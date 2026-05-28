Uma solução ideal que não está disponível no mercado! O Bayer Leverkusen sofre um revés na busca por um técnico - e estaria tentando contratar Glasner?

Segundo informações daSky, Filipe Luís teria sido a primeira escolha para o cargo de técnico do Bayer 04. Embora houvesse também “opções B e C concretas”, a diretoria esportiva liderada por Simon Rolfes e Fernando Carro teria se decidido pelo técnico de sucesso do Flamengo (8 títulos em 3 anos).

As “opções B e C” devem agora voltar a ganhar destaque. Além de Luis, Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Andoni Iraola, do AFC Bournemouth, foram recentemente associados ao Werkself. Ambos os treinadores decidiram não renovar seus contratos com seus clubes e estariam disponíveis a partir de 1º de julho.

Glasner conquistou na quarta-feira, em sua última partida com os Eagles, seu segundo título europeu após a sensacional vitória na Liga Europa com o Eintracht Frankfurt em 2022. Na final da Liga Conferência, o clube da Premier League venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0.

O jornal Bild informa agora que Glasner se imagina bem no cargo em Leverkusen e que já haveria até mesmo conversas avançadas. Na sexta-feira, as negociações entre as duas partes devem se tornar “muito concretas”.