anos assumiu o cargo logo após o início da temporada, substituindo Erik ten Hag, que em pouco tempo entrou em conflito com a diretoria esportiva, parte da comissão técnica e parte do elenco. 

    Sob o comando de Hjulmand, o Werkself se estabilizou cada vez mais, mas mesmo assim não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas semifinais contra o Bayern de Munique; na Liga dos Campeões, o Arsenal de Londres foi adversário de peso demais nas oitavas de final; e na temporada da Bundesliga, o Leverkusen terminou em sexto lugar. No fim das contas, foi pouco para Hjulmand manter seu cargo. 

    O Leverkusen raramente convenceu em termos de jogo, além disso, vários jogadores contratados por valores elevados não conseguiram justificar seus altos valores de transferência. Agora, está previsto um recomeço sob o comando de um novo técnico.

    O AS Monaco também se despede de seu técnico após pouco mais de seis meses. Sebastien Pocognoli havia assumido o comando no Principado apenas em outubro, mas, com duas derrotas no final da temporada contra o Lille e o Estrasburgo, não conseguiu garantir a classificação para as competições internacionais.